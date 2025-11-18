Ada futbolundan esintiler: Milli maç molasında Cledara Abbey Stadı’nda

Kasım ortasında istenmeyen milli maç molası. League Two’da Cambridge United’ın evinde oynadığı Barnet maçı vesilesiyle Ada futbolunun alt liglerine, sarı siyahlıların hal ve gidişine naçizane bir bakış.

Geçen sezon küme düşen, 15 maç sonunda 12. sırada yer alan 123 bin nüfuslu üniversite şehrinin sarı siyahlı takımı Cambridge United, evinde aynı puanda averajla üst sırada yer alan Barnet karşısında. 24 kişilik kadronun toplam değeri 4,95 milyon Euro, yaş ortalaması 27, bir futbolcusu ülkesinin milli takımında forma giyiyor. Takıma 1932’den beri ev sahipliği yapan Abbey Stadı, 8.127 kapasiteli, bu sezon evlerinde 42.382 taraftarı ağırlamışlar, maç başı taraftar ortalaması 6.055.

Uzaklarda adının başına eğreti “Süper” sıfatı eklenmiş, üç takımla lanetli ligimizde Antalyaspor’un taraftar ortalamasının 5.557, Eyüpsor’un 3.820, Fatih Karagümrük’ün 1.441 olduğunu, maç günleri tribünleri dolmayan bir ülkenin futbolunun ilerlemesinin mümkün olmadığını bu vesileyle hatırlatalım. Cambridge United’a dönersek, Abbey Stadı’nda maç biletleri yetişkinler için 20 ile 25 sterlin arasında değişirken 14 yaş altı çocuklara 7 sterlin olarak belirlemiş. 24 takımlı ligde evlerinde oynayacakları 23 maç için sezonluk biletler yetişkinler için 360-500, 14 yaş altı çocuklar için 60 sterlin civarında. Stadın seyirci rekoru, maçların ayakta izlenebildiği zamanlarda, 1970 yılında Chelsea'ye karşı oynanan maçta 14.000 taraftarla kırılmış.

Futbol aleminde sponsorluk anlaşmaları nedeniyle ‘Cledara Abbey Stadı’ olarak da biliniyor. Deplasman taraftarlarının yer aldığı güney tribününe yakın ‘Coldham's Common'da otlayan inekler alt liglerin keyifli manzaralarından. Misafir Barnet Londra’nın kuzeyinde, şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta, genelinde orta sınıfın yaşadığı şirin, yeşil, kırsal bir banliyönün takımı, namı-diğer ‘Arılar’. 2024-25 sezonunda kulüp rekorunu kırarak, 102 puanla profesyonel liglere geri döndüler. 31 kişilik kadronun toplam değeri 2,4 milyon Euro, 92 profesyonel kulüp arasında en mütevazı kadro.

Gri, kasvetli, yağmurlu bir kasım gününde ev sahibi Cambridge 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Eastwood, savunmada Bennett, Purrington, Morrison, Watts, orta sahada Smith, Mpanzu, ileri uçta Brophy, Kaikai, Mayor, önlerinde golcüleri Kouassi. Misafir Barnet 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Slicker, savunmada Collinge, Tavares, Senior, orta sahada Glover, Winterburn, Ofoborh, Kanu, ileri uçta Stead, Shelton, önlerinde gol umutları Ndlovu. Cambridge United ile Barnet, Aralık 2017'den bu yana ilk kez karşı karşıya, aralarındaki son beş maçın üçünü Cambridge kazandı. İlk bölümde sarı siyah formalı Cambridge savunmadan uzun toplarla çıkıyor, 37 yaşındaki kaptanları Morrison 5 numaralı formasıyla savunmanın merkezinde.

İki takımın da pas trafiği yaratamadığı, bol top kayıpları yaptığı açılış dakikalarından sonra 8. dakikada Barnet atağında Kanu’nun pasında Senior’un sol çaprazdan vuruşu kaleci Eastwood’da kalıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 51 oranında sahip misafir takımın rakip kaleyi bulan tek vuruşu bulunuyor, solda Kanu çabukluğu, adam eksiltme becerisiyle göza batan oyuncuları. 25 yaşındaki forvet 2010-16 arasında West Ham’ın alt yapısında hünerlerini geliştirmiş. 18’de Cambridge atağında Kouassi’nin pasında Mpanzu uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, oyunu kanatlara yaymak yerine merkezden oynamaları top kayıplarına yok açıyor.

İlk 20 dakikada sahayı daha iyi parselleyen, topu yere indirdiği anlarda sol kanadı iyi kullanan Barnet gole yakın takım. 29’da gole yaklaşıyor ev sahibi, Bennett’in pasında Brophy’nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaça gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler.

Devrenin son bölümünde 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Barnet, 38’de Kanu’nun sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunu uzanarak çıkartıyor Eastwood, topa yüzde 51 oranında sahip olup, rakip kaleyi beş kez yokladıkları iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de gole yaklaşıyor Barnet, Shelton’un pasında Senior’ın sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda Eastwood gole izin vermiyor. Akabinde Cambridge forvet hattında sakatlanan Kouassi yerini Appere’ye bırakıyor.

63’te Cambridge’de sarı kartı gören rakibe sert müdahalesi sonucu Mpanzu. 64. dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla dört kez buluşan ancak rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmayan Cambridge 64’te gole yaklaşıyor, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Eastwood’un pasında Mayor’un vuruşunu Barnet kalesinde Slicker yakın köşeden çıkartıyor, maçı kırılma anlarından.

74’te Cambridge forvet hattında Kaikai yerini Kachunga’ya bırakırken takımın hareketli oyuncusu Brophy’min yerine Knight sahada. 80’e kadar 3. bölgede daha etkili, rakip kaleyi 11 kez yoklayan Barnet orta sahasında 82’de Osadebe yerini Glover’a bırakıyor.

89’da Cambridge savunmasında sarı kartı gören Morrison. Alt liglerin simgesi uzun toplarla geçen, iki takımın da final paslarında aceleci göründüğü, oyun kalitesinin vasatı geçemediği beş dakika uzatılan maçın sonunda takımlar 7.572 taraftarın şahitliğinde 0-0’lık sonuçla puanları paylaşırken Cambridge 12. sıradaki yerini koruyor.