Adabahçe’nin ürünleri sofralara ulaşıyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi tarafından “Toprağa sarıl, üretime katıl” sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de yerli fide ve tohumlarla yetiştirilen salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, acur, kavun ve karpuz gibi yaz sebze ve meyvelerinin hasadı sürüyor. Günlük toplanan ürünler, belirlenen program dâhilinde mahalleleri dolaşan Ada Market Ekspres aracı ve Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan Halk AdaMarket mağazasında uygun fiyata satılıyor. Ayrıca Adalı Kart sahiplerine yüzde 20 indirim yapılıyor.

Halk AdaMarket, kadınların ev ekonomisine katkı sunmak amacıyla S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren Emek Atölyeleri’nde ürettikleri tarhana, erişte, makarna ve reçel gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren diğer kadın kooperatifleri tarafından üretilen gıda ürünlerine raflarında yer veriyor. Halk AdaMarket satış mağazası, hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ada Market Ekspres aracından her hafta düzenli olarak sebze ve meyve satın aldığını belirten 95 yaşındaki emekli Lütfi Bircil, “Bu yüksek hava sıcaklıklarında pazar ve markete gitmek çok zor. Evimizin önüne kadar gelen Ada Market Ekspres aracı sayesinde taze sebze ve meyveye ulaşıyoruz. Bu hizmet bizlere büyük kolaylık sağlıyor” dedi.