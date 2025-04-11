850 hasta araçlarla nakledildi

BirGün EGE

Sağlık alanında sunduğu öncü hizmetlerle yurttaşların yanında olmaya devam eden Konak Belediyesi, kısıtlı imkânlar nedeniyle hastane randevularına gidemeyenlerin yardımına koşuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman ekipler eşliğinde evinden alınan hastalar, sağlık kontrolleri için randevu aldıkları hastaneye götürülüyor. Tedavileri tamamlanan hastalar, daha sonra tekrar ambulansla evlerine bırakılıyor. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden hastalara ücretsiz hizmet veren hasta nakil ambulansları, bir yıl içerisinde 850 kişiye ulaştı.

Konak Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı, 2016’dan beri beyincik tümörü hastalığıyla mücadele eden 14 yaşındaki Burak Fidan’a da destek veriyor. 3 yıldır Konak Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı hizmetinden faydalandıklarını söyleyen Fidan ailesi, “Konak Belediyesi’nin bu hizmetinden çok memnunum. 3 senedir ne zaman ihtiyaç duysak hep yanımızdalar. Kontrol günümüz yaklaştığında telefon açıp hemen randevu alabiliyoruz” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

“YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Özellikle yatalak durumda olan komşularımız, randevuları bulunan hastanelere ulaşım sağlamak için bizlerden yardım talep ediyor. Alanında uzman ekiplerimizle evlerinden aldığımız hastalarımızı, sağlık kontrolleri için hastanelere ulaştırıyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakarak hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hasta veya dezavantajlı vatandaşlarımız, sağlık kuruluşlarına ulaşmak için bizleri 0232 484 22 91 numaralı telefondan arayabilirler” ifadelerini kullandı.