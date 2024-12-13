Adalete erişimde yeni bir dönem

BirGün EGE

Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu arasında adli yardım sisteminin güçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, ekonomik zorluklar nedeniyle adalete erişimde güçlük çeken kadınlar, çocuklar, engelliler ve diğer dezavantajlı grupların hukuki destek almasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Adaletin herkes için erişilebilir olması yerel yönetimlerin sorumluluğu. Bu imzayı atmak üzücü olsa da vatandaşlarımızın yanında olmak bizim görevimiz” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ise “Bu protokol, kadınlar, çocuklar ve engelliler için adalet yolunu açmayı hedefliyor. Keşke böyle bir protokole ihtiyaç duyulmasaydı” dedi.

Protokolle Bornova’da, İzmir Barosu üyesi avukatların görev alacağı adli yardım büroları kurulacak. Bornova Belediyesi’nin sağlayacağı lojistik destekle, adli yardımın geniş kesimlere ulaştırılması hedefleniyor.

Başkan Eşki, bu iş birliğinin Bornova’nın toplumsal adalet anlayışına katkı sunacağını belirtirken, İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, devletin asli görevini hatırlatarak böyle girişimlerin önemine vurgu yaptı.

Protokolde kadınlar, çocuklar ve engelliler gibi kırılgan grupların hak arama özgürlüklerinin korunması ön planda. Ayrıca seminer, çalıştay ve eğitimlerle Bornova halkı ve belediye personeline hukuki bilgi aktarımı sağlanacak. Protokol, 1 yıl süreyle geçerli olacak.