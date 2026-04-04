ABD’nin NATO’ya ihtiyacı var

Barış DOSTER

NATO; ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtıdır. SSCB dağıldıktan sonra varlık sebebi sorgulanmasın diye, NATO'ya adeta düşman icat etmek gerekiyordu. Öyle de oldu. Uluslararası terörden tutun insan kaçakçılığına, nükleer madde kaçakçılığından tutun radikal akımlara dek, geniş bir yelpazede NATO'ya düşman icat edildi. Lakin NATO'nun bir savunma ve güvenlik ittifakının çok ötesinde işleve sahip olduğu, Atlantik sistemi için yaşamsal olduğu, ABD'nin NATO vasıtasıyla müttefiklerini istediği hizada tuttuğu gerçeği hiç değişmedi.

ABD olmadan NATO etkisiz, zayıf, işlevsiz bir örgüt. ABD'nin de NATO'ya ihtiyacı büyük. Dış politikasında olsun, güvenlik politikalarında olsun, kendi ideolojisini, ekonomi politik tercihlerini dayatırken olsun, NATO'ya ihtiyacı var. ABD ittifakı araçsallaştırır.

HİZADA TUTUYOR

Dahası, NATO sayesinde, NATO üyeleri başta olmak üzere, pek çok ülke, ABD silah sanayisinin büyük müşterileri arasındadır. ABD Başkanı Trump, NATO'dan çıkabileceğini söylese bile, NATO üyelerini nankörlükle, vefasızlıkla, korkaklıkla suçlasa bile, ABD müesses nizamı, NATO'dan çıkmaz. Trump ne söylerse söylesin, NATO'dan çıkmayı göze alamaz. NATO üyesi olan Avrupalı ülkeler, Almanya ve Fransa başta olmak üzere, belli aralıklarla NATO'dan göreli özerk olacak bir Avrupa savunma ve güvenliğinden, Avrupa ordusundan söz etseler bile, böyle bir cesaretleri, iradeleri, kabiliyetleri ve mali güçleri olmadığından, bu yönde adım atamadılar şimdiye dek. ABD korkusu da böyle bir adım atmalarını engelliyor.

TÜRKİYE’DE YENİ HAMLE

Türkiye NATO'nun en sadık üyelerinden. Soğuk Savaş boyunca sadece Türkiye'nin dış politikası, savunma ve güvenlik politikası değil, siyasetinden bürokrasisine, akademisinden sendikalarına dek pek çok kurum, ABD ve NATO'nun taleplerine koşut olarak yapılandırıldığından, ülkemizde NATO ezberi çok güçlü. Bugün de ana akım siyasal partilerde durum değişmedi. Son günlerde basına da yansıdığı üzere kurulması tasarlanan NATO karargâhı ise NATO karşıtı damarın giderek güçlendiği ülkemizde, NATO'nun yeni bir hamlesi ve mutlaka karşı çıkılmalı.