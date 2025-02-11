Ada futbolundan esintiler: Charlton Athletic, hüzünlü yalnızlık

Şubat ayının ikinci haftasında, Federasyon Kupası’nda 4. tur maçlarının oynandığı zamanlarda League One’da play-off potasının hemen altında, 7. sırada Charlton Athletic, Londra’nın güneydoğusunda 15 bin nüfuslu Charlton mahallesinin kırmızı beyazlı takımı, nam-ı diğer “Red Robins” (Kızıl Saksağanlar). 2024-25 sezonunda mabetleri 26.875 kapasiteli The Valley Stadı’nda 14.786 taraftar ortalaması yakaladılar. Kulübün hikâyesini Mart 2018’de yine bu köşede yazmıştım, aradan çok zaman geçmiş, kendisi gibi play-off mücadelesi veren Stevenage maçı vesilesiyle hatırlayalım Ada futbolunun köklü takımını.

1905 senesinin yazında mahallenin futbola meraklı gençleri tarafından sağlık için spor amacıyla kurulmuşlar. 1920 profesyonelliğe geçiş yaptıktan sonra, 1921’de liglere kabul edilmişler. Sonrası genelde alt liglerde geçen, dönem dönem saman alevi misali parladıkları asansör takımların izlerini taşıyan zamanlar. 80’li senelerin ortalarından 90’lara kadar ülke futbolunun en üst ligde mücadele edip sonrasında düştüler. 1998 play-off finalini kazanarak ertesi sezon ilk kez Premier Lig’de boy gösterdiler. Sonrasında düştüler, o yılların önemli teknik direktörü Alan Curbishley liderliğinde 1999-2000’de şampiyon olarak elitler ligine geri döndüler. Yaşı yeten Ada futbolunun meraklıları hatırlar, Premier Lig’de boy gösterdikleri zamanlarda, 2003-04 sezonunda ligi 7. sırada bitirdiler. Takımın maestrosu, şimdilerde Burnley’nin teknik direktörlüğünü yapan Scott Parker’ı 10 milyon Sterlin karşılığında Chelsea’ye satmaları düşüşü hazırlayan etkenlerden. Premier Lig’de art arda geçirdikleri yedi sezondan sonra 2006-07 sezonunun sonunda Tottenham karşısında yenildikleri maç sonrasında elitler ligine veda ettiler. Hikâyenin sonrası asansör takımların ortak kaderi: 18 maçlık galibiyet hasretiyle geçen 2008-09 sezonun sonunda 3. Lig’i görürken üç sezonda iki düşüş... Bu vesileyle efsaneleri 1987–98 arasında futbol âleminde adını duyurmuş bahtsız forvetleri Carl Leaburn’ü de hatırlayalım. Çalışkanlığına diyecek olmasa da son vuruşlarda saç baş yoldururdu 8 numara. Bir dönem 89 maçta sadece dört gole ulaşınca taraftarların bastırdığı efsane tişörte mizah konusu olmuştu: “Carl Leaburn gol attığında oradaydım!”

2024-25 sezonunda 24 kişilik takımın yaş ortalaması 25.7, toplam değeri 9.4 milyon Euro, 10 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, dört futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Kadronun en değerli oyuncusu 24 yaşındaki defansif orta saha Conor Coventry, West Ham alt yapısında yetişti. Yağmurlu bir Londra gününde, erken saatte başlayan maçta ev sahibi Charlton 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Maynard-Brewer, savunmada Ramsay, Jones, Gillesphey, Edwards, orta sahada Coventry, Docherty, ileri uçta Small, Berry, Campbell, önlerinde golcüleri Godden. 33 yaşındaki santrafor 24 maçta 8 golle takımın en golcü oyuncusu, 2009’da başlayan profesyonel kariyerinde 11 takımda görev yaptı, 2019-24 arasında Coventry City’de 138 maçta 46 gol kaydetti. Misafir Stevenage aynı dizilişte, kalede Cooper, savunmada Freeman, Goode, Piergianni, Freestone, orta sahada Phillips, King, ileri uçta Roberts, Kemp, Reid, önlerinde gol umutları Appere. Maça iştahlı başlıyor kırmızı beyaz formalı Charlton, 4. dakikada sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. 7’de Stevenage ceza sahasında oluşan karambolde kalabalık savunma arasından isabetsiz vuruyor Jones, takımı adına net gol fırsatı. İlk 15 dakikada topa yüzde 51 oranında sahip Charlton rakip kaleyi iki kez yokluyor, sol kanatta 2003 doğumlu alt yapıdan yetişen Tyreece Campbell çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 18’de Charlton atağında Edward’ın sağdan ortasında Berry’nin kafa vuruşu isabetsiz, kanatları iyi kullanan ev sahibi gol vuruşlarında etkisiz. 26’da gole yaklaşıyor Stevenage, Reid’in sağ çaprazdan vuruşunda direkler gole izin vermiyor. İki takımın da 3. bölgede üretkenlikten uzak göründüğü devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor Charlton, 38’de arka arkaya kullandıkları kornerlerden sonuç alamıyorlar. 44’te aradıkları golü buluyorlar, takımın hareketli oyuncusu Campbell’in başlattığı atakta, Coventry’nin asistinde yakın mesafeden sol köşeden topu ağlara gönderen Godden, golde pozisyon sezgisi takdire şayan. Charlton’un topa yüzde 53 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devreye bıraktığı yerden baskılı başlıyor Charlton, 48’de farkı ikiye çıkartıyorlar. Godden’in kafa pasında Campbell’in enfes vuruşu önce Stevenage kalecisi Cooper, sonrasında direklerden dönüyor, penaltı noktasından soluyla topu ağlara gönderen Berry, skor 2-0... 54’te 3. bölgede oyuna yöne veren Godden’in pasında sol kanatta etkili Campbell’in vuruşu Cooper’da kalıyor, 7 numara topa sahip olduğu anlarda çabukluğu, adam eksiltme becerisiyle göze batanlardan... 57’de misafir takımda dört değişiklik, orta sahada King ve Phillips’in yerlerini White ve Thompson alırken, forvette Roberts’ın yerine Elliott, Appere’nin yerine Hanlan sahada. 63’te Campbell’in vuruşuyla üçüncü gole yaklaşıyor Charlton, önde olmanın verdiği özgüven ve ev sahibi tribünlerin desteğiyle oyunu diledikleri şekilde yönlendiriyorlar. 74’te rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Berry’nin pasında Small’un vuruşu kaleci Cooper’da kalıyor, pozisyonda pas tercihini kullanmamasına hayıflanıyor kenarda hocası Nathan Jones. Son bölümde etkili paslarla topa sahip olurken merkezde oynayan oyuncuları Coventry ve Docherty ikinci toplarda etkili. 83’te Stevenage’de sarı kartı gören savunmada Goode. Dört dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 14.093 taraftarın şahitliğinde rakip kaleyi 15 kez yokladığı maçı 2-0 kazanan Charlton, play off potasında 6. sıraya yükseliyor. Maçın adamı 8 numaralı Luke Berry, 32 yaşındaki orta saha 2017-24 arasında Luton Town’da forma giydi.