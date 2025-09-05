‘Adalı Kart’tan hayvan severlere indirim müjdesi

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi’nin hemşehri kartı olan Adalı Kart ailesine üye iş yerlerinin sayısı her geçen gün artıyor. 85 işletmenin yer aldığı Adalı Kart ailesine son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan ‘Patili Dost’ isimli pet shop da katıldı.

Kentte Adalı Kart’a üye olan ilk pet shopta, Kuşadalı hayvan severlere evcil hayvanları için yaptıkları alışverişlerde yüzde 15 indirim uygulanıyor.

İşletme sahibi Seyfullah Zeyrek, “Benim de kullandığım Adalı Kart faydalı bir uygulama. Hayvan severlerden gelen talep üzerine Adalı Kart ailesine katıldık. Adalı Kart sahiplerine yüzde 15 indirim uyguluyoruz. Diğer pet shopların da bu ağa katılacağını düşünüyorum. Adalı Kart uygulamasını hayata geçiren Belediye Başkanımız Ömer Günel’e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.