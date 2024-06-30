ABD: Adayların tartışması

ABD’de Kasım ayının ilk salı günü yapılacak olan başkanlık seçimlerinin önde gelen iki adayı, Demokrat Biden ve Cumhuriyetçi Trump ilk yüz yüze tartışmalarını (debate) Perşembe günü yaptı.

Dünyanın “bir numaralı” işlerinden biri, kimilerine göre birincisi olan ABD başkanlığına önümüzdeki dört yıl için kimin geleceği tüm yerküre ve kuşkusuz Türkiye için çok büyük bir önem taşıyor.

GEÇMİŞTEN GELEN

Nasıl ilgilendirmez ki, daha öncesi bir tarafa, ABD, 1945’de başlayan Soğuk Savaş yıllarında “tam boy”; 1990’da Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra da “belli belirsiz”, ancak her zaman, yerinde deyimiyle, Türkiye’dedir. Perşembe tartışmasına geçmeden önceki dönemlerin en önemli yönlerinin özetlenmesi gerekiyor.

1945 sonrasında Sovyetler Birliği’nin yayılmasını durdurmayı “kutsal” görevi sayan ABD için, özellikle coğrafi konumu ve güçlü askeri gücüyle Türkiye vazgeçilmezdi. ABD bunun gereğini bu ülkenin sağcılarının işbirliği ile hızla uygulamaya koydu; savunmadan dış siyasete, ekonomiden eğitime ve kültüre “her alanda” tam anlamıyla belirleyici oldu.

ABD, Soğuk Savaş yıllarında yapılan üç askeri darbenin, 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980, yapılmasını gerçekleştirdi. Ancak, Amerikan Gizli Haberalma Örgütü -CIA’nin bu konudaki belgelerinin kimi kısımları hala “buğulandığından” ABD’nin özellikle 1960 darbesindeki yeri, bugüne dek açıklık kazanmadı. 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin ortak özelliği, Türkiye’de, bağımsızlıkçı ve solcu oluşumları ezmek ve aşırı sağın, özellikle de Siyasal İslâm’ın yolunu olabildiğince açmak oldu.

Soğuk Savaş 1990’da sona erdikten sonra ABD’nin Türkiye siyaseti nitelik değiştirdi. CIA eski II. Başkanı G. Fuller’in Yeni Türkiye Cumhuriyeti adıyla yayımlanan çalışmasında da vurgulandığı gibi, Türkiye, iktidarı ve ana muhalefetiyle bölgesinde “Ilımlı İslam’ın örnek ülkesi” olmalıydı. Başkan Erdoğan’ın eş başkanı olduğu yalanlanmayan “Büyük Ortadoğu Projesi” bu yaklaşıma dayanıyor.

İLK TARTIŞMA: BİDEN’İN SONU

ABD siyasetinde 1960’dan buyana iki partinin başkan adayları arasında yüz yüze yapılan “TV Tartışmaları” seçim sonuçlarını belirleyici bir özellik gösteriyor. Bu nedenle çok önemseniyor.

ABD siyasetinde ulusal düzeyde iki parti var: Demokratik ve Cumhuriyetçi. Genellikle bu iki parti arasındaki “fark” Koka Kola ile Pepsi Kola arasındaki kadardır denilse de, dış politikada ABD’nin çıkarlarını savunmada birleşen bu ikilide iç politikada Demokratların daha solda, Cumhuriyetçilerin de daha sağda, olduğu biliniyor. Türkiye’nin sağcı siyasetçileri Cumhuriyetçilere geleneksel olarak yakın durur. Örneğin Başbakan/ Başkan Erdoğan, geçen iki seçimde açıkça Trump’ı destekledi.

Seçimlere kadar en az bir belki daha çok sayıda yapılacak TV tartışmaların en ayırt edici özelliği adayların tamamıyla “eşit koşullarda” yarışmalarıdır.

Perşembe günü yapılan tartışma tüm ana konuları içeriyordu: ekonomi politikasıyla ilgili enflasyon, iş bulma ve vergi; çocuk aldırma özgürlüğü, ülkeye göçmen gelişi ve iç ve dış güvenlik.

Önemle belirtelim ABD (ve diğer “kurumsal yapıları sağlam” ülkelerde) resmi istatistiklerin doğruluğu tartışılmaz; onlara güven duyulur. Özellikle başta enflasyon ve iş bulma olmak üzere ekonomik istatistiklerin en ileri “bilimsel yönetmelerle” hazırlandığı bilinir.

Tartışmaya sorunlardan çok, adayların sağlığı ve yaşlılığı damgasını vurdu, denilebilir. Tartışmadan Trump’ın çok kazançlı çıktığı kanısı Demokratik Parti önde gelenlerinin “yeni bir aday bulmalıyız” noktasına varan “panikleri” ile tamamlanıyor. Söylediklerinin büyük bir bölümünün “yalan” olduğu, onların “doğruluğunun” saptanması basın-yayın tarafından sergilenmiş olsa da, Trump’ın, anında yapılan kamuoyu araştırmasına göre yüzde 33’e karşı yüzde 67 ile, “tartışmanın kazananı” olduğu vurgulanıyor.

Eklenmesi gereken bir nokta da şudur: ABD Başkanı, kural olarak 4+4 olmak üzere iki dönem için seçilir. Bu açıdan bakılınca 2016’da Başkan olan Trump 2020’de seçilmeyi kendisi için bir “hak” görüyordu. Benzer bir anlayış bugün de Biden için geçerlidir. Ancak, Biden’in yeniden seçilmesi, TV Tartışmasında da ortaya çıktığı gibi neredeyse olanaksız. Nitekim Tartışma sonrası ABD’de siyasetinde çok etkili olan New York Times “Ülkesine Hizmet İçin Başkan Biden Yarıştan Çekilmelidir” diye Biden olayına noktayı koyuyor; Demokratik parti de yeni bir aday arayışına giriyordu.

ABD siyasetinde Başkan Biden’i yerle bir eden büyük deprem etkisi yaratan ve eğer aday kalırsa seçimi kaybetmesine kesin gözüyle bakılmasına yol açan Tartışma, ilginçtir, ülkemizde çoğu yorumcular tarafından anlamsız ve düzeysiz bulunuyor; giderek, zavallı Amerika yorumları yapılıyor. Çünkü bu ülkenin kamuoyu oluşturan çevreleri çok büyük oranda, dış politikada da “başını kuma” gömüyor.

Çok, çok önemli bir nokta var: ABD’de uygulanan adayların kamu oyunun karşısına “eşit koşullarda tartışması” ilkesi, demokrasinin, olmazsa olmazı ya da “giriş kapısı” olarak çok önemlidir. Bunun ülkemizde de yeniden gerçekleştirilmesi, özellikle de 1950 seçimlerine gidilirken iktidardaki CHP tarafından uygulanan bu temel kuralın yeniden “ demokrasi değeri” olarak savunulması gerekiyor.