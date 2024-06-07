8 bin 500 haneye 51 bin hijyen paketi dağıtıldı

BirGün EGE

Bayraklı Belediyesi, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, temel ihtiyaçlar noktasında çalışmalarını artıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talepler üzerine semt merkezleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve hijyen malzemesi ulaştırıyor. Bu kapsamda son bir ayda 8 bin 500 haneye 51 bin hijyen paketi dağıtıldı. Vatandaşları memnun eden paketlerde bebek bezi, ıslak mendil ve kadın pedi gibi ürünler yer aldı.

Sosyal desteklerin yıl boyunca farklı alanlarda da devam edeceği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Bayraklı Belediyesi olarak dar gelirli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Gerek temel ihtiyaçların karşılanması noktasında gerekse diğer birçok alanda imkânlarımız dahilinde gıda, ev eşyası, kırtasiye, hijyen malzemeleri, kıyafet desteği gibi hizmetler veriyoruz. Ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek adreslere gidip durum tespiti yapıyor ve ihtiyaçlara yanıt veriyor. Dayanışmayla daha güzel bir Bayraklı’da her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.