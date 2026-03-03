Ada futbolunun alt liglerinden esintiler: Stevenage FC; hedef play-off potası

Şubat ayının son gününde alt ligler maçı, malum arada futbolun görünmez köşelerinde sesi duyulmayanları da hatırlamak gerek. ‘League One’da 8. sırada play-off potasını zorluyor Stevenage FC, Londra’nın 45 kilometre kuzeyinde, Hertfordshire bölgesinin 94 bin nüfusa sahip kasabanın kırmızı beyazı, namı-diğer “Boro”. 2022-23 sezonunun sonunda ‘League One’a yükselen takım 2024-25 sezonunu 24 takımlı ligde 14. sırada tamamlıyordu. Bu sezon 7,318 kapasiteli mabetleri ‘Lamex Stadı’nda 4,070 taraftar ortalaması yakaladılar. 27 kişilik kadronun değeri 8.2 milyon Euro, yaş ortalaması 27.2, 10 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, dört futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Takımın sezonluk bilet fiyatları yetişkinler için 350, 18 yaş altı çocuklar için 190 Sterlin civarında. 12 yaş altı sezonluk bilet sahibi çocuklar için yeni sezonun forması hediye, ayrıca sezonluk bilet sahibi taraftarları kadın takımının maçlarını ücretsiz izleyebiliyor.

Yağmursuz ama gri bulutlarla kaplı kasvetli futbol gününde Stevenage’in konuğu ligde zirveyi zorlayan, 4. sıradaki Stockport, onları da hatırlayalım yeri gelmişken. Ada futbolunun iki devine ev sahipliği yapan Manchester şehrinin 13 kilometre güneybatısında, 137 bin nüfuslu kasabanın mavi beyazı, futbol alemindeki lakapları “Hatters” (Şapkacılar). Köklü tarihlerindeki en başarılı zamanları 1990’lı seneler, beş sezonu eski adıyla 2. Lig’de geçirmişler, günümüzün futbol devi Manchester City’nin 3. Lig’e düştüğü 1997-98 sezonunda ligi 8. sırada bitirmişler. 2000’li yılların başı parasal sıkıntılarla, puan silmelerle boğuştukları zamanlar, 2009’da 500 bin sterlin borç nedeniyle kayyuma devredilmişler. 2023-24 sezonunu League 2’da şampiyon olarak tamamladılar. Ligi 3. sırada bitirdikleri ertesi sezonda play-off yarı finalinde Leyton Orient'e penaltılarla yenildiler. Bu sezon 27 kişilik kadronun değeri 12.9 milyon Euro, takımın değerlisi 22 yaşındaki sol kanat Louie Barry. Hikayesi ilginç, West Bromwich Albion altyapısında geçirdiği 10 seneden 2019'da Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısına kabul edilmiş. Sonrasında Aston Villa altyapısında geliştirmiş hünerlerini. Sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Maça gelince, Stockport County ve Stevenage, son beş lig maçında galibiyet ve mağlubiyetleri dönüşümlü olarak yaşadı; Stevenage, aralık ayındaki rövanş maçı 3-1 kazanmıştı. Ev sahibi Stevenage 3-4-1-2 dizilişinde, kalede Marschall, savunmada Goode, Piergianni, Pattenden, orta sahada James-Wildin, White, Phillips, Earley, önlerinde oyun kurucuları Thompson, ileri uçta Reid, Phillips. Misafir Stockport 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Addai, savunmada Dacres-Cogley, Hills, Pye, orta sahada Diamond, Norwood, Bailey, Edun, ileri uçta Sidibeh, Stokes, önlerinde gol umutları Wootton. Maçın ilk kornerini 2. dakikada soldan kullanıyor yeşil beyaz Stockport, 19 numaralı Wooton 33 maçta 17 gol, 3 asistle gol krallığı sıralamasında zirvede. 29 yaşındaki 1.90’lık santrafor 2017’de Stevenage’de kiralık olarak forma giydi. Orta saha mücadelesi halinde geçen, iki takımın 3. Bölgede pozisyon üretemediği açılış bölümünün an kayda değer anı 9. Dakikada Stockport sol kanadında Stokes’un gördüğü sarı kart, rakibe hareketi sert ve gereksiz. Misafir takımın topa yüzde 74 oranında sahip olduğu, oyununun dar alanda oynandığı ilk 15 dakikada takımların rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. Dakikalar ilerledikçe maça ağırlığını koyuyor lig sıralamasında üstte yer alan Stockport, 20’de Pye’ın pasında Norwood’un vuruşu rakip savunmadan dönüyor. İki dakika sonra gole yaklaşıyorlar, soldan Bailey ile kullandıkları duran topta Sidibeh’nin kafa vuruşu kornerle sonuçlanıyor. 28’de baskının sonucunu alıyorlar, sağdan kullandıkları kornerin devamında Bailey’nin ortasını kafayla sol köşeden ağlara gönderen Sidibeh, 27 yaşındaki forvet Gambia Milli Takımı’nda forma giyiyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Stevenage, 35’te beraberliği yakalıyorlar, soldan kullandıkları kornerde topu kafayla ağlara gönderen Piergianni, 33 yaşındaki savunma oyuncusu 2022’den beri takımda. Stockport’un topa yüzde 70 oranında sahip olduğu, rakip ceza sahasında topa 13 kez buluşurken kaleyi beş kez yokladığı üç dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle 1-1 kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden, ayağa paslarla, baskılı başlıyor Stockport, 48’de kullandıkları altıncı kornerlerinde rakip savunmayı geçemiyorlar. Topu rakibe bırakan Stevenage 3. topa sahip olduğu anlarda 3. Bölgeye çıkmakta zorlanırken top kayıpları yapıyor. 55’te rakibe sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören Stevenage’de Thompson. İki dakika sonra öne geçiyor ev sahibi, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Reid’in sağdan ortasını enfes vuruşla sol köşeden ağlara gönderen Phillips, geriye düştüğü maçta öne geçiyor Stevenage. 60’a kadar topa daha çok sahip olan Stockport üstün oynadığı maçta geriye düşerken pozisyon üretmekte zorlanıyor. 66’da Stockport’ta sarı kartı gören Diamond, akabinde Bailey ve Edun yerlerini Mothersille ve Osborn’a bırakıyor. 70’den sonra maçta tempo yükseliyor, 71’de Stevenage atağında Phillips’in pasında White’nın vuruşu Stockport kalesinde Addai’de kalıyor, o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan altı vuruşlarında iki gol buluyorlar. 75’te Stockport forvet hattında Sidibeh’nin yerine Olaofe sahada. Akabinde Stevenage forvet hattında sakatlanan Thompson yerini Houghton’a bırakıyor. Son bölümde baskıyı artırıyor Stockport, ancak kenar ortalarında etkisizler. 86’da beraberliğe yaklaşıyorlar, Olaofe’nin pasında Mothersille’in vuruşunda kaleci Marschall gole izin vermiyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 2-1 kazanan Stevenage play-off potasının bir puan altına, 7. Sıraya yükseliyor. Bizim Deniz bu sezon Stevenage FC’nin alt yapısında, akademinin hazırlık sınıfında U13’te top koşturuyor. Haliyle takıma ilgimiz büyük, temennimiz gelecek sezon Championship’te izleyelim kasabanın kırmızı beyazını, futbol melekleri yanlarında olsun.