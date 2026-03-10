ABD–İsrail ilişkilerinin gölgesinde unutulan bir olay: USS Liberty

Cemal CEYLAN / Basel

ABD ile İsrail arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın olduğu sıkça tartışılır. Ancak bu yakınlığın boyutlarını gözler önüne seren ve kamuoyunda pek bilinmeyen bir olay vardır: 1967 Altı Gün Savaşı sırasında İsrail’in bir Amerikan savaş gemisi olan USS Liberty’yi vurması ve bu olayın Washington tarafından örtbas edilmesi.

Bu olay, ne İsviçre okullarında ne de üniversitelerinde anlatılır. Oysa USS Liberty vakası, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkinin olağan müttefiklik sınırlarını aşan bir niteliğe sahip olduğunu göstermektedir.

6 GÜN SAVAŞI’NIN ARKA PLANI

1967 yılında Orta Doğu, ciddi bir gerilim içindeydi. Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır, Sina Yarımadası’na asker yığmış ve Tiran Boğazı’nı kapatarak İsrail’in Akabe Körfezi’ne ve Eilat Limanı’na erişimini engellemişti. Bu durum İsrail tarafından bir tehdit olarak algılandı.

1 Haziran 1967’de Moşe Dayan’ın savunma bakanı olmasından yalnızca dört gün sonra İsrail, Mısır’a saldırdı. Bu saldırı, Birleşmiş Milletler’in güç kullanma yasağını ihlal ediyordu. Buna rağmen İsrail, BM Güvenlik Konseyi’nde ABD vetosu sayesinde kınanmadı.

Savaş sadece altı gün sürdü. İsrail, Sina Yarımadası’nı, Gazze Şeridi’ni, Batı Şeria’yı ve Golan Tepeleri’ni ele geçirdi. Mısır Hava Kuvvetleri daha havalanamadan uçaklarının imha edilmesi, savaşın seyrini belirledi.

Yıllar sonra İsrail’in eski başbakanlarından Menachem Begin ve tarihçi Tom Segev, İsrail’in savaşı başlatan taraf olduğunu açıkça kabul etti. Uluslararası hukukta “önleyici korku” gerekçesiyle saldırı meşru sayılmadığından, bu durum açık bir ihlal olarak kayda geçti.

USS LİBERTY: GİZLİ GÖREVDE BİR AMERİKAN GEMİSİ

8 Haziran 1967’de, savaşın dördüncü gününde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) bağlı bir istihbarat gemisi olan USS Liberty, Mısır kıyılarına yaklaşık 22 kilometre mesafede bulunuyordu. Gemide 358 Amerikan askeri görev yapıyordu. Gemi silahsızdı ve tek görevi, İsrail ve Mısır arasındaki telsiz trafiğini dinlemekti.

Öğleden sonra İsrail savaş uçakları gemiye saldırdı. Önce makineli tüfekler ve roketler, ardından torpidolar ve napalm bombaları kullanıldı. Saldırıda 34 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 171 kişi yaralandı. İsrail güçleri, cankurtaran filikalarını dahi hedef alarak gemide kurtulan kimse kalmamasını amaçladı.

Ancak USS Liberty batmadı. Bu durum, olayın gün yüzüne çıkmasını sağladı.

ABD’DEN GELEN “DÖN” EMRİ

Saldırı sırasında bölgede bulunan USS America uçak gemisinden Amerikan savaş uçakları gemiyi korumak üzere havalandı. Ancak uçaklar hedefe ulaşamadan, dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’dan şaşırtıcı bir emir geldi: “Uçakları geri çağırın.”

Amiral Lawrence Geis’e göre Johnson, “Müttefiklerimizi kızdıramayız” diyerek müdahaleyi engelledi. Bu karar, Amerikan askeri tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum olarak kayda geçti.

ÖRTBAS VE SESSİZLİK

Saldırıdan hemen sonra Pentagon, olayla ilgili tüm bilgileri “çok gizli” ilan etti. Hayatta kalan mürettebata konuşmaları yasaklandı; aksi halde hapisle tehdit edildiler. Kongre ise olayla ilgili hiçbir kamuya açık soruşturma yürütmedi.

Araştırmacı gazeteci ve yazar James Bamford’a göre bunun temel nedeni, ABD Kongresi üzerindeki güçlü İsrail lobisinin etkisiydi. Kongre üyeleri, seçim kampanyası bağışlarını kaybetme korkusuyla sessiz kalmayı tercih etti.

İsrail, olayın “trajik bir hata” olduğunu öne sürdü ve tazminat ödedi. Ancak torpidolar, napalm ve sistematik saldırı, bunun bir yanlışlık olmadığını açıkça ortaya koyuyordu.

İKİ OLASI SENARYO

Tarihçiler bugün iki ihtimali tartışıyor:

1. İsrail, USS Liberty’nin savaş sırasında işlenen savaş suçlarını kaydettiğini fark etti ve bu kanıtları yok etmek istedi.

2. Olay bir “sahte bayrak” operasyonuydu; gemi batırılacak, suç Mısır’a atılacak ve ABD savaşa çekilecekti.

Hangisinin doğru olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak kesin olan bir şey var: USS Liberty saldırısı kasıtlıydı ve ABD yönetimi bunu bilerek örtbas etti.

USS Liberty olayı, ABD–İsrail ilişkilerinin ne kadar ileri gidebildiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak tarihte yerini koruyor. Hiçbir ülke, bir Amerikan savaş gemisini bombaladıktan sonra Başkan’ın emriyle konunun kapatılmasını sağlayamazdı. İsrail ise bunu başardı

Bu olay, bugün hâlâ Orta Doğu’daki çatışmaları ve uluslararası siyaseti anlamak isteyenler için kritik bir tarihsel anahtar olmaya devam ediyor.

İsviçreli tarihçi ve yazar Daniele Ganser’in yazı ve açıklamalarından derlenmiştir.