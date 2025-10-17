86,5 ton lastik geri dönüşüme kazandırıldı

Yunusemre Belediyesi, çevre dostu çalışmalarına bir yenisini ekleyerek 1 yılda 86,5 ton ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı dernek ile yapılan protokol doğrultusunda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bir yılda 86,5 ton atık lastiği toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Yurttaşlar ve atık üreticileri, ömrünü tamamlamış lastiklerini Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiye Alanı’ndaki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne kendi imkânlarıyla teslim edebilir. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gelen talepleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş lisanslı derneğe ileterek lastiklerin toplanmasını ve yeniden hammadde olarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak.