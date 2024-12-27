Acarlar, RES’e rest çekti

Halil ERTUNÇ

YGT Enerji Üretim AŞ, İzmir'in Selçuk ilçesi Acarlar Mahallesi ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırlarında yer alan Adares Rüzgâr Enerji Santralı (RES) kapasite artışı ve yer değişikliği projesi için halk katılımı toplantısı düzenlemek istedi. Bölge bilgilendirme toplantısını yaptırmadı. Efes Selçuk Kent Konseyi’nin çağrısıyla başlayan eyleme, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çevre ilçelerin kent konseyi üyeleri, yaşam savunucuları ve sendika temsilcileri katıldı.

Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, yaptığı konuşmada son aylarda Efes Selçuk’un Havutçulu Köyü’nde yaşanan JES direnişi ve devam eden Meryem Ana Evi nöbetine değindi.

Güllü Kartal, “Kentimize düzenlenen saldırılar bitmek bilmiyor. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin ilçemizden alınması mali kayyumdur. Bütçemizin yüzde 60’ı gitti. Şu anda 8 tane RES tribünü var. Bunun yerini değiştiriyorlar. Aydın yoluna daha yakın ve köye 5 kilometre mesafeye getiriyorlar, gücünü de yüzde 50 oranında artırıyorlar. Birlik olmazsak ne toprak bırakacaklar, ne ürün, ne de hiçbir şey. Bu yıl Gökçealan’da üzümler çok kötü çıktı. Büyük olasılıkla RES’lerin altı-yedi senelik etkileri ancak ortaya çıkıyor. Yarın burada zeytin de toplayamayacağız. Bunlara ‘dur’ demek için buradayız. Birlik olmazsak hiçbir şey kazanamayız. Sloganımız: ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’” dedi.

Acarlar Mahallesi Muhtarı Ramazan İğneci de RES’e karşı olduklarını ifade ederek, destekleri için Efes Selçuk Belediyesi’ne, kent konseyine ve direnişe destek veren herkese teşekkür etti.

ÇEKİN ELLERİNİZİ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019 yılından bu yana mermer ocağı, JES ve RES gibi tehlikelere karşı Efes Selçuk’u korumak istediklerini belirterek, “’Köylü milletin efendisidir’ diyen liderin halkı, topraklarına sahip çıkıyor. Aydın’dan, Karaburun’dan, Konak’tan, İzmir Barosu’ndan, ‘Bu topraklar bu halkın’ demek için destek olmaya gelenler olduğunu ifade etti.

Başkan Ceritoğlu Sengel, “Ben belediye başkanı olduğumdan beri; ‘Memleket bizim, toprak bizim, su bizim, insan bizim’ dedik. Ama hiç bu kadar direniş göstermek zorunda kalabileceğimizi düşünmemiştik. Anlatamıyoruz. Çekin ellerinizi bizim topraklarımızdan. Çekin ellerinizi bizim kasalarımızdan, çekin ellerinizi bizim yaşam hakkımızdan. Anlatamıyoruz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza, geleceğimize, bizim kesemize dokunmayın artık” dedi.

Yaklaşık bir aydır Meryem Ana Otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nde kalması için nöbet tuttuklarını hatırlatan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel “Kendi kasamız için değil, halkın kasası için direniyoruz. Meclis üyelerimizle, halkımızla birlikte direniyoruz. Biz direniriz. Direnmekten çekinmeyiz. Buraya dikilecek iki RES, birçok insanda hastalık yaratacak, floramızı, toprağımızı, suyumuzu yok edecek. Hayvancılık yapanların mesleğini yok edecek. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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PROJE HAKKINDA

Selçuk ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Adares Rüzgâr Enerji Santralı'nda, halihazırda 8 türbin bulunuyor. Yeni projeyle iki türbin eklenmesi ve mevcut türbinlerin yerlerinin değiştirilerek santralın gücünün artırılması hedefleniyor.