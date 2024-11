ABD’de ikinci Trump dönemi

Yusuf Tuna Koç

BirGün Pazar Forum’da bu hafta, Amerikan seçimlerinin ardından dünyayı bekleyen gelişmeleri ve ABD açısından siyasal sonuçlarını konuştuk.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen Trump’ın “Yeni Düzeni” ve sistemdeki küresel dönüşümü, Kadir Has Üniversitesinden Doç. Dr. Ali Faik Demir Trump döneminde Ortadoğu’da olası politika değişimlerini, araştırmacı Tuana Bıldırcın Avrupa’nın seçim sonuçlarına verdiği reaksiyonu, siyasetbilimci Mert Karaca da ABD’de seçim sonuçlarını belirleyen etkenleri, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ceren Ergenç ise Çin açısından beklenen gelişmeleri, BirGün Pazar için değerlendirdi.

***

TRUMP VE TEK ADAMLAR DÜZENİ

Önder İşleyen - SOL Parti Sözcüsü

Amerikan seçimleri sonucunda D. Trump, bileğine takılan kelepçelerini kırıp, kulağını sıyıran kurşundan kurtularak kendi deyimiyle “Tanrının bir arzusu olarak” büyük bir geri dönüşe imza attı. Önemli bir farkla gelen bu sonuç Biden-Harris ikilisince de olgunlukla karşılandı.

Beklenmedik olmayan, aksine seçim yaklaştıkça daha net görülen D. Trump zaferi yine de bir olağanüstülük yaratmış görünüyor. Belli ki özellikle de liberallerin kapitalizmin ve ABD’nin geldiği bu durumun yarattığı dehşetten kurtulmaları daha zaman da alacak. Ama, onlarca yıl önce müjdeledikleri yeni dünya şimdi tam da Musk-Trump ikilisinin elinde –yeni bir– Novus Ordo Seclorum (Yeni Dünya Düzeni) çağrısına dönüşerek sürüyor.

ÇÜRÜYEN KAPİTALİZMİN YENİ EĞİLİMİ

D. Trump’ın Beyaz Saray koltuğunu oturmasının hem ABD hem de dünya için ne anlama geldiği doğal olarak gündemin ilk sırasını kaplıyor. “Project 2025” programı buna ilişkin kimi ipuçları vermekle birlikte, her şeyden önce D. Trump’ın da Amerikan devlet çekirdeğinin –her ne kadar kimi farklılıklarla çatışmalar yaşansa da– ana doğrultusundan kopmasının ve çürüyün kapitalizmin içindeki yeni eğilimlerin parçası olmaktan azade kalmayacağını söylemek gerek.

D. Trump’ın E. Musk başta milyarderlerin önemli bir kesiminin desteğini alarak, petrol baronlarından büyük sanayi kesimlerine uzanan sermayenin uzlaşısı üzerine yükselerek iktidara gelmesi de bunun göstergelerinden. Bu da kısmi bir iç kapanma etrafında serbest ticaretin sınırlandırılmasından, ulusal ve bölgesel ölçeği küresel ölçek karşısında önceleyen yeni bir yönelimin ifadesi. ABD hegemonyasının gerilemesi ile ortaya çıkan kapitalist güç merkezleri ve onların arasında keskinleşen paylaşım krizleri içinde gelişen bu eğilim, D. Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yapma” iddiasının da merkezine oturuyor. Çin’le ekonomik-ticari mücadele, savaşların keskin biçimde sona erdirilmesi bu iddianın parametreleri olarak ortaya konuluyor.

MÜESSES NİZAMIN DÖNÜŞÜMÜ

Asıl vurgulanması gereken ise kapitalist-emperyalist sistemin nasıl bir çürüme içinde olduğu gerçeğidir. Birbirinden çok farklı politikalara sahip olmayan iki eğilim, Trump-Musk ikilisi ile Biden-Harris ikilisi arasında geçip giden bir seçim geride kaldı... E. Musk’ın bütün Twitter (X) algoritmalarını dahi Trump lehine bir manipülasyon üzerine kurduğu, 1 milyon dolarlık çekler keserek bir kampanya yürüttüğü bir seçimin ardından... Sonunda tıpkı son seçimdeki Kongre Baskını benzeri ihtimalleri de barındıran, suikast girişimlerinin tamamladığı gösterinin, dört dörtlük kahramanı da Trump’tan başkası olamazdı.

Artık sadece ABD için değil, kapitalist sistem artık bütün kısmi demokratik niteliklerinden arınarak, bir tür tek adamlar etrafında şekillenmiş yeni faşist iktidarlar eliyle sürdürülebildiği bir çürüme içinde. Müesses nizamın temsilcilerinin gözden düştüğü, büyük bir eşitsizlik içindeki insanların güvence arayışlarının faşist tek adam liderliklerinde karşılık bulabildiği bir siyaset ortamındayız... Trump’ın farklı kimlikleri dışlayan ve göçmenleri hedefe koyan “beyaz üstünlükçü” görüşleriye buna eşlik eden kadın ve eşcinsel düşmanlığı ile ezilmiş kesimlere bir kimlik kuvveti kazandırmasına benzer faşist hareketleri her yerde görüyoruz. Şimdi, Musk’ın muştaladığı (yeni) “yeni dünya düzeni” bu tek adamlıklar etrafında, siyasetin bir gösteriye dönüşerek demokrasinin bütün unsurlarıyla rafa kaldırıldığı ortamda kapitalist güç merkezleri arasındaki bir bilek güreşi olarak şekilleniyor.

YENİ FAŞİST YÜKSELİŞ

Ekim devriminin 107. yılını geride bıraktığımız bu günlerde, Rusya’nın başında olan Putin’e bakarak da dünyanın geldiği durumu görebiliriz. Seçimlerin ya da halkın iradesinin tüm geçerliliğinin ortadan kalktığı Rusya’da oligarklar üzerinden yükselen bir iktidarın tepesindeki Putin, şimdi Trump’ın yeni dünya düzeni çağrısının ucundaki bir başka tek adam olarak boy göstermeye hazırlanıyor. Ukrayna’da sürüp giden savaş dahil dünya yakın geleceğinin bu tek adamlar arasındaki ilişkiler içinde şekilleneceği bir dönemi yaşıyor.

Benzer bir durum Fransa’da yaşanıyor. Faşist Le Pen’in önderliğindeki Ulusal Birlik’in yükselişi bir yana, iktidarda kalmak için Le Pen’leşen Macron seçim sonuçlarını da hiçe sayarak iktidarını korumaya çalışıyor. Yeni Halk Cephesi’nin kazandığı iktidarı yok sayan Macron, şimdi Trump’ı dengeleyecek Avrupa’da bir güç odağı yaratmak üzere girişimlerine hız veriyor. Görülüyor ki yakın zamanda Fransa’dan Almanya’ya yükselen yeni faşist hareketlerin iktidarlarını görmek de hiç sürpriz olmayacak.

Trump şimdi her ne kadar “savaşları bitireceğim” diyerek bu yeni dünya düzenini müjdelese de şu an dünyanın üç ayrı ucunda (Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Çin) bizzat ABD tarafından kurgulanan savaş cepheleri tüm dünyayı esir almış durumda. Çin’de ticaret savaşının yanı sıra Tayvan üzerinden kurgulanmak istenen yeni bir Ukrayna savaşı, Doğu Avrupa’da Batının her gün daha fazla dahil olduğu askerî tahkimat, Ortadoğu’da Netanyahu’nun şımarıklıklarına açılan kredi ve İran’ı çevreleme projesi… Çürüyen sistem ayakta kalmak için tüm gezegeni yeni savaşlara, yeni yıkımlara hapsediyor.

“DOSTUM TRUMP”

Ülkemizdeki durum da hiç farklı değil elbette. ABD’nin Ortadoğu politikalarına bağlı olarak BOP Eş Başkanı olarak atanmış olan Erdoğan eliyle, Türkiye siyasal İslamcı bir tek adam rejimine dönüştürüldü.

Bugün de bütün bu tek adamlar arasında, kendine yer açarak bu iktidar sürdürülmeye çalışılıyor. “Dostum Trump” çıkışındaki, yakınlık ve mutluluk tam da bu yeni düzenin içinde kendine yer açma umudunun bir ifadesi olsa gerek.

Ülkemizde bu durum, dizginlerinden boşanmış bir zorbalıkla birlikte, şimdiye kadar gördüğümüz türlü hile ve şikelerle, bitmeyen yalan ve manipülasyonlarla devletin tüm baskı kuvvetleri ve imkânları seferber edilerek sürdürülüyor. Geldiğimiz noktada da şimdi Bahçeli’nin de açıkça ifade ettiği üzere –anayasayı ihlal ederek üçüncü kez oturulmuş koltuktan- ömür boyu kalkmamak üzere bir kez daha kirli bir oyun tezgâhlanıyor.

Neoliberal çağın yıkıntılarının liberal siyasetlerle çıkışsızlığa sürüklendiği tek adamların tek alternatife dönüştüğü bu çağda sol bir çıkışın inşası artık geniş halk kesimleri için bir zorunluluğa dönüşmüş durumda. Düzen muhalefetlerinin de eski düzenin savunusu eksenindeki bir restorasyon saplantısını da aşamadıkları ölçüde gösterinin bir aparatı olmanın dışında bir işlevi olamıyor.

KARTACA YIKILMALIDIR

Bir yönüyle karamsar görünse de tek adam diktatörlükleri kapitalist sömürü düzeninin yıkılmaya mahkûm olduğunun göstergesinden başka bir şey değil. Bir başka biçimde söylersek yeninin henüz doğmadığı bir ortamda, ölmeye yüz tutmuş eski bir zombi misali ortalıkta dolaşmaya devam ediyor.

Buna karşın toplumların düzene karşı tepkileri şimdi faşist manipülasyonların kırılımlarına da uğrayarak, yeni düzen arayışı doğrultusunda sürüp gidiyor. Sol alternatifler de farklı zamanlarda bu mücadele içerisinde kendisine yer buluyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda Fransa’da, İngiltere’de, Latin Amerika’da çeşitli biçimlerde gördüğümüz üzere, gözden düşen neoliberal merkez, solu bulduğu her fırsatta sistem içerisinde boğarak, faşist hareketlere alan açıyor. Kuşkusuz ki eşitlikten ve özgürlükten yana gelişen birikimlerin serpilip gelişerek gerçekten yeni bir düzenin kapısının aralanacağı bir noktaya geçiş de şimdi faşist iktidarlara karşı mücadele içinde, onları yenilgilere uğratarak mümkün olacak. Bu da Romalı senatör Marcus Porcius Cato’nun ünlü “Kartaca Yıkılmalıdır” sözünde ifadesini bulan bir hedefe kilitlenmiş, kalan her şeyden önce bunu öne alan teyakkuz halinin yaratılmasını gerektirir… Evet haklarımızı kazanmak için de sorunlarımızı çözmek için de Kartaca Yıkılmalıdır ve de başka yolu yoktur! Ülkemizde de dünyanın başka yerlerinde de…

***

ORTADOĞU’DA YENİ Mİ ESKİ Mİ?

Ali Faik Demir - Doç. Dr.

Trump’ın yeni döneminde kukusuz dünya yeniden Trump odaklı bir gündeme dönecek. Trump’ın dış politikası çok önemli olacak ve her adımı iyisi ya da kötüsüyle büyük etki yaratacak. Nasıl davranacağı ya da politikalarında bir değişim olup olmayacağı düşünülen Trump için en merak edilen ve etkisi kayda değer olacak olan bölgelerin başında kuşkusuz Ortadoğu gelir. Ateş topuna dönen Ortadoğu’da Trump ile nasıl bir gelecek öngörülebilir? Belki de bu bölge, Rusya ile ilişkiler kadar hassas ve stratejik bir konu teşkil ediyor.

İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye ve İran denklemi ilk ve en merak edilenler arasında. “Önce Amerika” diyen Trump için Ortadoğu’da da aslında “önce İsrail” var demek hiç de yanlış olmaz. Hatta Donald Trump’ın "İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu en iyi dost " olarak nitelendirdiği de unutulmamalıdır. Yeni dönemde bu öncelik ve yaklaşım değişebilir mi? Değişeceği yolunda hiçbir veri bulunmadığına göre politikaların aynı çizgide süreceği düşünülebilir. 2018’de ABD büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması yani başkent konusundaki sert adımı Trump’ın İsrail politikaları açısından önemli bir göstergedir. Paralel olarak 2020’de Netanyahu ile yaptıkları İsrail-Filistin barış planı hatırlanacak olursa, yeni dönemde de hızla böyle bir planı beklenebilir. Trump ikinci döneminde daha hızlı, daha kararlı ve daha sert bir yaklaşım ortaya koyabilir. İsrail’e yönelik politikaları yakından izlenmelidir. Özellikle bu konuda bölge daha gerilecek ve ısınacak gibi görünüyor. Önce Amerika ve Önce İsrail ikilisi ne yazık ki sanki Önce Savaş gibi bir sonuç verecek….

Ortadoğu’da Trump’ın en önemli dostu kadar en büyük düşmanı da malumumuz: İran… Kısmen de olsa ABD açısından geri plana atılan İran, Trump ile muhtemelen yine ciddi gündem maddelerinin başında gelecek. İlk başkanlık döneminde ekonomiyi felce uğratan maksimum baskı politikasıyla İran’ın nükleer silah geliştirmesini engellediği hatırlanmalıdır. Yeni Trump’ın yeni döneminde eski Trump’tan farklı olmayacağı açık. Bunun kanıtı da seçim kampanyası sırasında İslam Cumhuriyeti üzerinde maksimum baskı politikasına döneceğini belirtmesi. Yeni dönemde İran’a yönelik tavrının ne olacağına yönelik bir başka gösterge de Joe Biden yönetimi döneminde Demokratların Tahran’a karşı çok gevşek davrandığını sürekli tekrarlaması.

Trump açısından İran ile ilişkiler dendiğinde işin içine başka unsurlar, örgütler ve coğrafyalar da giriyor. Lübnan, Suriye ve Yemen bu anlamda İran’ın etkili olduğu ve ABD açısından tehlike ifade eden yerler. Bu çerçevede başta Hizbullah olmak üzere İran destekçisi ve uzantısı yapılanmalarla sert ve kararlı bir mücadele sürdürebilir. İsrail’in çözüm ve barış yerine yok etme ve bitirme politikası Trump’a da uygun ve destek vereceği bir politik tavır gibi görünüyor. İran yanlısı grupların yok edilerek ve etkisizleştirilerek İran’ın bölgede zayıflatılması ve içeride de bu durumun yansıması olarak rejimin ciddi darbe görmesine yönelik çalışılması kuvvetle mümkün. İsrail’de yeni atanan savunma bakanının seçim sonucunu İran liderliğindeki “şer eksenini” yenmek için bir fırsat demesi herhalde yeni tabloyu güzel açıklıyor.

Trump, İsrail ve Filistin sorununa odaklanacak görülse de bu konunun bölgenin kalbi olduğu düşünüldüğünde diğer devletler ve sorunlarla da bu paralel de yol alacaktır. Suriye bu anlamda yine farklı bir yer işgal etmektedir. Suriye’de ABD hem Rusya hem İran ile karşı karşıya gelecektir. Yeni dönemde Ukrayna politikaları da dikkate alınacak olursa acaba Suriye’de canlı mı yoksa sessiz bir politika izleyecektir? Suriye’de Kürt politikasını nasıl geliştirecektir? Rusya ve İran ile gerginlik yaşamadan Suriye’nin kuzeyinde bir etki alanı sağlamaya çalışabilir mi? Kuşkusuz bu noktada Türkiye ile kaçınılmaz şekilde karşı karşıya kalınacaktır. Suriye ve Lübnan’daki örgütleri terör örgütleri gören ABD bu aşamada Trump ile nasıl bir söylem kullanacak?

Ortadoğu’da Trump görevi devralana kadar acaba neler olabilir sorusunu da mutlaka akılda tutmak gerekir. Kimileri için Trump öncesi adım atmak gerekirken kimileri için Trump’a kadar beklemek ve zaman kazanmak doğru strateji olacaktır. Yeni Trump dönemini sistemden ve diğer dengelerden bağımsız düşünmek tabiatıyla mümkün değildir. Ancak Trump her ne olursa olsun bölgede güçlü ve sert bir rüzgâr estirecektir. Rüzgârın nasıl, ne kadar ve ne yönde eseceğini kendisi dahil kimse bilemez.

***

ÇİN İÇİN BELİRSİZLİK DÖNEMİ

Ceren Ergenç - Uluslararası İlişkiler Uzmanı

ABD ve Çin arasındaki ekonomik rekabetin başlangıç noktası Trump değil, Obama’nın Asya Açılımı’ydı. Bu politikayla, ABD, uluslararası gücünü transatlantik ilişkilerinden çekip Asya-Pasifik bölgesine, özelinde de Çin’in yükselişini durdurmaya yoğunlaştıracağını dünyaya ilan etmiş oldu. İki ülke arasındaki ticaret savaşları Trump’ın öngörülemez hareketleri sayesinde daha görünür olur ama aslında Çin’in yükselişini engelleme gerekliliği ABD’de siyasi yelpazenin iki kanadının buluştuğu bir nokta.

Trump’ın seçim kampanyası sırasında yapacağını iddia ettikleriyle kabinesi belli olduktan sonra oluşturacağı dış politika programı örtüşmeyebilir ama ekonomik alanda korumacı politikaları devam ettireceğini bekleyebiliriz. Bu korumacı politikalar ticaret kotalarına yoğunlaşırken, Çin’i tedarik zincirlerinden menetmeye yönelik yapısal çabalar geri plana düşebilir çünkü Trump ekonomik hedefler için askerî müdahalelerde bulunmayacağını iddia ediyor. Örneğin, olası bir Çin müdahalesine karşı Tayvan’ı korumayacağını açıkladı.

Çin için Trump’ın ikinci dönemi bu şekilde belirsizliklerle dolu olacağı için, öncelikli olarak, doğrudan bir çatışmaya girmeden kendi tedarik zincirlerini ve Küresel Güney’deki müttefiklerinden oluşan ağları güçlendirme yoluna gidecektir.

***

DEMOKRATLAR NEREDE HATA YAPTI?

Mert Karaca – Siyasetbilimci

ABD’de birçok kişi tarafından tarihin en önemli seçimi olarak görülen 2024 seçimleri Cumhuriyetçilerin ezici üstünlüğüyle sona erdi. Başkanlığı dört yıl aradan sonra tekrar Donald Trump’ın kazanmasına ek olarak, Cumhuriyetçiler Senato’daki çoğunluğu Demokratlar’dan aldı ve Kongre’deki çoğunluklarını da korudu. Bunlara ek olarak Trump toplam oy sayısında Kamala Harris’i geçerek delege usulü seçim yapılmasına dair ortaya atılan eleştirileri de boşa çıkarmış oldu (2016’da Trump daha fazla delege alarak başkanlığı kazandığında Hillary Clinton toplamda daha çok oy almıştı). Bu yazıda yaklaşık dört yıldır Amerika’da çalışan bir siyaset kuramcı olarak sizlere iki şeyi açıklamaya çalışacağım: bu seçim neden bu kadar önemliydi ve Demokratlar neden böylesine bir hezimete uğradı.

SAĞIN DEVLETİ ELE GEÇİRME STRATEJİSİ

Seçimi hayli kritik kılan iki önemli unsur var. Birincisi Anayasa Mahkemesi atamaları. Amerikan Anayasa Mahkemesi tarihsel ve siyasi açıdan çok güçlü bir kurum. Bu mahkeme dokuz üyeden oluşuyor ve üyeleri ABD başkanı atıyor. Bu atamalar genellikle ömürlük oluyor. Yani bir başka deyişle, dönem sınırlaması söz konusu değil. Üyeler emeklilik yaşına geldiklerinde kendileri tercih ederse emekli olabiliyorlar, ama isterlerse ölene kadar o koltuk onların. Bunlara ek olarak Anayasa Mahkemesi üyesi yargıçlar son derece kapsamlı yasal dokunulmazlıklara sahipler. Hiçbir özel görüşmelerini, ilişkilerini, aldıkları hediyeleri, malvarlıklarını ve hatta kararlarının izahını dahi paylaşmak zorunda değiller. O dönemde ölen ve emekli olan üyeler nedeniyle Trump Anayasa Mahkemesi’ne üç atama yapmıştı. Bu atamaların hepsi ideolojik olarak aşırı muhafazakâr yargıçlardan oluşmuştu ve neticesinde mahkemede muhafazakâr bir çoğunluk kurulmuştu. Bunun etkilerini Anayasa Mahkemesi’nin o günden bu yana aldığı kararlarda (ülke düzeyinde kürtaj hakkının, okullarda eleştirel ırkçılık teorisi derslerinin ve pozitif ayrımcılık uygulamalarının kaldırılması gibi) görmüştük. Dönelim bu seçime. Dediğim gibi, Trump halihazırda üç üyeyi atamıştı. Önünüzdeki dört yıllık süreçte de iki üyenin daha emekli olması bekleniyor. Bu üyeleri de Trump’ın ataması demek, Anayasa Mahkemesi’nde 30-40 yıl sürmesi beklenen bir muhafazakâr çoğunluk anlamına geliyor.

Seçimi kritik kılan ikinci unsur ise, üyeleri arasında çok sayıda Trump dönemi bürokratlarının da olduğu aşırı sağcı sivil toplum ve düşünce kuruluşları tarafından geliştirilen 2025 Projesi eylem planı. 2023 Nisan’ında yayınlanan bu 920 sayfalık belgede bir tek şey anlatılıyor: 2024 seçimlerini Cumhuriyetçiler olarak kazandıktan sonra 2025 yılından başlayarak devlet kademesinde hangi yapısal ve politika temelli değişikliklere gidilmeli. Bu değişikliklerin amacı muhafazakâr/sağ ideolojinin uzun yıllarca, seçim sonuçları ne olursa olsun Amerikan hükümetinde egemen olmasını sağlamak. Yani özetle, bu seçimdeki olası bir Cumhuriyetçi Parti galibiyeti kısa dönemde Trump’tan bir tek adam yaratmak, uzun vadede ise Amerikan hükümetini mutlak faşizan bir raya oturtmak demekti. Eminim ki bunlar bizlere pek de yabancı gelmeyen şeyler…

Ama Türkiye siyasetiyle burada olan bitenler arasındaki benzerlikler bununla sınırlı değil. Trump’ın ve Cumhuriyetçilerin kazanmasının bu kadar ekstrem sonuçlar doğuracağı bir seçim ortamında Demokratlar nasıl oldu da bu seçimi kaybetmeyi başardı? Öncelikle sizlere seçim kampanyaları sürecinde adayların hangi vaatlerde bulunduklarından bahsedeyim. Trump iki ana vaat üzerinden kampanyasını yürüttü: Göçmen sorununun çözülmesi ve hayat pahalılığının azaltılması. Birincisi için çözümleri sınırdaki duvarı tamamlamak, vize ve oturum izni süreçlerini zorlaştırmak ve kaçak olarak ülkede bulunanları toplu şekilde sınır dışı etmek. İkincisi için çözümleri ise Ukrayna’ya para ve silah yardımını kesmek ve ülkenin dört bir yanında sondaj kuyuları açarak enerji fiyatlarını düşürmek. Bunun karşılığında Kamala Harris ise aynı vaatleri farklı çözümlerle sunmaya ek olarak kürtaj hakkının yasallaştırılması, ilk kez ev sahibi olacaklara devlet yardımı, genel sağlık sigortası ve öğrenim kredilerinin affını da vaat etti. Harris’in göçmen sorununa çözümü sınırların daha güvenli hale getirilmesi ve göçmenlik süreçlerinin daha hızlı şekilde karara bağlanmasıydı. Hayat pahalılığı içinse Harris, orta ve düşük gelirli vatandaşlara vergi indirimi, yıllık belli bir miktarın üstünde kazananlardan ekstra gelir vergisi ve yenilenebilir enerji dönüşümüyle sürdürülebilirliğin sağlanması gibi çözümler sundu.

BİR ÖNCEKİ SEÇİMDEN DAHA AZ OYLA KAZANDI

Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra medyada ve akademik çerçevelerde bazı uzmanlar Trump’ın vaatlerinin halkta daha çok karşılık bulduğu yönünde fikir belirtti. Fakat bunun doğru olmadığını gösteren bir şey var. Amerika’da seçimlerde sadece başkan ve temsilciler değil, birçok politika da referandum şeklinde pusulada oluyor. Harris’in vaat ettiği kürtaj hakkı, ücretli izin, genel sağlık sigortası, kira artış kısıtlaması gibi politikalar halk tarafından kabul edildi. Hatta Trump’ın ezici üstünlükle kazandığı eyaletlerde bile bu referandumlardan evet oyu çıktı. Seçim sonrası yayınlanan bir istatistiğe göre, Harris istisnasız her eyalette ve şehirde kendi önerdiği politikalardan daha düşük oy almış. Mesela, Missouri’den Harris’e %40 oy çıkarken, kürtaj hakkının eyalet anayasasına eklenmesine %52 oy çıkmış. Bu da gösteriyor ki sorun vaatlerde değildi. Buna paralel olarak bazı diğer uzmanlar sorun vaatlerde değilse adaydadır dedi. Birçok seçmenin bir kadını ciddiye almadığını, bu yüzden Kamala yerine Trump’a oy verdiğini söylediler. Hatta bu yüzden Latinleri ve siyahi erkekleri günah keçisi ilan ettiler, bu grupları Trump’ın maçoluğundan etkilenmekle suçladılar. Bunu söylemelerinin arkasında yatan neden ise Harris’in azınlıkların ve yoksulların yoğunlukla yaşadığı şehir merkezlerinde Biden’a göre çok daha düşük oy alması. Ben bu açıklamayı da yanlış buluyorum. Trump’ın Latinlerden ve siyahi erkeklerden oy aldığı söylemi tamamen yanlış. Medyada Trump için bir başarı hikâyesi uydurmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de marjinalleştirilmiş grupları günah keçisi ilan etmeye çalışıyorlar. 2020 seçimleri Trump için bir hezimetti. 2024 için ise Amerikan tarihinin en büyük seçim başarılarından biri diyorlar. Peki ya ben size şunu söylesem: Trump 2024’te 2020’ye göre 3 milyon daha az oy topladı… Bu şu demek, Trump kendine yeni seçmen falan bulmadı. Kendi seçmenini çok az fireyle korumuş oldu.

SAĞA KAYMANIN BEDELİ

Peki ya 2020’de Biden’ın aldığı oy sayısıyla 2024’te Harris’in aldığı arasındaki fark? 15 milyondan fazla… Yani bu seçim sonucunu açıklayacak tek bir cümle var: Demokratlar kendi adaylarına oy vermek istemedi. Peki neden? İşte burası Türkiye’nin demokratik siyasi örgütleri için ders çıkarılabilecek nokta. Harris kampı kendi seçmenini cepte gördü ve bunu belli etmekten hiç çekinmedi. Harris her fırsatta ılımlı Cumhuriyetçilere hitap edip onların gönlünü hoş tutmaya çalıştı. Kabinesinde Cumhuriyetçilere yer vereceğini söyledi. Eski Cumhuriyetçilerle birlikte mitinglere çıktı. Bireysel silahlanmayı savunacağını, kendisinin de silahı olduğunu söyledi. Tüm bu jestlerle sağa göz kırparken, kendi tabanından gelen Siyonist İsrail’le arasına mesafe koyması ve Filistin’in bağımsızlığını desteklemesi çağrısına kulak tıkadı. Savcılık yaptığı dönemde esrar kullanımından hapse attırdığı siyahilerle ilgili özeleştiri yapması istendiğinde geri adım atmayarak yaptıklarının arkasında durduğunu söyledi. Demokratlar adaylarından daha solcu duruş ve vaatler beklerken, o buradakilerin deyimiyle Light Cumhuriyetçi olarak yarışmayı tercih etti. Ve sonuç ortada… Kendi seçmenini kendine yabancılaştırırken, kendi seçmeninin sandığa gitme şevkini kırarken, Cumhuriyetçilerden ise bir oy bile alamadı.

Bu devasa hezimetin Türkiye ve dünyadaki demokratik siyasi partilere büyük bir ders olması gerekiyor. Eğer bir seçimde seçenekler sağcı ve daha az sağcı ise, sağcı mutlaka kazanır. Çünkü sağcıya oy vermek isteyen zaten hakiki, asıl, tam sağcıya oy verir. Hiçbir şekilde bir sağcıya oy vermek istemeyen de seçimde oy kullanmaz. Bizim ülkemizde de burada da demokratlar seçimlerden yanlış sonucu çıkarıyorlar. Muhafazakârlar büyük farkla kazanınca “Biz demek ki yeterince sağa kayamadık, daha da sağa kaymamız lazım, halk bunu istiyor” diyorlar. Halbuki demeleri gereken, “Biz demek ki bu halka yeterince farklı bir alternatif sunamadık.”

***

TRUMP’IN SEÇİLMESİ AVRUPA’DA KORUMACILIK EĞİLİMLERİNİ ARTIRABİLİR

Tuana Bıldırcın - Araştırmacı

Trump’ın seçimi kazanmasıyla Avrupa’da bir endişe rüzgârı esiyor. Alman Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Amerika Kıtası Araştırma Bölümü Başkanı Laura von Daniels bu endişeleri üç noktada topluyor.

YÜKSELEN SAĞ POPÜLİZM

İlk olarak Trump’ın milliyetçi popülist liderleri desteklemesi, böylece demokratik değerlerin zedelenmesi ve bunun sonucu olarak otoriterleşme. Eğer sağ popülist liderlerin Trump’ın zaferini nasıl değerlendirdiğine bakılırsa bu endişe daha iyi anlaşılabilir. Almanya’da aşırı sağ parti AfD’nin lideri Alice Weidel, Trump’ın seçilmesini kutlayarak “Duyarcı Hollywood” değil çalışan halk kazandı. Bu seçim kitlesel göçe, ekonomik krize, iklim ideolojisine ve toplumsal cinsiyet karşıtlarına karşı kazanılan bir zaferdir. Trump sayesinde kadın sporlarında erkekler olmayacak. Gençler gelecekleri için bir seçim yaptı ve savaş propagandalarına kanmadılar. “Bu Tanrının lütfu” ifadelerini kullandı. İtalya’da Meloni açıkça bir tercih belirtmemiş olmasına rağmen sağ parti Lega’nın lideri ve aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Matteo Salvini, Trump’ın seçimi kazanmasını “en sağduyulu seçim” olarak tanımladı. Polonya'nın aşırı sağ partisi Hukuk ve Adalet (PiS), parlamentoda Donald Trump'ın adını tezahürat ederek tebrik etti. Bir Milletvekili Trump’ın “Make America Great Again” sloganının yazılı olduğu bir şapka takarak geldi. Macaristan Başbakanı Orbán ise “Günaydın! Güzel bir zafer yolundayız” diyerek kutladı. Trump’ın bu partiler tarafından heyecanla karşılanması aynı şekilde sol partilerde de örgütlenme çağrılarını getirdi. Die Linke (Sol Parti) Avrupa Parlamentosu vekili Martin Schirdewan, “Trump insanları göçmenlere karşı kışkırttı ve böylece de seçimi kazandı. Eğer şu an iktidarda olan hükümetler dezavantajlı insanlar için, azınlıklar için ve barış için politikalar üretmeye başlamazsa aynı senaryoyu AB’de de göreceğiz” dedi. Die Linke’den (Sol Parti) ayrılarak kendi fraksiyonunu kuran Sahra Wagenknecht ise RND’deki röportajında şunları söyledi: “Dünyanın en büyük askerî gücü ve Almanya'nın en önemli ticari ortağının önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek kişinin davranışlarını sadece bir açıdan öngörebiliriz: Daha fazla silahlanma, ekonomik savaş ve Almanya ve Avrupa'ya karşı da dahil olmak üzere acımasız gümrük politikaları da dahil olmak üzere Amerikan çıkarına olduğunu düşündüğü şeylerin acımasızca peşinde koşmak. Yapabileceğimiz şey ancak bağımsız bir Alman ve Avrupa politikası olabilir.”

NATO VE UKRAYNA

Laura von Daniels’in ikinci noktası ABD’nin Trump ile birlikte NATO’daki desteğinin azalmasına duyulan korku ve Rusya ile yakın ilişkiler sonucu Ukrayna’da Rusya yanlısı bir savaş bitirme kararı. Trump seçim süreci boyunca Ukrayna’da “bir günde barış” getireceğini iddia ediyordu. Bu barış Trump’ın yakın ilişkileri dolayısıyla Putin yanlısı olacağı ve Ukrayna’nın egemenliğine aykırı olacağı düşünüldüğü için desteklenmiyor. Aynı zamanda Almanya’da koalisyonun dağılmasında da Ukrayna’ya yapılan yardım paketi konusundaki anlaşmazlıklar önemli bir rol oynamıştı. Trump’ın seçilmesiyle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu sözleri söyledi: “Donald Trump Amerikalılar tarafından Amerikalıların çıkarlarını savunması için seçildi. Avrupalılar olarak kendimize sormamız gereken soru şu: Avrupalıların çıkarlarını savunmaya hazır mıyız?” Aynı zamanda Şansölye Scholz ile yaptığı konuşmadan şunları aktardı: “Şansölye ile az önce konuştum. Bu yeni bağlamda daha birleşik, daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunarak.”

GÜMRÜK VERGİLERİ VE KORUMACI EKONOMİ

Üçüncü olarak von Daniels’e göre AB’ye karşı çelik ve alüminyum ihracatından otomobillere kadar gümrük vergisi getirilmesi birçok üye ülkenin ekonomisine darbe vurabilir. Bunun yanında Trump’ın Avrupa’yı Amerika’nın Çin politikasına göre şekillendirmesi bekleniyor. Bu da yine Avrupa ekonomisi açısından zedeleyici olabilir. Schirdewan “Trump'ın Amerika’yı öncelemesi ve buna bağlı olarak Çin ve AB ile ticaret savaşının tırmanması Avrupa'da istihdam kaybına yol açacaktır. Trump rekabetçi kalabilmek için ABD'yi ekonomik olarak güçlendirmeye çalışacak. Avrupa Birliği bunu anlamalı ve bu yeni faşizmi yenmek için sanayimize yatırım yapmaya, altyapıyı ve kamu hizmetlerini genişletmeye, güçlü bir sivil toplum ve güçlü sendikalar oluşturmaya başlamalı. Ancak o zaman istihdamı güvence altına alabilir ve toplumu istikrara kavuşturabiliriz,” açıklamasını yaptı.