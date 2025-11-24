ABD-Çin savaşının yeni sahası Nijerya

Patrick EGWU

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Nijerya’da İslamcı grupların Hristiyanlara zulmettiği iddiaları sebebiyle askeri müdahaleyle tehdit etmesi karşısında Çin’in verdiği tepki, Afrika’nın en büyük nüfusuna sahip ülkenin sadakati için Washington ve Pekin’i karşı karşıya getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning 4 Kasım’da, “Nijerya’nın birçok konudaki stratejik ortağı olan Çin, herhangi bir ülkenin dini ve insan haklarını başka ülkelerin içişlerine müdahale etmek için bahane olarak kullanmasına, diğer ülkeleri ambargo ve doğrudan güç kullanmakla tehdit etmesine kesinlikle karşıdır” dedi.

Aynı hafta Nijerya’nın Çin Büyükelçisi Yu Dunhai, X platformundan yaptığı bir paylaşımda, “Çin Nijerya’yı terörle mücadele ve iç istikrarını koruma konusunda desteklemeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

Washington ve Pekin, Trump’ın ocak ayında Beyaz Saray’a dönmesinden bu yana birbirleriyle sürekli çatışma halinde. Çin devlet başkanı Şi Cinping ve Trump arasında yakın dönemde gerçekleşen toplantıya rağmen gerilim sürüyor, Nijeryalılar ise yalnızca satranç tahtasındaki bir taş olmaktan endişeliler.

Washington merkezli Hudson Enstitüsü’nde Nijerya’daki çatışma üzerine çalışan James Barnett, “Çin mevcut sorunu, sözde müdahale etmeme konusundaki itibarını sergilemek ve ABD’yi ülkelerin iç işlerine karışmak isteyen bir zorba olarak göstermek için bir fırsat olarak görüyor. Pekin, ABD’nin aksine Afrika bağımsızlığına saygı duyan ve birlikte ticaret yapmak isteyen taraf olarak kendisini gösteriyor” diyor.

ÇİN DAHA TERCİH EDİLİR

Barnett Pekin’i daha iyi seçenek olarak gören tek ülkenin Nijerya olmadığını, birçok diğer Afrika hükümetinin de aynı noktada olduğunu ekliyor. Barnett’e göre “onların bakış açısından, Çin’in Nijerya’daki konumu şu anda daha tercih edilebilir durumda, bu Abuja’nın tercihlerine ve statükoya daha uygun.”

Birçok açıdan bu dinamik, Trump’ın öncesine dayanıyor. Washington Pekin’e kıyasla bu türden insan hakları ihlali vurgularını hep daha sık yapardı. Ancak Trump geleneksel ABD konumunun ötesine geçiyor ve Barnett’e göre de “Hem Nijerya konusunda hem de askeri müdahale ihtimali konusundaki fazla kavgacı tutumu sebebiyle” istisnai biri.

Johannesburg Üniversitesi’nden araştırmacı Emeka Umejei, Nijerya’da ABD’nin de Çin’in de çıkarlarının derin kökleri olduğunu ve her iki yabancı gücün de özünde iyi niyetli olmadığını belirtiyor. Umejei, “Bu yalnızca jeopolitik bir rekabet, Afrika’nın kalbi için girilen bir yarış. Kalkınma yardımları ve desteklerini karşılaştırdığınızda, Çin’in Nijerya’dan topladığı ABD’nin verdiğinden çok daha fazla.”

Nijerya’nın Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin, Nijerya’nın en büyük ticari ortağı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 21,9 milyar dolar. Bu da Çin’in Afrika’daki toplam ticaretinin %8’ine denk geliyor. Pekin ülkede altın, bakır ve lityum araması ve madencilik anlaşmalarının yanı sıra kereste ticareti de yapıyor. Nijeryalı yorumcular Pekin’in ülkelerinin kaynakları ile ilgilendiğini belirtse de ABD’nin pastadan daha büyük pay isteyeceğinden çekiniyor.

ABD’NİN ŞİDDET BAHANESİ

Barnett, “Nijeryalılar, yabancı güçlerin ülkenin kaynaklarına yönelik ilgisinin yarattığı güvensizliğin temelinde onlarca yıl önce Nijer Deltası geriliminde uluslararası petrol şirketlerinin olumsuz rolü olduğunu düşünüyorlar” dedi. “Nijeryalılar arasında Çinli madencilere dair kaygılar artıyor, denetimin zayıf olduğu bir ortamda, yerli emeği sömürüsü temelinde çalışıyorlar ve yolsuz siyasetçilerle silahlı gruplarla işbirliği halindeler, bu da güvensizliği tetikliyor” dedi.

Ancak, suç örgütler ile ilgili eleştirilere de kimi Nijeryalılar katılıyor. Ülke Boko Haram’dan suç örgütlerine, Fulani çobanlarına birçok silahlı örgütün saldırılarıyla karşı karşıya.

‘PİYON OLMAMALIYIZ’

Ekim ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Nijerya’yı “özel ilgi gerektiren ülke” olarak tanımlamıştı. Nijerya bu tanımlamayı ilk olarak Trump’ın ilk başkanlık döneminde 2020’de almıştı. Bu tür tanımlamalar ABD’nin “dini özgürlüklerin özel olarak ağır biçimde ihlale uğratılmasına” sabır gösterdiği ya da imkân verdiğini düşündüğü ülkeler için kullanılıyor. Nijerya’nın yanı sıra listede Kuzey Kore, Çin ve Rusya var.

Indiana’daki Notre Dame Üniversitesi’nde siyasi teoloji doktora programından Nijeryalı Katolik rahip Emmanuel Ojeifo, Hristiyanların genel geçer bir şiddetin değil, cihatçı grupların sistematik saldırılarının hedefinde olduğunu söyledi. Ojeifo ayrıca din ve demokrasi üzerine bir Atlantik Konseyi araştırmacısı. “Hristiyanların Nijerya’daki kadar fazla öldürüldüğü çok az ülke vardır” diten Ojeifo’ya göre “ülkedeki durumun giderek daha fazla konuşulması da bunu doğrular nitelikte.”

Johannesburg Üniversitesi araştırmacısı Umejei’ye göre “süregiden ABD-Çin geriliminin ortasında, Nijerya kendi çıkarları için harekete geçmeli.” Umejei “Bunu yapmadığımız sürece, küresel güçlerin satranç tahtasında piyon olmaya devam edeceğiz. Kendi evinizi temizlemezseniz, yabancılar gelip bunu sizin yerinize yapar” diyor.

Kaynak: foreignpolicy.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ