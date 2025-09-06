Absürt bekleyişin toplumsal alegorisi

Türk sinemasının en özgün ve çok katmanlı yapıtlarından biri olan Ezel Akay’ın 'Neredesin Firuze?' (2004) filmi, izleyiciyi 2000’ler Türkiyesi'nin ekonomik buhran ve toplumsal yarıklarının ortasına fırlatan, şarkılı ve absürt bir karnavala davet eder. İlk bakışta müzik sektörü taşlaması gibi görünse de, Beckett, Camus ve Lacan’la tematik rezonanslar kurar. Bu izler doğrudan alıntı ya da bilinçli göndermeler değil; benzer varoluşsal ve psikanalitik meselelerle çağrıştırıcı frekansta titreşimlerdir. Dolayısıyla film Ezel Akay’ın özgün bir anlatısıdır, ama alt katmanlarında modernist/absürdist felsefenin ve psikanalizin yankıları hissedilir. Türkiye’ye özgü bir toplumsal ve bireysel bekleyiş alegorisi kurarken, sunduğu ‘bekleyiş’ Godot’yu Beklerken’in sessiz hiçliği değil; sürekli ertelenen umudun gürültülü, trajikomik bir şölenidir.

KIRILGAN GERÇEKLERİ UNUTTURAN SAHTE IŞILTI

Kurtarıcı bir el olarak ‘Firuze’yi arayan karakterlerin İstanbul’daki stüdyolara, plakçılara ve gece kulüplerine yolculuğu, asla varılmayacak hedef uğruna sürekli devinen toplumun metaforu gibidir. Bu renkli melankolik şölen, 2001 ekonomik krizi sonrası IMF programları ve yüksek işsizlikle biçimlenen kırılgan gerçekliği unutturan sahte bir ışıltıdır. Kamera hareketleri, dar koridorlardan geniş stüdyolara uzanan açı değişimleri ve hızlı kurgu ile toplumsal kaos hissi verilir. Müziğin ritmi, playback’ler ve melodramatik aranjmanlar, karakterlerin başarısız çabalarını ironik bir şekilde kutlayarak sahneye karnavalesk bir enerji taşır. Bekleyiş, bir arzu nesnesine dönüşür; varış sürekli ertelenir ve süreç kolektif bir kaçış haline gelir.

'Neredesin Firuze?' geleneksel yol filmi gibi kıtalararası bir macera sunmaz; İstanbul içindeki mekan değişimleri ve 'son bir kez daha deneme' çabası, yol anlatısının kodlarını işlevsel biçimde sahneye taşır. Bu yolculuk, Camus’nün Sisifos miti gibi absürd bir çabayı temsil eder. Karakterler hayalini sürdükleri şöhreti sürekli yeniden deneyimleyerek ulaşamaz. Firuze, yalnızca peri veya kurtarıcı değil; medya ve şöhret ekonomisinin aktif bir operatörüdür. Lacan’ın objet petit a kavramı burada Firuze ve şöhret üzerinden somutlaşır. Karakterler, ulaşabileceklerini sandıkları her an yerine geçen bir imgeye tutunurlar. Firuze’nin figürü, sürekli ertelenen, dolaşımdaki ama sabitlenemeyen arzu nesnesinin somut halidir. Demet Akbağ’ın performansı bu arzu nesnesini hem büyütür hem ironik hale getirir; kamera çoğu sahnede Firuze’yi merkeze alarak hem figür hem de umut simgesi olarak vurgular.

MİZANSEN VE FEMİNİST KODLAR

Ezel Akay, toplumsal alegoriyi modernist ve üstkurmaca anlatım teknikleriyle anlatır. Film, '1. Gün, 2. Gün' bölümlenmesi, flashforward’lar ve karakterlerin kameraya bakışıyla izleyiciyi eleştirel farkındalığa davet eder. Mizansen, stüdyo koridorları, renkli setler ve aşırı dekorlarla hem eğlendirici hem eleştirel bir görsellik sunar. Film, güçlü bir cinsiyet politikası da taşır: Borç batağındaki erkeklerin aksine Neval, Ayşin ve özellikle Firuze akılcı, güçlü ve örgütleyici figürlerdir. Neval’in "Bütün roller erkek için, bize rol mol yok" sözü metaeleştiri işlevi görürken, Firuze’nin finalde şizofreni olduğunun ortaya çıkması kolektif yanılsamayı ifşa eder. Film, absürt, ironik ve kırılgan bir Türkiye masalı olarak tamamlanır.

BUGÜNÜN SİNEMASI VE YARATICILIK KRİZİ

Açıkçası 'Neredesin Firuze?'nin kurduğu bu güçlü dilin bugün Türk sinemasında neredeyse yankı bulamıyor oluşu, filmin kendisinin de bir alegorisi gibi geliyor bana. 2000’lerin başında küçük prodüksiyon desteği ve bir tür risk sermayesi vardı; şimdi maliyetler yüksek, yatırımcı ilgisi kısıtlı ve gişe riski yüksek. Ortaya çıkan tablo, yapımcıları düşük riskli, formüle edilmiş projelere yönlendiriyor; özgün işler nadiren yeşeriyor. Dijital platformlar ve dizi furyası, izleyicinin dikkatini hızlı tüketilen içeriklere kaydırırken, sinema salonu kültürü ve katmanlı anlatılar geri planda kalıyor. Bugünün sinema ve dizi endüstrisi, Hande Erçel gibi isimleri genellikle bir erkek ünlü ile 'paketlenmiş marka' projeleri üzerinden besliyor. Özgün vizyon ve senaryo yerine, sosyal medya kitlesi ve pazarlanabilir imaj öne çıkıyor; ‘Neredesin Firuze?’ filmindeki gibi kaliteli ve doğru oyuncu seçimlerini neredeyse imkânsız hâle getiriyor. İzleyiciyi hem eğlendiren hem de toplumsal kırılganlıklar üzerine düşündüren bu tür çok katmanlı yapımlar artık nadir birer anıya dönüşmüş durumda. Bugün 'Neredesin Firuze?' gibi risk alan yapımların yokluğu, endüstrinin kendini tüketen kısır döngüye sıkıştığının en somut kanıtı.