ABD’nin rotası bölgeyi belirliyor

Etki Can Bolatcan

Suriye 6 Ocak’tan bugüne bir kez daha ABD ve İsrail’in bölgeye dayattığı senaryoların, etnik ve mezhepsel ayrıştırma politikalarının, emperyalizm eksenindeki çatışmaların alanı haline getirilmiş durumda.

ABD – İsrail politikaları doğrultusunda HTŞ gibi cihatçı çetelerin eliyle yürütülen saldırganlık; başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere, Suriye halklarının yaşam hakkını ve siyasi iradesini hedef alıyor. ABD’nin haydutça saldırganlığı, bu doğrultuda "Bin yıllık kardeşlik" söylemlerinin ardına gizlenen Yeni Osmanlıcı ortaklık, Suriye’de merkezileşmeye çalışan cihatçılık bölgeyi yeni felaketlerin eşiğine sürüklüyor.

6 Ocak’tan itibaren SDG kontrol ettiği bölgeleri büyük oranda kaybetti. Suriye’nin büyük bir bölümü Colani liderliğindeki geçici Şam hükümetinin kontrolüne geçti. Bölgenin müttefiklik ilişkileri, politik ihtiyaçları, müdahale yöntemleri de dayatılan “Yeni Suriye” planına göre şekil değiştirdi. Gelişmelerin ardından SDG’nin izleyeceği politika, Suriye’nin geleceği, ABD’nin beklentileri ve sürecin Türkiye’ye olası etkileri Orta Doğu siyasetinin en güncel soruları olarak karşımızda.

Bölgedeki son gelişmeleri, ABD’nin yeni Suriye politikalarını ve çatışmaların bölgeye etkilerini Arif Keskin ile konuştuk.

***

Kamışlı dahil olmak üzere Haseke’nin barışçıl bir şekilde devlet yapısına dahil edilmesi müzakerelerinin ilerleyen dönemde başlayacağı açıklandı. Bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkma ihtimali var?

Merkezi yönetimin güçlü olduğu ve özerk yapıların bulunmadığı bir Suriye hedefleniyor. Bunun adımları atılıyor. Görünen o ki şu an itibariyle bölgedeki devletler ve ABD de bu çizgiye çok yakın. Ve bir merkezi yönetimin bu bağlamda desteklenip dönüştürülmesi gerekiyor.

Meseleye buradan yaklaşmak lazım. Bu noktada önemli olan SDG yönetiminin böyle bir çizgiye razı olup olmaması. Fiili olarak özerk bir yönetim kabul görmüyor, yöneten gruplar bu konuda çok hassaslar. Bu nedenle anlaşmanın nasıl şekilleneceği önemli. SDG elinde bulunan toprakların önemli bir bölümünü kaybetti, şu an kontrol ettikleri topraklar da birbirinden kopuk ve aynı çatı altında değil. Ve bu bölgeleri aynı çatı altında birleştirip birlikte yürütmek de fiilen çok zor. Bu bağlamda temel mesele sürecin nasıl düğümleneceği ve bu düğümün nasıl çözüleceği. SDG yetkililerinin merkezi bir yönetimi kabul etmedikleri takdirde bir çatışma süreci bekleyebiliriz.

ABD İRAN’A ODAKLANMAK İSTİYOR

Bölgede ABD’nin HTŞ ile kurduğu yeni ilişki, Ortadoğu’nun geleceğini nasıl etkileyecek? SDG’nin egemenlik alanı daha da daralacak mı?

Evet ABD, Şam yönetimiyle yoluna devam etmeyi tercih etmiş. Bu durumun Orta Doğu’daki dengeleri çok yönlü etkileyeceği açık. ABD’nin çok farklı amaçları var. Birincisi, Trump zaten Suriye’de kalmak istemiyordu ve Suriye’yi bir yük olarak görüyordu. ABD bu bölgeyi bir noktada bırakmak istiyordu. İkincisi, Suriye’deki askeri varlığının eskisi gibi bir anlamı kalmadığını düşünüyordu. Üçüncüsü SDG’nin eski dönemdeki önemi kalmadı. IŞİD’i kontrol altında tutma ihtiyacını Suriye yönetimi üzerinden veya başka ülkeler üzerinden karşılayabileceklerini düşünüyorlar.

ABD Orta Doğu’nun genelinde yeni bir jeopolitik hat çiziyor. Ve Suriye bağlamında gündemlerindeki temel meselelerden birisi özellikle İran ve ona yakın olan örgütlerin, grupların, ülkelerin, tasfiyesi.

Ve bu amaç doğrultusunda Şara yönetimi kilit bir rolde. Türkiye’de pek fazla dikkat edilmiyor ama Şara’nın temel iktidar ayaklarından biri İran karşıtlığı. Şara destekçileri İran’a karşı çatışarak ilerledi. Hizbullah’a karşılar, Irak’taki Şiilere karşılar. Temelinde İran’a ve destekçisi yapılara karşılar. Şöyle düşünelim; Suriye topraklarının bütünüyle İran karşıtı bir yapının eline geçtiği takdirde İran’ın Lübnan’da etki üretme imkanı azalacak, Hizbullah jeopolitik olarak daha fazla kuşatılacak, Irak’ta Haşdi Şabi gibi örgütlerin hareket alanı da daralacak. Mesela daha önce İran sınırından çıkılıp Beyrut’a kadar kara yoluyla gidilebilirdi ama şu anda o yol kapatıldı. Bu bağlamda bakıldığında SDG, ABD’nin istediği işlevi tamamıyla göremezdi. SDG, bölgede İran karşıtı bir jeopolitik dönüşüme katkı sağlayamazdı.

Bu değerlendirmede Suriye’nin toprak bütünlüğü başka bir şeyi de beraberinde getiriyor. Suriye uzun yıllardır bütün İsrail karşıtlığının kalesi konumundaydı. Şu anda Suriye öyle bir noktadan ayrılıyor. Görüyoruz ki Şam yönetimi İsrail karşıtlığından, ABD karşıtlığından vazgeçti. Hatta yönelinen yeni hatta İsrail ve ABD’nin güvenlik kaygılarını öncelik edinen, bu kaygılara göre hareket eden bir yapı oluşuyor.

Bir taraftan da Suriye’nin toprak bütünlüğünün bölünmesi Türkiye-ABD ilişkilerinde, Sünni Arap devletlerle ABD ilişkilerinde önemli sorunlara yol açıyor. ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahalesi gündeme geldiğinde Arap devletleri Trump’ı bu saldırıdan vazgeçirmeye çalıştı. Hem İsrail’in güçlenmesi hem de Suriye bu çabanın sebepleriydi. Suriye’nin toprak bütünlüğünün İsrail ve ABD tarafından bölünmesi nasıl Türkiye açısından bir güvenlik tehdidi olarak görülüyorsa, aynı durum Arap devletleri için de geçerli.

ABD İran’a odaklanmak istiyor. Enerjisini, gücünü, mesaisini oraya harcamak istiyor. İran krizinin ne zaman ve ne şekilde çözüleceği de bilinmiyor. Bu nedenle bölgede Türkiye’ye ihtiyacı var, Arap devletlerine ihtiyacı var, Suriye’de isteklerine uygun ve bütünlüklü bir yapıya ihtiyacı var. Bu bağlamda ABD, SDG ile eski ortaklıklarının kalmadığını belirtiyor. Çünkü bölgedeki jeopolitik süreç ve ihtiyaçlar değişti.

ORTADOĞU İÇERİDEKİ SÜRECİ ETKİLİYOR

El Kaide kökenli, HTŞ ile yönetime geçen bir lider olan Colani’nin Suriye’de bu kadar ciddi bir iktidar alanı oluşturması bölge ve Türkiye için tehdit mi?

Devletler açısından bu mesele pek önemli görülmüyor. Özellikle ABD ve Avrupa bu kimlikleri önemsemiyor. Afganistan’ı Taliban’a devrederken görüşlerine bakmadılar. Bölgedeki güçlerin önemsediği şey insan hakları, dünya görüşleri değil, kendilerine tehdit üretip üretmediği ya da yarar sağlayıp sağlamadığı.

Bugünkü tabloya bakıldığında, bir bölgeyi cihatçı kökenli bir liderin yönetip yönetmediği sorusu kuşkusuz önemlidir; ancak bu durum devletler için asıl belirleyici kriter değildir. Devletler meseleye ahlaki, insani veya hukuki bir pencereden ziyade, reel-politik ilkeleri çerçevesinde yaklaşmaktadır. Devletler; yönetim bulunduğu bölgeye tam anlamıyla hâkim olabiliyor mu, kendi egemenliğini istikrarlı bir şekilde sağlayabiliyor mu gibi endişeleri karşılandığı sürece yönetimin kimliğine bakmaksızın pragmatik adımlar atıyorlar. Hatta ilginç bir şekilde, sicili "karanlık" veya sorunlu olan yönetimlerin uluslararası pazarlığa çok daha açık olduğu düşünülüyor. Devletler, bu tür yönetimlerin zayıf noktalarını kullanarak kendi çıkarlarını çok daha kolay elde edebilecekleri fikriyle hareket edebiliyor.

Son gelişmeler Türkiye’deki süreci nasıl etkiler?

İç siyasetin içine tamamen girmeyeyim ancak Türkiye›nin iç siyasetinde tartışılan çözüm süreci, sadece yerel bir mesele olmayıp bölgesel jeopolitik gelişmelerle doğrudan iç içe geçmiş bir yapıya sahip. Bu noktada Suriye, sürecin sosyal tabanı için hem sembolik hem de stratejik bir öneme sahip olduğu için, oradaki her değişim iç dinamikleri de derinden etkiliyor. Özellikle tabana "Suriye’de siyasi bir yapı ve statü kazanıldığı" yönünde sunulan anlatı, çok kıymetli bir motivasyon ve aidiyet kaynağı haline gelmiştir. Hatta Türkiye’deki son müzakerelerde tabanın ikna edilmesi sürecinde, SDG’nin kontrolündeki bu alanların varlığından bir koz veya meşruiyet unsuru olarak dahi yararlanılmıştır. Dolayısıyla, bu bölgesel yapının zayıflaması veya tamamen devreden çıkması, Türkiye içindeki müzakere zeminini doğrudan zorlayarak ikna süreçlerini bir çıkmaza sokabilir. Sonuç itibarıyla; İran, Irak ve Suriye eksenindeki tüm stratejik hareketlenmeler bu süreci olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyele sahip olsa da mevcut Suriye sürecindeki gelişmelerin Türkiye’deki süreci olumsuz yönde etkileme ihtimali bugün oldukça kuvvetli görünüyor.