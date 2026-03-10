Ada futbolunun alt liglerinden esintiler: Luton Town; Mart hüznü

Mart başında, sezonun bitimine 12 maç kala League One’da, play-off potasının beş puan altında, 10. sırada Luton Town, Londra’nın 50 kilometre kuzeybatısında, Bedfordshire bölgesinin 215 bin nüfuslu kasabasının köklü takımı, namı-diğer “Şapkacılar”. 12.056 kapasiteli mabetleri Kenilworth Stadı’nda oynadıkları Reading maçı vesilesiyle hal ve gidişlerine naçizane bir bakış.

Ada futbolunun meraklıları hatırlayacaktır, 2023-24 sezonunda Premier Lig’de boy gösterdikten sonra iki sezonda iki küme düştü ‘Şapkacılar’. 2024-25 sezonunun son maçında, Mayıs gününde West Bromwich Albion karşısında sahadan 5-3 yenik ayrılırken League One’a düşüyor, kötü başladıkları, ligde 11. sırada yer aldıkları zamanlarda Ekim başında teknik direktörleri Matt Bloomfield ile yolları ayırıyordu. Takımın eski oyuncusu Alex Lawless’un geçici olarak görevi devralmasından sonra Ekim ortasında Arsenal’in eski oyuncusu Jack Wilshere göreve geldi. Son altı maçta iki galibiyet, iki mağlubiyetle istikrar arayışındalar, bu sezon evlerinde 11.157 taraftar ortalaması yakaladılar. 26 kişilik kadro 29,4 milyon değeriyle ligin Cardiff’ten sonra en değerli kadrosu, kadronun yaş ortalaması 27, 14 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, altı oyuncusu ülkelerinin milli takımında forma giyiyor. Maça dönersek, Luton Town, Reading'e karşı son altı lig maçının sadece birini kaybetti (2 galibiyet, 3 beraberlik), tek yenilgi Aralık soğuğunda deplasman maçında 3-2'lik skorla geldi. Ev sahibi takım düşüşte, son dört maça 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle ligde çıkış arayan takımlardan. Reading’e gelince, son beş maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken son 32 maçının sadece birinde gol sevinci yaşayamadılar.

Ev sahibi Luton 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Keeley, savunmada Jones, Lonwijk, Naismith, Johnson, orta sahada Saville, Palmer, ileri uçta Richards, Clark, Lawrence, önlerinde gol umutları Cole. Misafir Reading aynı dizilişte; kalede Pereira, savunmada Yiadom, O'Connor, Williams, Ward, orta sahada Fraser, Wing, ileri uçta Doyle, Savage, Williams, önlerinde 9 numaralı Ehibhatiomhan. 7 numaralı Jack Mariott, 23 maçta 16 gol, üç asistle takımın en üretken oyuncusu, bu maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor Luton Town, 22 yaşındaki İrlandalı kalecileri Josh Keeley 2022-25 arasında Tottenham Hotspur’de forma şansı bulamadı.

5. dakikada öne geçiyor mavi beyaz formalı Reading, rakip ceza sahasına atılan uzun pasta Luton savunmasının sağında Jones’un ters kafa vuruşunda Ehibhatiomhan yakın mesafeden ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Luton savunması adam paylaşımında hatalı.

Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Luton, 10’da sol kanatta Lawrance müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, takımın ofansif orta sahasında Kasey Palmer göze batan oyuncuları. 29 yaşındaki oyuncu bir dönem Chelsea’nin alt yapısında forma giydi. Ev sahibi ilk 15 dakikada topa yüzde 61 oranında sahip olurken rakip kaleyi üç kez yokluyor.

17’de ikinci gole yaklaşıyor Reading, Savage’in pasında Doyle’un yerden vuruşunda gole izin vermiyor Keeley. 21’de Reading orta sahasında sarı kartı gören Fraser. 23’te beraberlik golüne yaklaşıyor Luton, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Clark’ın vuruşunda direkler gole izin vermiyor. 24’te Luton savunmasının solunda Johnson’un sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, akabinde baskıyı artırıyorlar.

İlk 30 dakikada rakip ceza sahasında topla 12 kez buluşurken son vuruşlarda etkisizler. Rakibe kıyasla daha az atak yapmasına rağmen gole yakın olan Reading 33’te Doyle’un yerden vuruşuyla gole yaklaşıyor, Keeley uzanarak topu sol köşeden çıkartırken skorun artmasını önlüyor. Pozisyon maçın muhtemel kırılma anlarından.

Reading’in sağ kanadında Brighton’dan kiralık 2005 doğumlu Kamari Doyle 39’da bir kez daha yokluyor rakip kaleyi, Luton geride eksik yakalandığı anlarda pozisyonlar veriyor. 43’te Reading orta sahasında sarı kartı gören Wing. Dört dakika uzatılan devrenin son uzatma dakikasında beraberliği yakalıyor Luton, Lawrence’un sağdan arka direğe ortasında Lonwijk yakın mesafeden topu ağlara gönderen oyuncu. Luton’un topa yüzde 56 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı devre karşılıklı gollerle 1-1 kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde rakip sahaya yerleşen Luton 53’te öne geçiyor. Soldan kullandıkları kornerin devamında Clarke’ın ortasında Saville topa kafayla ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Reading savunması markajda hatalı. Geriden geldikleri maçta öne geçmenin verdiği özgüvenle baskıyı artırıyor ev sahibi, Reading sahasından çıkmakta zorlanıyor.

60. dakikaya kadar rakip kaleyi 16 kez yoklayıp, kaleyi bulan iki vuruşunda iki gol bulan Luton sahayı daha iyi parselleyen takım. 61’de Reading orta sahasında Fraser’ın yerini Patton alıyor. İki dakika sonra Luton forvet hattında Richards’ın yerini Walsh’a bırakırken Cole’un yerini Wells alıyor. Oyuna girdikten hemen sonra gole yaklaşıyor 21 numara, uzaklardan enfes vuruşunda direkler gole izin vermiyor.

70’de Luton’da Clark sarı kartı gören oyuncu. 72’de Reading’de Doyle ve Yiadom’un yerlerini Lane ve Ritchie alıyor. Son bölümde ikinci bölgeyi çabuk geçerek pozisyon üretme çabasında Reading, oyuna sonradan giren Patton sol kanatta etkili oyuncuları. 78’de Lutton’un iyilerinden Palmer yerini Kodua’ya bırakıyor.

81’de beraberliği yakalıyor Reading, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Ritchie’nin arka direğe enfes ortasını kafayla ağlara gönderen Ehibhatiomhan, 2003 doğumlu 1.91’lik Nijeryalı forvet takımın etkili silahı. İki dakika sonra öne geçiyorlar, rakip savunma yine çıkarken kaptırdığı topta Ritchie’nin pasını yakın mesafeden ağlara gönderen Ehibhatiomhan, maçta hat-trick yaparken Luton uzun süre çok üstün oynadığı maçta savunmada yaptığı hatalarla geriye düşüyor.

Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca son bölümde bulduğu iki golle 11.354 taraftarın şahitliğinde 3-2 kazanan Reading play-off potasının bir puan altına, 8. sıraya yükselirken, Luton orta sıralarda geçmişe ağıt yakıyor. 90 dakika boyunca üstün oynayıp rakip kaleyi 19 kez yoklarken sadece iki isabetli vuruş kaydettiler.

Forvet hattında fark yaratan oyuncu eksikliği aşikar.