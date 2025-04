ABD-Çin arasında ticaret savaşı: Çatışmaya evrilir mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin hariç tüm ülkelerle yürüttüğü küresel ticaret savaşını askıya aldı. Bu durum, tüm gözler finans piyasalarındaki kaos üzerindeyken dahi, Trump’ın “Özgürlük Günü’nden” kaynaklanan çok daha büyük tehdidin, önümüzdeki birkaç yıl içinde şiddete dönüşmesi muhtemel bir ABD-Çin çatışmasındaki keskin tırmanış olduğunu teyit ediyor.

Trump’ın “Özgürlük Günü’nden” önce, iki ülkenin çatışmaya doğru sürekli artan baskılarla sağlıksız bir ilişkisi vardı. Biden yönetimi, ilk Trump yönetiminin Çin’e karşı hasmane tedbirlerinin neredeyse tamamını sürdürmekle kalmadı, aynı zamanda bunları genişletti ve yoğunlaştırdı. İlk Trump yönetiminin sonlandırdığı diplomatik temasları nihayetinde yeniden canlandırsa da Biden, iki ülkeyi birbirine karşı iten sıfır toplamlı güçleri hafifletmek için Çin ile çalışmayı reddetti.

Başlangıçta her iki taraf da en azından gerilimi azaltabilecek bir anlaşma arayışına girmeye istekliydi.

Bu potansiyel artık yok oldu. Bunun yerine ABD ve Çin, her ikisi için de felakete yol açabilecek bir tırmanış sarmalına girdi.

PEKİN SAVAŞA İKNA OLDU

Özgürlük Günü’nde Trump, Çin’in adil olmayan ticaretinin cezasının, mevcut ortalama %42’lik vergiye ek olarak %34’lük bir artış olacağını duyurdu. Böylesine yüksek oranlarda, çok az Çin ürünü ABD pazarında rekabetçi kalabilirdi. Daha da önemlisi, bu son saldırı Çin liderliğini, Trump yönetiminin müzakerelerle ilgilenmediği ve bunun yerine Çin’i aşağılamayı ve ekonomisini mahvetmeyi amaçladığına ikna etti.

Önceki tarife artışlarına verdiği sınırlı tepkinin aksine, Çin şimdi karşılık vermeye karar verdi. Resmi yanıtında Çin hükümeti, kendini küreselleşme statükosunun savunucusu olarak konumlandırdı. ABD’nin amacını “gümrük vergilerini kullanarak mevcut uluslararası ekonomik düzeni altüst etmek, ABD çıkarlarını uluslararası toplumun ortak iyiliğinin üzerine koymak ve Amerikan hegemonik çıkarlarına hizmet etmek için diğer ülkelerin meşru çıkarlarını feda etmek” olarak nitelendirdi.

Pekin, kendini mantıksız ve saldırgan bir ABD karşısında sakin, vakur ama kararlı olarak gösterdi: “Biz sorun çıkarmayız ama sorundan da korkmayız.” Çin halkına ekonominin dayanıklılığı konusunda güvence verdi ve iç ekonomik talebi genişletmek için önemli mali destek ve işletmelerin kargaşayı atlatmasına yardımcı olmak için hükümet eylemi sözü verdi.

Toplamda, Trump’ın görev süresinin başlangıcından bu yana, ABD gümrük vergisi oranlarını %145, Çin ise %125 artırdı.

WASHINGTON KÜÇÜMSÜYOR

Başkan’ın paylaşımıyla uyumlu olarak, Washington’daki yaygın kanı, Çin ekonomisinin ekonomik çatışmada hiçbir kozu olamayacağı kadar kırılgan olduğu yönünde. ABD pazarından koparıldığında, Çin’in diğer ihracat pazarlarını ürünle dolduracağını ve bu süreçte Avrupa, Japonya ve Küresel Güney’i yabancılaştıracağını düşünüyorlar. Böylesi bir aşırı güven, mücadele yoğunlaştıkça ciddi yanlış hesaplamalara yol açabilir.

Çinli ekonomi politika yapıcıları, eğer kullanmayı seçerlerse, iç talebi artırmak için mali teşvik konusunda hatırı sayılır bir alana sahipler. Bu noktaya kadar, yapısal ekonomik reform gündemlerindeki ivmeyi sürdürmeye çalıştıkları için bundan kaçındılar. Uluslararası çatışma aciliyetiyle karşı karşıya kaldıklarında, muhtemelen muslukları açacaklardır. Trump ise, aksine, tüm dünyaya yönelik ekonomik saldırısından geri adım atmış olabilir ancak bundan tamamen vazgeçmedi. Bu, ABD ekonomisinin ve diğer ticaret ortaklarıyla olan ekonomik ilişkilerin, önemli hasara neden olabilecek yıpratıcı bir belirsizlik dönemiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. ABD artan enflasyon ve yavaşlayan büyüme ile karşı karşıyayken Çin’in büyümesi fırlayabilir.

TIRMANIŞ NEREYE GİDER?

ABD ve Çin şimdi kendilerini bir cepheleşmeye kilitlenmiş buluyorlar. Bu noktaya kadar ekonomik savaşı sınırlayan ana güç, basitçe Amerikan tedbirlerinin Çin ekonomisini baltalamadaki başarısızlığıydı. Artık o koşulu aştık.

Çatışma buradan nereye gidebilir? ABD ve Çin ekonomileri arasında sert bir ayrışmanın en olası sonucu, küresel tedarik zincirlerinde korkunç bir aksamadır. Birçok şirket basitçe kapanacak, ancak Çinli üreticiler Amerikan pazarına erişim aradıkça ve Amerikalı üreticiler aniden ortadan kalkan kritik girdiler için çabaladıkça büyük kaçakçılık ağları da ortaya çıkacaktır. Bazı Çin üretimi, “Özgürlük Günü’nde” büyük ölçüde “bağışlanan” Latin Amerika ülkelerine kayacaktır.

Bu, daha fazla tırmanış için zemin hazırlayacaktır. ABD kaçakçılığı bastırmaya çalışacaktır. Çin, Amerikalı üreticilere vermemek için stratejik öneme sahip malları hedef alacaktır. Her iki taraf da nüfuzlarını sürdürmek için üçüncü ülkelere baskı yapmaya başlayacak ve bu da vekâlet savaşı olasılığını doğuracaktır. En endişe verici olanı, her iki tarafın da giderek artan bir şekilde diğerinin ulusal güvenlik hassasiyetlerine daha doğrudan saldırarak acı çektirme eğiliminde olacak olmasıdır.

Çin’in genel uygulaması, ABD’den gelen her tırmanışa orantılı bir yanıt vermektir. Ayrıca, bölgedeki ve Avrupa ile diplomatik ilişkileri güçlendirmek için Amerika’nın diğer ülkelere karşı saldırgan önlemlerini kullanmak istediğinden, kontrolsüz tepkilerden kaçınmak için güçlü teşvikleri var.

∗∗∗

YÜZLEŞMENİN AYAK SESLERİ

Aynı şey Trump yönetimi için söylenemez. Trump’ın kendisi, Çinli liderlerin asla yapmayacağı bir “boyun eğme” performansı elde etmeye takıntılı görünüyor. Hayal kırıklığı arttıkça - ve özellikle Çin ekonomisi saldırıya karşı dirençli olduğunu kanıtlarsa - kurduğu ulusal güvenlik ekibinin sözlerine giderek daha açık hale gelecektir. Kendi içgüdülerinin aksine, Trump’ın üst düzey askeri ve ekonomik danışmanları neredeyse istisnasız olarak Çin ile çatışmaya kararlı. Pentagon’un Geçici Ulusal Savunma Stratejik Rehberi’nin içeriği, ekonomik savaşın ne kadar kolay bir şekilde askeri çatışmaya kayabileceğini gösteriyor. Pentagon liderleri, ABD-Çin ilişkilerindeki çöküşü, “ABD büyük stratejisinin ana hedefi” olarak tanımladıkları Asya’daki ani askeri yığınağı sürdürmek için bir fırsat olarak görebilirler.

Böyle bir rota, Joe Biden yönetimi çatışmayı sınırlayan bariyerler oluşturma girişimleriyle birlikte sürdürdüğünde bile istikrarsızlaştırıcıydı. Her iki tarafta da artan ekonomik acının olduğu, her iki ülkede de yükselen milliyetçiliğin liderler üzerinde bağlayıcı bir güç haline geldiği bir bağlamda, her iki hükümet de diğer taraftan gelen provokasyonlar olarak gördükleri şeylere daha yıkıcı yanıtlar seçme eğiliminde olacaktır.

Tayvan çevresinde veya Güney Çin Denizi’nde tek bir yanlış adım felaketle sonuçlanabilir.

Kaynak: responsiblestatecraft

Çeviren: Umut Can FIRTINA