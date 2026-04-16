AB’ye yeni Orbán aranıyor

Yaren Çolak

Tuna üzerindeki sis dağılırken Viktor Orbán’ın 16 yıllık Fidesz kalesi yıkıldı. Ancak bu yıkılış, sadece bir sandık sonucu değil; Trump’ın açık desteğini arkasına alan, Netanyahu ve İsrail aşırı sağının "güvenlik kalkanı" olarak gördüğü bir diktatörün, kendi yarattığı baskı ve yolsuzluk düzeninde boğulmasıdır. Péter Magyar’ın "My Way" eşliğinde kutladığı zaferin ardından Kiev’deki bayram havası, Moskova’daki analist masalarında zor bir bilmece niteliğinde.

Rus basınını, özellikle de bugün masamdaki Komsomolskaya Pravda manşetlerini taradığımda gördüğüm tablo şu: Moskova, Orbán’ın gidişinden çok, bu değişimin bölgedeki dengeleri nasıl sarsacağına odaklanmış durumda. Aslında Kremlin’in Orbán’a yönelik bakış açısının son bir yılda ne kadar sertleştiği sır değil. Macaristan’ın geçtiğimiz yıl resmen "dost olmayan ülkeler" listesine dahil edilmesi, bu kopuşun en net tesciliydi. Rus analistlerin ortaklaştığı nokta; Orbán’ın Brüksel’deki yaptırım paketlerini geciktirerek zaman kazandırıyor gibi görünse de, günün sonunda her paketin altına imza atmış olması. Moskova’da bu durum, Orbán’ın güvenilir bir figürden çok kendi iktidar çıkarlarına uygun her iki tarafa da manevra yapan bir lider olduğu yönünde. Yine de Moskova için; ne yapacağı öngörülebilir bir "sağ otoriter" figürün, Brüksel’in sadık memuru olmaya aday liberal bir Magyar’dan daha “iyi” görüldüğü de bir gerçek.

SAVAŞ SERABI

Rus gazetelerin satır aralarında öne çıkardıkları ise Kiev’in heyecanla beklediği 90 milyar euro sevinci için henüz erken.

2025’te AB Konseyi tarafından onaylanan 90 milyar avroluk paket, Ukrayna’nın 2026-2027 yıllarındaki finansal ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılamayı hedefleyen bir "can suyu" olarak tasarlandı. Orbán’ın bu krediye karşı sergilediği direnç, Brüksel’de bir "fren mekanizması" olarak algılanıyordu. Şimdi yerine seçilen liderin daha liberal ve Batı yanlısı olması, Zelenski cephesini heyecanlandırıyor. Kiev, Orbán’ın vetosunun kalkmasıyla 90 milyar avronun üzerlerine bir yağmur gibi yağacağını sansa da Rus gazeteleri bambaşka bir tablo çiziyor.

Bu devasa paketin 60 milyar avronun doğrudan Avrupa savunma sanayisine geri dönecek silah alımlarına ayrıldığı, bütçe desteği için kalan miktarın ise Kiev’in yıllık açığını kapatmaya yetmeyeceği gerçeği, bu sevincin kursakta kalabileceğine işaret ediyor. Macaristan’ın anayasal çoğunluğa sahip yeni Başbakanı Magyar için veto engelini kaldırmak, Brüksel’den gelecek dondurulmuş fonların da kilidini açacaktır; ancak bu mali akışın nasıl gerçekleşeceği de ciddi bir soru işareti.

KAPININ ARKASINDAKİ

Orbán’ın yenilgisi, küresel sağın "yenilmezlik" algısına büyük bir darbe vurdu. Unutulmamalı ki bu seçim, yakın dönemde bir Avrupa ülkesine yapılmış en doğrudan Amerikan müdahalelerinden biriydi. Trump’ın video mesajları, J.D. Vance’in Budapeşte ziyaretleri Orbán’ı kurtarmaya yetmedi. Péter Magyar, sistemin içinden gelen bir figür olarak Orbán’ın silahlarını ona karşı kullandı. Milliyetçiliği rakibine bırakmadı, kültür savaşları yerine yolsuzluk ve gündelik ekonomiye odaklandı. Ancak Magyar için asıl sınav şimdi başlıyor. Magyar’ın zafer konuşmasındaki "Macaristan Avrupa’ya dönmek istiyor" sözlerine cevaben Rus uzmanlar AB’nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyor. Rus uzmanların ortak kanısı şu: Magyar, Macar sermayesinin çıkarlarını korumak için "kısmi bir Orbánizm" uygulamak zorunda kalacak. Çünkü veto kilitlerini açacak bu yeni lider AB’nin de kasasının kilidini açmış olacak.

ORBANLAR BİTMEZ

Brüksel, yıllardır tüm yapısal başarısızlıklarının ve yardım yorgunluğunun faturasını ve Ukrayna’da hala devam eden savaşın faturasını Orbán’ın vetosuna keserek sorumluluktan kaçıyordu. Peki, bu durum ortadan kalkınca ne olacak? Rus analistler oldukça iddialı: "Eğer para biter ve kriz derinleşirse, Brüksel elini taşın altına koyacak ve "yeni bir Orbán" icat etmekte gecikmeyecek”. Eğer Orbán yoksa, bir başkası "yeni bir Orbán" olarak icat edilecek ya da teknik engellerle süreç baltalanacak. Çünkü para bitiyor ve kimse halkına "kendi elektriğinizden kısıp Kiev’e veriyoruz" demeyi artık başaramıyor.

Netice itibarıyla, Budapeşte’de sağcı bir diktatörün yerini liberal bir restorasyon projesi almış olabilir; ancak Moskova; Avrupa’nın yaşadığı enerji çıkmazı ve Ukrayna’nın dipsiz bir kuyuya dönen mali taleplerinin, o "Orbán ruhunu" Brüksel koridorlarında yaşatmaya devam edeceğini öngörüyor. Bir diktatör gitti ancak emperyalizmin ikiyüzlü tiyatrosunda "Orbánlar bitmez."