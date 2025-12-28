ABD’nin Yeni Orta Doğu Politikası: Dolaylı Liderlik

Yusuf Tuna Koç

2025 aynı bir önceki yıl gibi orta doğu açısından son derece hareketli bir yıl oldu. Gazze’de soykırım sürerken İsrail doğrudan İran ile de kısa süreli bir savaşa girdi, Hizbullah’ın liderlik kadrosunu hedef aldı.

Türkiye’de çözüm süreci Fırat’ın doğusundaki gelişmelere göre belirli bir ivme kazandı. 2025’te bölgede yaşanan gelişmelerin kalıcı etkilerini ve ABD’nin orta doğu stratejisini Brüksel Vrije Üniversitesinden Dr. Mine Yıldız ile konuştuk.

2025, bölgemiz için hareketli bir yıl olarak tarihe geçti; Gazze savaşı, Suriye’nin dönüşümü, İsrail-İran savaşı... Sizce bu yıl bölgede yaşanan en kritik dönüşüm ne oldu, bir yıl öncesine kadar küresel güç dengelerinin orta doğudaki konumunda radikal bir dönüşüm olduğunu söyleyebilir miyiz?

2025 Trump’ın ikinci dönemiyle, ABD’nin Orta Doğu’da yeniden merkezi bir aktör olduğunu gösterdi; yatırım anlaşmalardan Esad sonrası Suriye’nin şekillenmesine ve İran’a yönelik operasyonlara kadar bölgedeki güç ve etkisini yeniden teyit ettiği bir yıl oldu. Bölgede eski dengelerin yıkıldığı, yeni dengelerin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortamda ABD emperyalizmi destekli İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı hem Orta Doğuda bölgesel çapta hem de dünyanın geri kalanında çok 2025 geniş bir yankı yarattı. Binlerce masum Filistinli katledildi.

Esad rejimi tarafından kurulan düzenin çöküşü sadece rejimi destekleyen bölgesel güç ve dengeleri değil aynı zamanda küresel güvenlik parametrelerini de yeniden şekillendirmeye başladı. Suriye, ABD’nin bölgedeki kimi güçlerin garantörü olma rolünden kademeli olarak çekilmesi sürecindeki planlarından daha geniş bir strateji odak noktası konumunda bulunuyor.

Suriye’de uzun zamandan beri hüküm süren Baas rejiminin yıkılması bölgede yeni bir dönemi başlattı. Suriye’deki pek çok katliamın baş aktörü, Colani, ABD emperyalizminin uşağı olarak Suriye devlet başkanı Ahmet Şaara’ya dönüştü ve sonucunda El Nusra’nın eski komutanı Colani ABD emperyalizminin hizmetkarı olarak Orta Doğu siyasetindeki yerini almış durumda.

ABD’nin yeni Orta Doğu politikası bölgede doğrudan askeri varlığını azaltırken, bölgesel aktörlerle işbirliği yapmak. Dolaylı bir liderlik.

Orta Doğu’daki askeri varlığını azaltırken, İran’ın etkisini sınırlayan Türkiye ise İsrail ve kimi Arap ülkeleriyle, ABD emperyalizmiyle uyumlu bölgede yeni bir düzen oluşturmayı hedefliyor.

Esad rejimini koruduğu ve Suriye hava sahasını yönettiği 2014-2018 yıllarından farklı olarak Rusya 2025 yılında askeri açıdan zayıflamış ve Ukrayna’daki kendi cephesiyle meşgul bir aktördür artık. Rolü ikincil, neredeyse sembolik hale gelmiştir, Suriye’nin gidişatını şekillendirme yeteneği küresel konumunun bozulmasıyla azalmıştır.

İran, Suriye’deki operasyonel ve Hizbullah’ı ayakta tutan kritik bağlantılarını kaybetmiş olarak, bölgede son yılların en stratejik gerilemesini yaşıyor: Akdeniz arasındaki kara koridorunun ortadan kalkması, Lübnan’daki füze depolarının imha edilmesi.

İran bunları yasarken, buna karşılık İsrail Orta Doğu’da yeniden yapılanmış, yapılandırılmış bir güce dönüşüyor ve önceliklerini iki hedef etrafında yeniden şekillendiriyor: İran’ın Suriye’ye geri dönmesini önlemek, bölgedeki etkisini yok etmek ve bölgenin bir diğer aktörü olarak Türkiye’nin Kuzey Suriye’deki rolüyle ilgili muhtemel riskleri yönetmek. AKP hükûmetinin desteklediği Sünni bir Suriye rejimi, İsrail için ideal bir senaryo değil elbette ancak bu İran tarafından desteklenen bir rejime kıyasla tercih edilebilir. Sonuç olarak İsrail Orta Doğuda potansiyel olarak kendisine muhalif güç veya grupların askeri olarak güçlenmesini önlemek amacıyla AKP hükümeti ve Trump’in ABD’siyle pragmatik bir ortaklık peşinde.

ABD bölgeden tamamen çekilmiyor, daha az görünür, daha az maliyetli bir müdahale tarzına geçiyor özünde.

Trump in yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi de yüzünü orta doğudan Güney Amerika ve bölge ülkelerindeki çıkarlara çevrildiğini gösteriyor. Trump Batı yarım küreyi Amerika’nın ana stratejik odağı olarak tanımlıyor. Çin ve Rusya’yı da kendi etki alanlarıyla baş başa bırakıyor. Stratejide Monroe Doktrinine ek olarak, ABD’nin Batı Yarımküre ‘deki üstünlüğünün yeniden kurulması hedeflendiği ifade ediliyor.