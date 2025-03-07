8 Mart’ta eşitlik için sokaktayız

İlayda SORKU

Kadınlar, bu yıl da 8 Mart’ta sokakları, meydanları dolduruyor. Eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkı talepleriyle Türkiye’nin dört bir yanında bir araya gelen kadınlar, AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarına, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına, artan kadın cinayetlerine, kadın yoksulluğuna ve derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı ses yükseltiyor.

İzmir Sol Feminist Hareket yaptığı açıklamada bu 8 Mart’ta da mücadeleyi büyüttüklerini vurgulayarak, AKP iktidarının kadınlara dayattığı "aile" politikalarına karşı kadınların kamusal alanlardaki varlığını savunduklarını belirtti.

Açıklamalarında, “Faşist iktidarların hepsinde olduğu gibi AKP iktidarı da kadınların mücadeleyle elde ettiği kazanımlara saldırıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çekilmek kadın cinayetlerinin politik olduğunu kanıtladı. Kadını birey olarak görmeyen, onu aile içine hapseden politikalarla ekonomik bağımsızlığımızı ve haklarımızı gasp etmeye çalışıyorlar. Ancak bizler, yıllardır olduğu gibi bu yıl da ataerkiye ve kapitalizme karşı isyanımızla alanlardayız” denildi.

Kadınlar, iktidarın "aile yılı" adı altında kadını geleneksel roller içine sıkıştıran, ekonomik bağımsızlığını elinden alan ve sosyal haklarını tırpanlayan politikalarına karşı, güvenceli çalışma, eşit ücret, kamusal kreşler, ebeveynlik izni gibi taleplerini yükseltiyor. İzmir Sol Feminist Hareket, BirGün’e yaptığı açıklamada, AKP’nin esnek çalışma modelleriyle kadınları güvencesiz, düşük ücretli işlere yönlendirdiğini, kadın yoksulluğunu derinleştirdiğini vurguladı. Açıklamada kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasının ve sosyal haklarının korunmasının, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin temel ayaklarından biri olduğu belirtildi.

ÖRTBAS EDİLMEK İSTENİYOR

Açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasıyla kadın cinayetlerinin artış gösterdiği ve faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği vurgulanarak, “Kadınların kazanılmış hakları birer birer budanıyor, kadınlar şiddete, yoksulluğa ve ev içine mahkûm edilmek isteniyor” denildi.

Öte yandan 12. Kalkınma Planı’nda yer alan esnek çalışma modelleriyle kadınların ekonomik bağımsızlıklarının kısıtlandığı vurgulanan açıklamada, "Kadın yoksulluğu derinleşirken aile kutsanarak bu gerçeklik örtbas edilmek isteniyor" ifadeleri yer aldı.

KADIN DÜŞMANLIĞI

Kadınların açıklamasında, Diyanet’in kadınları aileye mahkûm eden fetvalarına ve “aile içi roller” vurgusuna dikkat çekilerek, “Laiklik mücadelesi, kadınların eşit yurttaşlık hakkını savunmasının temeli” ifadesi kullanıldı.

8 Mart’ta savaş politikalarına, kadınların derinleşen yoksulluğuna, LGBT+ bireylere yönelik saldırılara karşı da alanlarda toplanacak olan kadınların açıklamasında depremin ardından geçici barınaklarda yaşayan kadınların güvenlik ve hijyen sorunlarının çözülmemesine, bakım yükünün kadınların üzerine yıkılmasına karşı da mücadele çağrısı yapıldı. Açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Tüm bu gerici ve faşist kuşatmaya karşı kadınlar olarak AKP İktidarının ‘aile yılı’ ilan ettiği bu yılı ‘kadın yılı’ ilan ediyoruz. Bize evin yolunu gösteren politikalara karşı alanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde kamusal alanda eşit yurttaşlık ve özgürlük mücadelemizi büyütüyoruz.”

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İL İL EYLEM PROGRAMLARI:

Kadınlar, bu 8 Mart’ta da yaşamları, hakları ve özgürlükleri için Türkiye’nin dört bir yanında alanlara çıkıyor. Ege Bölgesi'ndeki 8 Mart programı şöyle:

• İZMİR: 19:00 Eski Leman Kültür/Penguen Kitabevi Önü (Feminist Gece Yürüyüşü)

• AYVALIK: 17:00 Öğretmenevi Önü

• BALIKESİR: 14:00 Salih Tozan Kültür Merkezi Önü

• BODRUM: 17:00 Tepecik

• BURHANİYE: 13:30 Eski Kütüphane Önü

• ÇANAKKALE: 15:30 Eski Salı Pazarı/Eğitim Fakültesi Yanı

• ÇANAKKALE: 19:30 Golf Çay Bahçesi

• DATÇA: 14:00 Demokrasi Evi Önü

• DATÇA: 19:30 PTT Önü

• DENİZLİ: 17:30 Atatürk Parkı

• DİKİLİ: 13:00 Bülent Ecevit Meydanı

• EDREMİT: 14:30 Migros Önü

• GÖMEÇ: 11:30 Saadettin Baycan Parkı

• KUŞADASI: 18:00 Bülent Ecevit Parkı