ABD yüzyılının sonu mu geliyor

Foreign Affairs, Politico, Foreign Policy, Washington Post, FT ve daha niceleri. Amerikan emperyalizminin hegemonik planlarını, oyunlarını, gelecek stratejilerini Amerikan sermaye kliklerinin sözcüsü bu yayınlardan okumak mümkün. Güç kaybeden ABD, emperyal tahkimat için gün geçtikçe daha fazla saldırganlaşırken bu yayınlarda hemen her gün çıkan kapsamlı analizlerde neoconcu sermaye kesimlerinin yönelimleri açıkça dillendiriliyor.

Ekonomik, siyasi, askeri her alanda büyük bir rekabet var. Bu rekabetin yoğunlaştığı alanlardan birisi de Arktik bölgesi yani Kuzey Kutbu. ABD’nin gözü uzun bir süredir bu bölgede. Trump’ın işbaşına gelmesiyle birlikte bu yönelim kendisini çok açık bir biçimde de gösterdi. Trump’ın Grönland’ı istemesi, Kanada’yı eyalet yapma isteğinin arka planında “kutuplar”da hegemon güç olma isteği var.

‘GREAT GAME’, FARKLI OYUNCULAR

Foreign Affairs’te Heather A. Conley imzalı "Great Game" (Büyük Oyun) yazısında tam da Arktik bölgesinde artan jeopolitik rekabet ele alınıyor. Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon’ın “Arktik 21. yüzyılın büyük güç mücadelesi alanı olacak” alıntısıyla başlayan yazı buradaki mücadeleyi İngiltere-Rusya’nın 19. yy’daki Orta Asya rekabetine “Büyük Oyun” benzetiliyor. Bugünkü rekabetin on dokuzuncu yüzyıldaki rekabet ile çok ortak noktaya sahip olduğu vurgulanıyor. “Arktik'in engin kaynakları üzerinde savaşmak, yirmi birinci yüzyılın yeni büyük oyunu olacak" deniliyor. Çin-ABD rekabeti, Rusya, Kanada, İskandinav ülkelerinin müdahilliği “dünyanın tepesi”ndeki kapışmayı hızlandırıyor.

Petrol, doğalgaz, nadir toprak elementleri gibi kaynakları ele geçirme, deniz ticaret yollarına hükmetme saikiyle girişilen bu rekabetin durması söz konusu değil zira sistemin doğası bunu gerektiriyor.

Paylaşım rekabeti şiddetleniyor. Yerkürenin dört bir tarafında paylaşılan kaynaklar, topraklar, yeniden bir bölüşüme tabi tutuluyor. “Buzullar bölgesi” de bu konuda oldukça iştah kabartıcı. Arktik, büyük güçler arasında yükselen ekonomik ve askeri rekabetin yeni sahnesi. Trump’ın gelişiyle Washington’un bölgeye yeterince ilgi göstermediğinden şikâyet eden sermaye kesimleri aradıkları fırsatı yakalamış oldu. Trump’ın Kanada’yı “51. eyalet” olarak niteleyip, Grönland’ı alma yönünde ısrarcı açıklamalarıyla bu “düş” kendisini dışa vurdu. Ancak kutuplardaki rekabet oldukça şiddetli. ABD’nin karşısında Rusya-Çin ittifakı var. İki ülke 2022’de “sınırsız ortaklık” ilan etti; bu ortaklık Arktik’te bilimsel, uzay ve askeri iş birliğine dönüştü. Çin, Rusya'nın Arktik'teki sıvılaştırılmış doğalgaz projeleri ve Kuzey Denizi Rotası boyunca ilgili altyapı geliştirmeleri için destekleyerek bölgedeki ticari varlığını genişletti.

Rusya-Çin ortaklığını kendi küresel çıkarlarına bir tehdit olarak gören Washington, yeni manevralarla güç tahkimatı peşinde. Amerikalı egemenler kaygılı. Çin, Rusya ve diğer güç merkezlerine karşı paylaşım rekabetinde geride kalmanın endişesi içerisindeler. ABD’nin kritik mineraller, deniz yolları, doğal kaynaklar, deniz tabanı madenciliği ve uydu iletişimleri konusunda gelmekte olan büyük kapışmaya hazır olmadığı uyarısında bulunuyorlar. Rusya ve Çin’in Arktik’te büyük bir atılım içerisinde olduğu ABD’nin geriden geldiği ileri sürülüyor.

ABD’nin Çin ve Rusya ile rekabet edebilmek için müttefikleriyle yakın işbirliği içinde Arktik'teki askeri, ekonomik, bilimsel ve diplomatik varlığını önemli ölçüde artırması gerektiği kaydediliyor. Ve şayet “Washington Arktik stratejisinin eksikliklerini ve çelişkilerini kısa sürede çözmezse, yeni büyük oyunu çoktan kaybettiğini görebilir” deniliyor.

JEOPOLİTİK DENGELER KÖKTEN SARSILACAK

Arktik’teki kapışmanın seyri jeopolitik dengeleri tamamen değiştirebilir. ABD, Çin, Rusya ve hatta Hindistan gibi aktörler benzer şekilde toprak genişlemesi ve nüfuz peşinde. Her bir aktör ekonomik kaynaklara el koymak, yeni hegemon olmak için askeri harcamalara büyük kaynaklar aktarıyor. Tümü de nükleer güç.

Arktika topraklarının geniş bir bölümünü elinde tutan Rusya için bölge, askeri ve ekonomik hayatta kalması için hayati önem taşıyor. Çin için Arktika, küresel ekonomik çıkarlarını çeşitlendirmek için bir fırsat sunuyor. Ve Rusya'dan Alaska topraklarını 1867'de satın alarak Arktik’teki varlığını güvence altına alan ABD için de bölge yaşamsal önemde.

Beş İskandinav ülkesinin tamamıyla yakın zamanda imzalanan ikili savunma anlaşmaları ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınmasıyla Arktika'daki cephesini güçlendiren ABD, her yola başvuruyor. Ukrayna savaşı ile Rusya, Tayvan gerilimi ile Çin’in kuşatılmasının “ekonomi politiği” burada yatıyor.

Conley’nin yazısı şöyle bitiyor; “Oyuna geri dönebilmek için, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arktik'teki askeri ve ekonomik varlığını artırması, müttefikleriyle yakın bir şekilde çalışması gerekiyor... Birleşik Devletler, şimdi "Büyük Oyun'u oynayarak Kuzey'e çok uzaklara gitmeli."

Counter Fire’da Kevin Crane Amerika’nın “kısa süren egemenliğine” dair yazdığı “Yeni İpek Yolu ve Amerikan Hâkimiyeti Tehlikesi” yazısında şunları söylüyor:

Amerika’nın 21. yüzyıldaki savaşları, yükselen güçler karşısındaki göreli gerilemesini durdurma girişimleridir. Bu güçler arasındaki en önemlileri ise Çin’dir. Bu sonu gelmeyen savaşlar, Afganistan’da başlamış olsa da, ABD hızla dikkatini Orta Doğu’ya yöneltmiş ve o zamandan beri tüm odağını bu bölgede yoğunlaştırmıştır. Bunun nedeni, Orta Doğu’nun hayati ticaret yolları ile fosil yakıtlara ulaşımının kesişim noktası olmasıdır.”

Tırmanan rekabet oyuncular seleflerinin yaptığı gibi yeni maceralara sürükleyebilir. “Üçüncü dünya savaşı” söylemleri de bu maddi zemin üzerinden yükseliyor. Amerikan emperyalizminin “büyük oyun”u dünyanın yeni bir felakete sürüklenmesi demek.