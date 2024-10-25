80 bin futbol sahası kadar orman yandı

BirGün EGE

Son yıllarda Muğla’nın kanayan yarası haline gelen orman yangınları Meclis’e taşındı.

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla’da 10 yılda 2 bin 586 orman yangını çıktığını, yaklaşık 80 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanının kül olduğunu vurguladı.

Yangınların sebepleri arasında enerji nakil hatlarından kaynaklı orman yangınlarına dikkat çeken Özcan, 10 yılda yangınların yüzde 12'lik bölümünün ihmal ve dikkatsizlikten, yüzde 6'lık bölümünün kasten yakmaktan, yüzde 36'lık bölümünün yıldırımdan, yüzde 45’lik bölümünün bilinmeyen nedenlerden çıktığını belirtti.

Özcan, “2023’te Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınıflamasına göre ihmal ve dikkatsizlikten çıkan orman yangınlarının yüzde 5’i ise enerji nakil hatlarından çıktı” dedi. Kış aylarında Muğla’da kayıtlı nüfusun yarısı kadar kayıtsız nüfusun ikamet ettiğini vurgulayan Özcan, “Yaz döneminde, aydınlatma ve soğutma sistemlerine olan ihtiyacın fazlalığı enerji altyapısının yetersizliği, bakımsızlığı nedeniyle yangınlara neden oluyor. Tarımsal ve ormanlık alanlardaki enerji hatlarının gerek pano dip temizliği gerekse hatların altındaki ağaçların bakımının yapılması yangınla mücadele için hayati” diye konuştu.