80 milyon emekçi, tek düşman

Yusuf Tuna Koç

1 Mayıs’a yaklaşırken, Doruk Maden işçileri başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarındaki iş yerleri direnişleri ülkenin gündeminde olmaya devam ediyor. Rejimin OHAL eliyle tüm grev ve iş yeri direnişlerini yasakladığı 2016-2018 ve hemen ardından gelen pandemi dönemi sonrası, giderek kötüleşen ekonomik koşullara karşın Türkiye’de yeni bir iş yeri direnişleri dalgası başladı ve bugün de artarak sürmeye devam ediyor.

Son dönemde sektörel olarak genişlese de ağır sömürü koşulları dayatılan depo işçileri, maden işçileri, kuryeler, kamu ve özeldeki hizmet sektörü işçileri; hepsi farklı zaman ve mekanlarda olsa dahi benzer sorunlar ve taleplerle direnişlere geçiyor. 2026 Migros depo işçilerinin tüm ülkeye yayılan direnişleriyle başlamıştı, bugün itibariyle ülkenin en sıcak gündemlerinden biri de ücretlerini alamadıkları için Ankara’ya yürüyen Doruk Maden işçileri oldu.

Türkiye, pandemi sürecinde hem küresel kapitalist sistemin krizi hem de yaşanan iç siyasal dönüşüm sebebiyle, Korkut Boratav hocanın deyimiyle ağır bir toplumsal bunalıma sokuldu. Döviz şoku, konkordato düzenlemeleri gibi üst üste müdahalelerle, cumhuriyet tarihinin en kitlesel sermaye transferi organize edildi. Gelir eşitsizliği getirilebilecek en yüksek seviyelere getirildi. İşçi sınıfının yarısı için asgari ücret azami ücrete dönüştürüldü. Emeklilik, kazanılmış bir sosyal statüden sosyal yardıma çevrildi, meslek liseleri, atölyelerin düşük ücretli istihdam kaynağına çevrildi. Bugün her ne kadar kaşıt üzerinde istihdam 18-65 yaş aralığını kapsasa da Türkiye’de çalışma rejimi, 14 yaşından 74 yaşına kadar iki yönlü şekilde ve ağırlaşan koşullarda genişledi. 16 Nisan’da Tekirdağ’da 74 yaşında iş cinayetinde ölen Ökkeş Erol da hemen bir gün sonra Konya’da iş cinayetinde ölen 14 yaşındaki Yusuf Mısri de bir trajedinin değil, politikanın sonucudur.

Ağırlaşan sömürü koşullarına, yoksullaşmaya ve yaşamın her alanında kendisini gösteren bu toplumsal bunalıma karşı iş yeri direnişleri ve grevler özel kazanımlar sağlasa dahi her gün ülkenin başka bir noktasında bir yenisinin belki daha kötü koşullarda ortaya çıkacağı hakikatini değiştirmiyor. Pandeminin etkilerinin ortadan kalkmaya başladığı 2023 yılından bu yana ülkede iş yeri direnişleri her yıl artarak devam etse de aynı artış, iş cinayetlerinde, sendikasız işçi oranlarında, haftalık ortalama iş saatlerinde, çocuk ve emekli işçi sayılarında, genç ve kadın işsizliğinde de sürüyor. Tekil tekil tüm direnişler özel bir sermaye grubunun, özel bir iş yerinin ve özel sorunların sonucunda ortaya çıksa da hepsi tek ve bütüncül bir siyasal özneye karşı mücadele ediyor: bugün yaşadığımız toplumsal bunalımı örgütleyen saray rejimi ve güvencesi altındaki sermaye sınıfına, Mahir Çayan’ın deyimiyle oligarşik diktaya karşı. Geldiğimiz noktada artık sorun yalnızca düşük ücretler, işten çıkarmalar, sendika ve toplu sözleşme yasaklarıyla sınırlı değil, bu yıl birçok kez tekrar ettiği üzere patronların artık uzun aylar boyunca ücret ödemeyi dahi gerekli görmediği ağır sömürü koşulları genelde küresel kapitalizmin, özelde ise bugünkü saray rejiminin eseri.

Üstelik rejimin ve sermaye sınıfının halka açtığı savaş yalnızca çalışma rejimiyle sınırlı değil. Bugün ülkenin diğer sıcak gündemleri arasındaki Gülistan Doku, Rojin Karabaş, Rabia Naz cinayetleri dahi ülkedeki eşitsizliğin bizatihi dışa vurumları. Geçmişte rejim aparatları tarafından emekçi halkın çocukları rahatça katledilirken, devletin tüm kurumlarından faydalanılarak cinayetleri örtbas edilirken, bugün de ancak kendi içlerindeki çıkar çatışması için, birbirlerini tasfiye edebilmek için akıllarına geliyor, kaybettiğimiz çocuklarımızı, kardeşlerimizi, acılarımızı, sanki her şeyi birlikte, aynı iktidarın çatısında yapmamışlar gibi aklımızla alay edercesine malzeme edebiliyorlar. Bu rejimin valisi oğlunun işlediği cinayeti örtbas edebilmek için bu halkın çocuklarının hastane kayıtları sildirebiliyor, bugünün yargı aparatları da eski ortaklarıyla hesaplaşabilmek için bu kez kaybettiklerimizi kendilerine siyasi itibar sağlayabilme aracı olarak görebiliyor. Bu rejimin yolsuzluktan sabıkalı emniyet müfettişi oğlunun Kahramanmaraş’taki bir okulda çantasının aranmasını engelleyebiliyor. Bu rejimin bir başka polisi, 18 yaşındaki kızını eylemlere gidiyor diye katledip intihar süsü vererek elini temizleyebiliyor. Bu rejimin üzerinde var olduğu denge, sıradan emekçi halk çocukları ile sistemin en rütbesiz mensupları arasında bile eşit yurttaşlık bağının olmadığı, yaşamlarımızın, kayıplarımızın, acılarımızın, kültürlerimizin özel çıkarlar için suistimal edilebildiği bir sistem üzerine kurulu. Buna karşı tekil tekil mücadelelerle bugünü olsa bile yarınlarımızı, çocuklarımızın yarınlarını kazanma şansımız bulunmuyor.

Bugün 1 Mayıs’a giderken, iş yerlerinde, ilkokullarda, kampüslerde, sokaklarda çatırdayan rejime karşı, tekil tekil sınıf mücadelelerini, kadın mücadelelerini, toprak-çevre mücadelelerini yan yana getirebilecek, birleştirebilecek bir toplumsal muhalefeti yaratabilmek, en önemli sorumluluğumuz olarak önümüzde duruyor. Yalnızca insanca ücret, insanca çalışma koşulları için değil, kıt kanaat maaşlara mahkum edilen emekçilerin insan üstü gayretle okula, üniversiteye gönderebildikleri çocuklarının yaşamı ve yarınları için.

“Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı

Bahar yakın demek ki mevsim böyle kışladı

Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel

Hava döndü işçiden, işçiden esiyor yel”

Can Yücel

***

“SİZ Mİ RADİKALSİNİZ BİZ Mİ?”

Direnişlerinin 14. günündeki Doruk Maden işçilerinden Ercan Çatal’ın gazetemize mesajı:

İsmim Ercan Çatal. Direnişimizde ve yürüyüşümüzde on günü aştık. Açlık grevimizi de 5 günden fazladır sürdürüyoruz. Ankara Kurtuluş Parkı›ndayız. Sağ olsunlar; sivil toplum örgütleri, sivil sendikalar ve halkın, halkımızın ve ailelerimizin de gelmesiyle bayağı bir destek gördük. Şirketimiz bundan bir baskı hissetti ki bir yayın yayınlamış: «Bizim işçilerin alacakları yok, biz hepsini ödedik» diye. İnsan dolandırıcı olabilir, sahtekâr olabilir ama bu kadar da yüzsüz olamaz. Biz 23 Nisan›ı ailelerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte, herkes evinde kutlarken, okullarda kutlarken; biz ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte hak arama mücadelesi olarak kutladık.

Ben 45 yaşındayım. Ömrüm boyunca iş kazası haricinde karakol yüzü görmedim. Sadece iş kazası geçirdim ve ifade vermeye gittim. Bu eylem süreci boyunca gördüm ki; 45 yıldır yani ben bir şey yaşamamışım, ben bir şey görmemişim. Yani 45 yıldır görmediğim muameleyi gördüm. Bize yardımcı alan halkı, esnafı sindirmeye çalıştılar, yardımları engellediler. Ümitköy’den çıktık, önümüze çevik kuvvet geldi. Biz 280 kilometre yol yaptık Ümitköy’e kadar. Ankara’ya kadar ana yolda yürümem bir suç değildi de Enerji Bakanlığı’na yürüyünce mi suç oldu? Yıldızlar Holding’in önüne gidip de hakkımı istemek isteyince mi suç oldu? Bize her türlü şeyi yaptılar; karalama kampanyası yaptılar, sendikamıza " radikal bilmem ne" dediler. O zaman siz niye çözmediniz? 6 aydır maaş almamış işçiler var, 16 yıllık tazminatı olan işçiler var. O zaman çözün. Siz mi radikalsiniz, biz mi radikaliz?

***

1 MAYIS’A GİDERKEN: BÜYÜYEREK ÇOĞALAN MÜCADELELER

2026 yılı, bir önceki yılda olduğu gibi iş yerlerinde direniş ve grevlerin çoğaldığı bir sene olarak sürüyor. Bir önceki yıldan devam eden Gebze Smart Solar grevi, Hepsijet Depo işçileri grevi ve Temel Conta grevi bu yıl kazanımla sonuçlandı. 2026’nın Ocak ayında başlayan Migros Depo işçileri grevi, Türkiye geneline yayılarak birçok depo ve lojistik işçisinin katılımıyla önemli kazanımlar sağladı. Depo işçileri grevi yalnızca kendi kazanımlarıyla sınırlı kalmayarak benzer sektörlerde farklı iş yerlerinden eylemleri de tetikledi.

***

RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE SINIFIN DURUMU

Türkiye’de çalışma rejimi, doğrudan ve dolaylı sömürü mekanizmalarının yanı sıra kar hırsıyla istikrarlı bir işçi kırımına da yol açıyor. 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybederken, İSİG Meclisi raporlarına göre bu yılın ilk 3 ayında en az 420 işçi hayatını kaybetti.

***

ÖZGÜR AKTÜKÜN İLE SÖYLEŞİ

ÇOCUK EMEĞİNE BAĞIMLILIK SİSTEMİN YENİ AŞAMASI

Mesele yalnızca patron değil. Usta-çırak hiyerarşisi de son derece denetimsiz bir ortam. Bunun yanında MESEM modelinin giderek yatılı modele dönüştürülmesi konuşuluyor. Fabrikaların içine kurulacak yatakhaneler… Çocuk gündüz üretimde, gece aynı mekânda. Bu bir çalışma kampı modelidir.

***

TÜM EMEKLİLERİN SENDİKASI GENEL BAŞKANI ZEYNEL ABİDİN ERGEN İLE SÖYLEŞİ

EMEKLİLERİN İHTİYACI BİRLEŞME VE DAYANIŞMA

Uluslararası sermaye ve Türkiye’deki iktidar, emeklilerle çalışanları birbirinden ayırıyor. Emeklilik sanki çalışma hayatının doğal sonucu değilmiş gibi gösteriliyor. Emekli sanki bir yükmüş gibi, bir angarya gibi ele alınıyor. Oysa emekliler yıllarca çalışarak değer üretmiş insanlar. Ürettikleri değerin karşılığını almak ve sosyal devlet gereği hak ettikleri desteği görmek durumundalar.

***

GAMZE YÜCESAN ÖZDEMİR YAZDI

KADIN EMEKÇİLERİN HİKÂYESİ: ÇARESİZLİK DEĞİL İNAT

“Aile yılı” söylemiyle kutsanan bu düzen, gerçekte bakım emeğinin kamudan çekilip kadınlara devredilmesinin siyasal adıdır. Çocuğun bakımı, yaşlının yükü, evin yeniden üretimi… Görünmeyen bu emek sistematik olarak kadınların omuzlarına yıkılırken, gelir yetersizliği karşısında haneyi ayakta tutma sorumluluğu da görünmez bir zorunluluk olarak yine onlara bırakılıyor.

***