Ada futbolundan esintiler: Borrow FC; alt liglerin mavi kuşları

Hayatın siyah beyaz olduğu zamanlarda sevdalandım futbola, küçüktüm, ofsayt kuralını anlamayacak kadar küçük. Kahramanım babam futbol sevdalısı adamdı, renkleri değil futbolu severdi, küçük büyük ayırt etmezdi, ona göre her takım kendi taraftarı için büyüktü. Yaşadığı şehrin takımlarına sevdalıydı, şimdilerde tarih olmuş ‘19 Mayıs Stadı’nın dış sahalarında, buza kesmiş kış günlerinde ellerimizde termoslarla izlediğimiz alt lig maçlarını hatırlıyorum hayal meyal, tribünlerde Avni Bulduk, İlhan Cavcav, o zamanın futbol sevdalıları. Yayıncı kuruluşun evlerimize, hayatımıza girmediği zamanlardı. Futbolu seven soluğu tribünde alırdı. Alt liglere olan merakım muhtemel o günlerden miras, o adamlardan öğrendiğim, sevdanın ligi olmazdı…

Alt ligler dedik madem, baharın kapıda olduğunu hatırlatan güzel bir Mart gününde, milli maçlar nedeniyle verilen aradan yararlanıp ziyaret ettiğimiz Plough Lane vesilesiyle deplasman takımının hikâyesini anlatalım kalemimiz yettiğince. Barrow-in-Furness, İngiltere'nin kuzeyinde, Cumbria bölgesinin 56 bin nüfuslu liman kasabası, bölgede Carlisle’den sonra ikinci büyük yerleşim yeri. Kuzey Denizi’ne ve Morecambe Körfezi’ne bakan Barrow, kumsallar ve doğal güzellikteki alanlarla dolu 60 km uzunluğunda bir kıyı şeridine sahip, yol boyunca 26 mil uzunluğundaki Walney Sahil Yolu gibi bisiklet ve yürüyüş parkurları, muhteşem gün batımı manzaralarıyla ülkenin görülesi yerlerinden. İşte o kasabanın mavi beyazlı takımı Barrow AFC, futbol aleminde lakapları ‘Blue Birds’ (Mavi Kuşlar). Kuruluşu 1901 senesine dayanan takım 1967’ye kadar Ada futbolun en alt profesyonel liginde mücadele etmiş, o sene 3. Lig’e terfi etmişler. Tarihteki en iyi dereceleri 1967-68 sezonunda, 3. Lig’i sekizinci sırada tamamlamışlar. Sonrası düşüş zamanları, 1971-72 sezonunun sonunda amatöre düşen takım sonrası 48 sezonu futbolun görünmez köşelerinde geçirdi. 2020’de yeniden yükseldiler profesyonel liglere, bu yazının yazıldığı saatlerde League Two’da 17. sıradalar. 2024-25 sezonunda 6.500 kapasiteli mabetleri Holker Street Stadı’nda 3.447 taraftar ortalaması yakaladılar. 24 kişilik takımın yaş ortalaması 26.5, toplam değeri 3,8 milyon Euro...

Ilık bir Londra gününde ev sahibi Wimbledon 3-5-1-1 dizilişinde, kalede Goodman, savunmada Hutchinson, Lewis, Johnson, orta sahada Neufville, Reeves, Maycock, Smith, Tilley, ileri uçta Browne, Stevens. Misafir Barrow 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Farman, savunmada Foley, Canava Cameron, orta sahada Jackson, Spence, Gotts, Newby, ileri uçta Whitfield, Smith, önlerinde gol umutları Pressley. Ligin ilk devresinde kasım soğuğunda rakibini deplasmanda 3-1 yenen AFC Wimbledon, Barrow karşısında ilk kez aynı sezonda ikinci galibiyet hedefinde. Barrow, Londra deplasmanlarında sıkıntılı, Aralık 1969’dan bu yana Londra takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son 13 lig maçının sadece birini kazanabildi (3B 9M) ve bu maçların sekizinde gol atamadı. Maça çoşkulu başlıyor Barrow, 2. dakikada soldan arka arkaya kullandıkları iki kornerden sonuç alamıyorlar. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkarken merkezde 6 numaralı Canavan oyuna yöne veren oyuncu. 8’de sağdan kullandığı kornerden pozisyon üretmiyor mavi formal Wimbledon, 14 numaralı Matty Stevens 14 golle gol krallığı sıralamasında 3. sırada. İlk 15 dakikada topa yüzde 43 oranında sahip Barrow rakip kaleyi iki kez yokluyor. İlerleyen dakikalarda oyuna ağırlığını koyuyor Wimbledon, 17’de Johnson’un soldan ortaladığı topta Smith’in kafa vuruşu Barrow kalesinde Farman’da kalıyor. Sonrasında Browne’nun sağ çaprazdan vuruşunu kornere çeliyor Farman, ev sahibi topu çabuk çevirdiği anlarda solda Johnson ve Tiley ile etkili. 33’te takımın göze batan oyuncusu Tilley, Barrow ceza sahasında dönerek vuruyor, top savunmadan dönüyor, o dakikaya kadar kalesini iyi savunuyor misafir takım, net gol fırsatı vermiyorlar. Wimbledon’un topa yüzde 63 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden baskıyla başlıyor Wimbledon, ancak savunmadan çıkarken gelişigüzel uzun toplarda net pozisyon üretemiyorlar. 51’de soldan kullandıkları kornerde rakibin uzun savunması pozisyon vermiyor, akabinde net fırsatı kaçırıyor Barrow, Jackson’un sağdan ortaladığı topta Whitfield uzak direkte isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anı. 60’ta aradığı golü buluyor Wimbledon, Lewis’in asistinde rakip ceza sahasında sağ çaprazdan yakın direğe sert vuruyor Browne, Barrow kalecisi Farman çaresiz. 64’te Barrow forvet hattında Whitfield yerini Campbell’a bırakıyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Barrow, ancak pozisyon üretmekte zorlanıyorlar, takımın merkezde oyuna yön verecek, tempoyu ayarlayacak oyuncu ihtiyacı aşikâr. Son bölümde savunma hattını orta sahaya ileri sürerek oyunu rakip alana yıkmaya çalışıyorlar, 78’de geride eksik yakalandıkları pozisyonda Tilley sol çaprazdan Farman’ı geçemiyor. 80’de Barrow’da üç değişiklik: Smith, Spence, Gotts, yerlerini Acquah, Fletcher ve Mahoney’e bırakıyor. Wimbledon’da Tyler’ın yerini Furlong alıyor. 85’te ikinci golü buluyor ev sahibi, Neufville’in ortasında Stevens sağ üst köşeden topu ağlara gönderen oyuncu, skor 2-0’a geliyor. Bitime iki dakika kala farkı bire indiriyor Barrow, Newby’nin asistinde ceza sahası dışından sol köşeye enfes vuran Campbell skoru 2-1’e taşıyor. Altı dakika uzatılan maçta beraberliği 90+’da yakalıyor misafir takım, Fletcher’in ortasında topu sol köşeden ağlara gönderen Mahoney, 8.657 taraftarın şahitliğinde 2-2’lik skorla takımlar puanları paylaşıyor. Bu sonuçla Wimbledon maç fazlası ve averajla 3. sıradaki yerini korurken, son beş dakikada bulduğu iki golle puanı kapan 17. sıradaki Barrow küme düşme potasıyla puan farkını 15’e çıkartıyor.