90’lar, Tarkan ve ehlileştirilmiş bir kültürün nostaljisi

Recep Yılmaz

Çok uzun zamandır normalleşmiş bir ekonomik kriz içerisinde yaşıyoruz, öyle ki bugün yaşamımızın hiçbir kısmını bu krizden bağımsız düşünebilmek mümkün değil. Ekonomik krizler toplumlarda yalnızca alım gücünü düşürmez; toplumsal dokuyu da aşındırır. İnsanlar yoksullaşırken sadece maddi olarak geriye gitmez, aynı zamanda birlikte düşünme, birlikte hareket etme yetisini de kaybeder. Dayanışma çözülür, siyaset daralır, kamusal alan küçülür. Bu yüzden kriz dönemleri yalnızca ekonomik değil; ahlaki, kültürel ve zihinsel çöküş dönemleridir.

Bugün merkezini kaybeden orta sınıfın yaşadığı şey tam olarak budur. Bu kesimler sola yönelmiyor; bunun nedeni solun yokluğu değil, krizin yarattığı çözülmedir. İnsanlar gelecek kuramadığında geçmişe tutunur. Geleceğe dair söz söyleyemeyen toplumlar, hatıraya sığınır. Nostalji bu yüzden bir zevk değil; bir savunma mekanizmasıdır.

90’lar ve 2000’ler bugün sürekli parlatılan estetik dekorlar değildir; kriz öncesi bir güven duygusunun simgesidir. Barlar, konserler, festivaller, müzikle iç içe geçen kent hayatı… Bunlar özgürlükten çok “merkezde olma” hissi veriyordu. Bugünkü öfkenin ve kaçışın temelinde o hissin kaybedilmesi var.

Ama kriz, geçmişe de yalan söyletir. Çünkü o dönemler -bugün anlatılanın aksine- hiçbir zaman herkes için eşit değildi. Kültürel alanlar da sınıfsaldı. Bugün ise krizle birlikte bu eşitsizlikler görünmez hale geliyor; geçmiş, sanki herkesinmiş gibi sunuluyor. Nostalji burada gerçeği örtmenin estetik biçimine dönüşüyor.

Marksizmin yıllardır söylediği şey aslında basit: kriz, bilinci keskinleştirmez; çoğu zaman bulanıklaştırır. İnsanlar radikalleşmez, içlerine kapanır. Bu yüzden merkez kaybı yaşayan sınıflar sola gitmez. Çünkü sol, bu nostaljik yalanı bozar. Sol, kaybın adını koyar; teselli sunmaz.

Ekonomik kriz dönemlerinde kültür de dönüşür. Daha doğrusu, ehlileştirilir. Müzik, sinema, edebiyat; politik gerilimlerinden arındırılarak güvenli alanlara hapsedilir. Spotify listeleri, retro konserler, plak tekrar baskıları… Geçmiş sterilize edilir, bugünün çatışmaları görünmez kılınır.

Bu, Marksist anlamda açık bir meta fetişizmidir. Kültürel ürünler üretildikleri toplumsal bağlamdan koparılır. Mücadele, baskı, yasak, eşitsizlik silinir; geriye yalnızca “estetik haz” kalır. Kültür, gerçekliği açığa çıkaran bir alan olmaktan çıkar; gerçeklerden kaçış aracına dönüşür.

Oysa müzik tarihsel olarak başka bir yerde durur. Müzik bastırılanın sesidir; kontrol edilemeyenin alanıdır. Tam da bu yüzden kriz dönemlerinde hedef alınır. Bugün konserlerin yasaklanması, festivallerin iptal edilmesi, sahnelerin kapatılması tesadüf değildir. Bu, kamusal alanın daraltılmasıdır. Bedenin, sesin, kalabalığın denetim altına alınmasıdır.

Bu noktada metafora gerek yok. Bu, açık bir şeriatçı kültürel kuşatmadır. Ve kriz koşullarında bu kuşatma daha az dirençle karşılaşır. Çünkü kriz, toplumu yalnızlaştırır; yalnızlaşan toplum sessizleşir.

Bugün müzik kamusal alandan bilinçli biçimde siliniyor. Konserler yasaklanıyor, festivaller iptal ediliyor, sahneler hedef alınıyor. Bu, kültürel değil; politik bir projedir. Bedenin, sesin ve kalabalığın denetim altına alınması hedeflenmektedir. Ancak krizle çözülen toplum buna güçlü bir karşılık üretemiyor. Nostalji ve apolitiklik, öfkenin yerini alıyor.

Bugün Türkiye’de “apolitik gençlik” diye adlandırılan şey masum bir ilgisizlik hali değildir. Bu, faşizmin en pürüzsüz, en itirazsız ve en işlevsel biçimidir. “Ben karışmıyorum” diyen bu gençlik, karışmamayı değil; devletin karışmasını sorgusuz sualsiz kabul etmeyi seçmektedir.

Konser yasaklandığında “şartlar böyle”, festival iptal edildiğinde “ülke gündemi yoğun”, sahneye çıkan sanatçı hedef gösterildiğinde “zamanlama yanlış” diyen bir kuşaktan söz ediyoruz. Bu cümlelerin ortak bir özelliği var: Hepsi devletin dili. Gençlerin ağzından çıkıyor ama kaynağı iktidar. Karşı söz yok, karşı hayal yok.

Bu apolitiklik değil; rıza üretimidir.

Bugünün gençliği yasaklarla kavga etmiyor, onlarla uyumlanıyor. Konserler yasaklandığında playlist yapıyor. Festivaller iptal edildiğinde sokakta olmak yerine “zaten kalabalık sevmiyorum” diyor. Kamusal alan daraltılırken özel alana çekilmeyi bir özgürlük tercihi gibi sunuyor.

Faşizm her zaman copla gelmez. Bazen kulaklıkla gelir. Bazen bağırmaz; “ben siyasetten anlamam” diye fısıldar. Marksizmin ideoloji eleştirisi tam da burada devreye girer: egemen ideoloji, kendini ideolojisizlik olarak sunar. Apolitik gençlik, bu baskı düzeninin en işlevsel aktörlerinden biri haline gelir.

Ekonomik kriz yalnızca yoksullaştırmaz; insanları birbirinden koparır, ortak alanları boşaltır, kamusal karşılaşmaları tehdit gibi gösterir. Nostalji bu kopuşu estetikle örterken, apolitiklik sessiz bir kabulleniş üretir.

Oysa çıkış geçmişte değil; bugünün dertlerinde birlikte durabilmektedir. Dayanışma kriz zamanlarında bir temenni değil, bir zorunluluktur. Bir arada yaşama fikri ancak kamusal alan savunulduğunda, insanlar yeniden yan yana gelebildiğinde anlam kazanır.

Bu yüzden konser alanları, festival sahaları, meydanlar ve sahneler hâlâ değerlidir. Binlerce insanın aynı anda aynı şarkıyı söylemesi yalnızca bir eğlence değildir; bir aradalığın hâlâ mümkün olduğunu hatırlatan politik bir andır. Tam da bu yüzden hedef alınırlar.

Bütün mümkünlerin kıyısındayken geçmişimizi de geleceğimizi de çalanlara karşı neyi tercih edeceğimiz artık nostaljimizden de önemli hatta çok daha önemli bir hal almış vaziyette.

Bugün tarafsızlık diye bir lüks yoktur. Yasaklara rağmen konuşan, susmamayı seçen her sanatçı kamusal alanın biraz daha daralmasına karşı bir gedik açar. Bu gedikler çoğaldıkça toplum nefes almaya başlar.

Sessizliğe alışmamak, yasakları olağan görmemek, “zamanı değil” denilen her yerde zamanı zorlamak gerekir. Kültür-sanat alanını savunmak bir yaşam tarzını değil; birlikte yaşama ihtimalini savunmaktır.

Kriz estetikle aşılmaz. Ama yan yana durarak, ses çıkararak, sahneleri terk etmeyerek aşılabilir. Dayanışma bir duygu değil; hareket halidir.

Ve hâlâ mümkündür.