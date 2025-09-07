Açlık çocukları gelecekten koparıyor

Necati Kalafat - Veli-Der İzmir Şube Başkanı

Ülkemizde eğitim sistemi derin bir krizle karşı karşıya. Kamusal eğitimin niteliği düşürülürken, yıllardır süren gizli özelleştirme artık açık bir gerçek haline geldi. Çocuklarını okutmak isteyen aileler mecburen özel okullara ya da paralı seçeneklere yönelmek zorunda bırakılıyor.

Bir yanda bilimsel temelden uzak, gençleri biata zorlayan, gelecek umudunu elinden alan politikalar; diğer yanda ekonomik kriz adı altında halkı yoksullaştırıp eğitim hakkını kısıtlayan uygulamalar… Sonuçlarını en ağır şekilde çocuklarımız ve velilerimiz yaşıyor.

Cumhuriyetin her çocuğa eşit, parasız ve nitelikli eğitim vaadi; yerini yalnızca parası olanların okuyabildiği, geri kalanların ise çocuk işçiliğine itildiği bir tabloya bıraktı. Üniversite gençliği artık hayallerini ülke dışında kurmaya çalışıyor.

Bugün 20 milyonu aşkın öğrencimiz var. Ancak üç çocuğu olan bir ailenin yalnızca beslenme masrafı dahi maaşının tamamına denk geliyor. Açlık sınırının altında yaşayan aileler, çocuklarını okula gönderemiyor. Okula aç gelen öğrenciler için “bir öğün ücretsiz yemek” talebimiz yıllardır görmezden geliniyor.

Bu mesele yalnızca çocukların karnını doyurmak değil; anayasal bir hak olan eğitim hakkını savunma meselesidir. Açlık nedeniyle okuldan kopan her çocuk, geleceğimizden kopmaktadır.

Bizler okulların içindeyiz. Çocukların yokluğunu, yoksulluğunu, umutlarını görüyoruz. Onların hakkını savunmak, bu ülkenin geleceğini savunmaktır.

Bir ülke, çocuklarına bir öğün yemek dahi veremiyorsa, adil bir eğitimden söz edilemez. Yetkilileri, protokol salonlarından değil, gerçek öğrencilerin bulunduğu sınıflardan gerçeği görmeye davet ediyoruz.

Velilere, öğretmenlere, tüm yurttaşlara çağrımızdır: Umudunuzu yitirmeyin. Demokratik, eşit ve parasız eğitim için, çocuklarımızın geleceği için haklarımızı savunmaya devam edelim. Çünkü bir çocuğun karnını doyurmak, açlığın kendisini yok etmektir.