7’den 70’e keyifli buluşma

BirGün EGE

Konak Belediyesi, 55 yaş üzeri yurttaşları sosyal yaşamın içinde tutan, emek ve üretimlerine değer katan İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen torunlarıyla bir araya gelen merkezin ileri yaş kursiyerleri, resim, seramik, takı, keçe, heykel yapımı gibi sanatın çeşitli dallarında edindikleri hünerleri torunlarına aktarmanın ve onların heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.

60 kursiyerin torunlarıyla birlikte katıldığı etkinlikte çocuklar, büyüklerinin yardımıyla çamurdan heykel, keçeden süs eşyası ve resim yaptı. Bu özel buluşmada torunlarıyla birlikte keyifli saatler geçiren kursiyerler ise sosyal çalışmaları nedeniyle Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.

Merkez sayesinde sosyalleşerek hayata katıldıklarını vurgulayan kursiyerler, “Burası adeta terapi merkezi gibi çalışıyor. Rahatlıyor ve sıkıntılarımızı unutuyoruz. Bugünün anlamı daha başka. Torunlarla birlikte çalışıyoruz. Bu da bize ayrı bir mutluluk verdi. Bize bu olanağı sağladığı için Nilüfer Çınarlı Mutlu Başkanımıza, Konak Belediyemizin sevgi dolu çalışanlarına ve Halk Eğitim Merkezi hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Konak’ta ikinci baharını yaşayan 55 yaş ve üstü bireylerin yoğun ilgi gösterdiği merkez, Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 380 adresinde hizmet veriyor. Vatandaşlara, eğitim hizmetleri ve seminerlerle bilgilenebilecekleri, zamanlarını iyi değerlendirebilecekleri ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sıcak bir ortam sunuluyor. Merkezden faydalanmak ya da bilgi almak için 0232 4454320 numaralı telefon aranabilir.