Acıdan sıyrılan

‘The Revenant’ın senaristinin kaleme aldığı ‘American Primeval’dizisini izledim. İki yapımda da ortak bir damar vardı ama beni en çok çarpan, yüzbaşının savaşın ortasında günlüğüne yazmaya devam ettiği sahne oldu. Çürümüş bir toplumun içinde geleceğe not düşerken, bir baykuşun ay ışığında nasıl gözüktüğünü kaydetmeyi de ihmal etmiyordu. Bu sahne, bana umudu düşündürdü. Düşünsenize, dev bir tsunami dalgası üzerinize gelmeden hemen önce kumsala kapitalizmin doğayı nasıl yok ettiğini yazmaya çalışıyorsunuz. Bu aptallık mıdır, yoksa her şeye rağmen umutlu olmanın işareti mi?

Kıyametin gölgesinde insanı yazmaya zorlayan nedir? En korkunç koşullarda bile insanda iletişim dürtüsünün devam ettiğini söyleyebilir miyiz? Bir biçimde umut etmekten vaz geçilemediğini mi gösterir kumsaldaki o yazı?

SAHTE UMUT

Günümüz muhalif siyasal hareketlerin en önemli hatalarından biri, ‘yanlış yerleştirilmiş umut’ olageldi hep. Bir tür geleceğe dair aşırı iyimserlik hali. Kötülerin sonunda kaybedeceğine, iyilerin mutlaka kazanacağına dair boş teselli. Dizideki yüzbaşı da muhtemelen buna inanıyordu, yazdığı günlüğü birilerinin bir gün okuyup her şeyi anlayacağını. Muhalif politikacıların sürekli ‘bir gün kazanacağız’ diye haykırıp insanları eve göndermesi gibi. Sahte umut yerine örgütlü bir karamsarlığın dünya tarihinde daha fazla umutlu sonuçlar doğurduğu da ortada. Dizide de kaybedecek bir şeyi olmayan insanların neleri başarabildiklerini izliyoruz. Dizinin baş karakteri, bir tür ermiş gibi kendi köşesine çekilmiş, olup biteni uzaktan izleyen biriyken bir kadın ve bir çocuğu ölümden kurtarıp onlarla birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıktıktan sonra pek çok şeyin seyri bir anda değişmişti. Belki vardığı yer yine umutsuz bir noktadır ama dizide Mormonların katliam yapıp suçu kızılderililerin üstüne atmalarının ifşa olması bile çıktığı bu yolculuk sayesinde mümkün olur.

ORGANİZE KARAMSARLIK

Organize karamsarlık, özgürleştirici niyeti ortadan kaldırmaz, ilgisizlik veya sessizlikle beslenmez. Filmdeki Isaac rolünü canlandıran Taylor Kitsch, bir kızılderili kabilesi tarafından büyütülmüş melez bir adamdır. Bütün umudunu kaybetmiş ve tek başına bir hayat sürerken, bir kadının çocuğuyla birlikte tehlikede olduğunu görüp onlara yardım eder ve onları ulaşmak istedikleri yere götürme konusunda anlaşılır. Sonradan aralarına tecavüzcüsünü öldürüp kaçmak zorunda kalan Kızılderili bir genç kız da katılır. Görünürde kurtuluş umudu olmayan bir yoldur onların ki, peşlerinde ödül avcıları, Mormon milisler vardır. Hepsini umutlu bir geleceğe doğru teşvik edense yaşadıkları kollektif yas sürecidir bir bakıma. Birbirlerinin yasını paylaştıkça aralarındaki bağ da güçlenir.

HAYSİYET

Dizideki yüzbaşı, yani Edmund Dellinger’i ölmeden önce yazmaya teşvik eden şey öncelikle haysiyet olsa gerek. Tsunami dalgası gelirken kumsala yazan kişi de öncelikle haysiyeti için o protesto sözcüklerini yazıyordur. Korkunç gerçekle nasıl yüzleşeceğimizi bilmek, sonunda kendimizle yüzleşmemize izin verir. Geç kalmak hiç olmamasından iyidir. Ama bütün bunları yazarken yine de yaşam dürtüsüyle ilişkili bir umut da varlığını gösterir sanki. Yazmanın haysiyet dışında bir başka nedeni de referans olma özelliği. Bırakabiliyorsak geleceğe bir iz bırakma mücadelesi. Mağara duvarlarındaki resimlerden bu yana, iz bırakmanın dürtüsel, doğal bir yanı var.

Dizide, Sara karakterini canlandıran Betty Gilpin, tüm kayıplara ve acılara rağmen, atına binip çocuğuna ve kızılderili kıza gülümsediği bir an var, yola devam edeceklerini söylerken. İşte o acıdan sıyrılan gülümseme, yaşamı var eden...