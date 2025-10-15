ADAM-Der’de yeni yönetim: “Militarizmden arındırılmış bir dünya mücadelesine devam”

Silahlı kuvvetlerden 1971 ve 1980 askeri darbe dönemlerinde çıkartılan sol görüşlü subay, astsubay ve askeri öğrencilerin örgütü ADAM-DER (Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği), “militarizmden arındırılmış bir dünya mücadelesi”ni kısa bir süre önce gerçekleştirilen genel kurulun ardından yeni yönetimin öncülüğünde sürdürüyor.

İstanbul’da yapılan sekizinci genel kurulda ADAM-Der’in başkanlığını üstlenen Emekli Üsteğmen Mehmet Fatih Kayagil, “Askeri darbe dönemlerinde haksız kararlarla emekliye sevkedilen subay ve assubayların, okullarıyla ilişkileri kesilen askeri öğrencilerin özlük hakları mücadelesini, ülkemizdeki demokrasi ve insan hakları mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi daha önceki dönemlerde olduğu gibi sıcak tutmayı sürdüreceğiz” dedi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonraki dönemde silahlı kuvvetlerden siyasi nedenlerle re’sen emekli edilen, işkenceli sorgu ve yargı süreçlerinin ardından İstanbul’da avukat olarak çalışmaya başlayan ve bunu halen sürdüren Kayagil, başkan seçildikten sonraki ilk açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Darbelerin temel hak ve özgürlüklere, emek barış ve demokrasi güçlerine verdiği zararın bilinciyle, her türlü askeri ve sivil darbeye, diktatörlüğe, savaşa karşı olduğumuzu, siyasal İslamcı faşizmin karanlığına teslim olmayacağımızı bildiriyoruz. Saray rejimine karşı demokrasi mücadelesine mütevazi katkımızı sürdüreceğiz. ADAM-Der olarak ülkemizdeki demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinde, Demokrasi için Birlik (DİB) içinde daha etkin çalışmayı hedefliyoruz.”

Kayagil, ADAM-Der’in “Militarizmden Arındırılmış Bir Dünya Ütopyası” başlığı altında beşinci kez düzenlediği sempozyumun da 18 Ekim cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ankara’da 2011 yılında "Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek, haksız idari kararlarla re'sen emekliye sevk edilen kamu personelinin ve okullarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin haklarını elde etmek, korumak, geliştirmek ve bu durumdaki kimseler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak" hedefiyle kurulan derneğin yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu: Mehmet Fatih Kayagil (Başkan), Kudret Ünal (Başkan Yardımcısı), Cihat Sevim (Genel Sekreter), Muhsin Dalfidan (Genel Sayman), Yusuf Çakır (Asil Üye).

Önceki dönemlerde ADAM-Der’in başkanlığını yürütmüş olan Rahmi Yıldırım, Çetin Ali Nergis ve Süreyya Kemal Çakıroğlu’nun oy birliğiyle Onur Kurulu’na getirildiği derneğin diğer birimlerinin asil ve yedek üyeleri de şöyle: Yalçın Alaca, Ahmet Çelik, Hüsamettin Ersözlü, Zeki Murat Güneş, Kazım Şaroğlu, Levent Sert, M. Şemsettin Dikmen, İsmail Hakkı Sabay, M. Necati Neşe, Abdullah Şener, Recai Akgöz, İbrahim Coşkun, Rasim Erer, Muammer Sağır.

ADAM-Der’in 18 Ekim cumartesi günü gerçekleştirilecek bu yılki sempozyumunun teması da “Faşizm, Savaş, Barış ve Militarizim” olarak belirlendi. Çevrimiçi yapılacak ve youtube kanalından da canlı yayınlanacak sempozyumda Türkiye ve dünyada faşizmin yükselişi ekonomik ve siyasi krizler, emperyalizm, 21’nci yüzyılda militarizm ve savaşlar, savaşın cinsiyeti ve kadın mücadeleleri, Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümü ve toplumsal anlamı gibi konular tartışılacak. Çok sayıda uzman ismin katılacağı sempozyum canlı olarak ADAM-Der’in youtube kanalından izlenebilecek.

ADAM-Der’in yeni yönetimi geçmiş yıllarda düzenlenen militarizme karşı karikatür yarışmalarında oluşan eserlerin Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sergilenmesi için çalışmalara da devam etmeyi kararlaştırdı.

12 Mart faşizmi döneminde işkenceli sorguların gerçekleştirildiği Ziverbey Köşkü’nün bulunduğu yere işkence kurbanlarını anma amacıyla 'İşkence Mağdurlarına Saygı Anıtı'nın kurulmasını sağlayan ADAM-Der’in 12 Eylül askeri darbesinin 45’nci yıldönümünde Kadıköy’de gerçekleştirilen toplantısındaki açıklamada da şöyle deniliyordu:

“TBMM’de ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi’ adıyla kurulan komisyonda Kürt meselesine çözüm arayan iktidar, komisyonda Kürtçe konuşmayı engellemekte, sorunun demokratik çözümü yolunda hiçbir adım atmamakta; dahası, sürece katılan partilere aba altından sopa göstermektedir. Kürt meselesindeki ikiyüzlülüğü samimiyetsizliği defalarca kanıtlanmış Saray iktidarının ‘Terörsüz Türkiye Süreci’ adı altında Kürt halkını beklentiye sokarak demokratik muhalefeti bölmeyi, böylece diktatörlüğünü daha da pekiştirmeyi hedeflediği aşikârdır. Bu durum karşısında TBMM’de kurulan komisyonun Kürtleri, toplumsal ve siyasal muhalefeti oyalama amacı taşıdığı kuşkuları giderek büyümektedir. Bunu tersine çevirmek barış ve demokrasi güçlerinin elindedir.

Bizler, biliyoruz ki Kürt sorununun çözümü ve barış, Saray’ın lütfuyla değil, mücadeleyle elde edilecektir. Kürt halkının ve örgütlerinin de öznelerinden olduğu toplumsal ve siyasal muhalefet, Rejimin ikiyüzlülüğünü açığa çıkararak demokrasi ve barışı inşaya yönelik ortak mücadeleyle ve mücadeleyi önceleyen mücadele- müzakere diyalektiğiyle demokrasi ve barışı kazanacaktır.

Ümmetçi ırkçı Saray iktidarının demokratik muhalefeti bölme amaçlı zorbalığı neredeyse bir yıldır, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef almıştır. Zorbalık, halk oyu ile seçilmiş belediyelere kayyım atayıp başkanlarını tutuklamanın ötesine geçmiş, muhalif partilerin kongrelerini ve yöneticilerini hükümsüz kılacak bir keyfiliğe varmıştır. Hatırlanmalı ki, 12 Eylül 1980’de darbe yapan faşistler de, partileri resmen kapatmadan önce kayyımlara teslim etmişlerdi. Ana muhalefet CHP’ye yönelik zorbalık, saray iktidarının sömürüye, yoksulluğa, yolsuzluklara, ayrımcılığa ve eşitsizliğe itiraz etmeyen uysal bir muhalefet isteğinin açık göstergesidir.

Geçmiş darbelerden farklı olarak ümmetçi ırkçı sivil darbe döneminde Türkiye’miz ne yazık ki sınırlarımız dışında savaşların da içindedir. ABD emperyalizminin ‘Büyük Ortadoğu Projesi’nin ortağı sıfatıyla Afganistan ve Irak’taki savaşlara katkıda bulunan siyasal İslamcı iktidar, Suriye’de körüklediği iç savaşın doğrudan tarafıdır. Suriye’de Taliban–IŞİD artığı çetelerin yönetime taşınmasına katkıda bulunan, Alevi ve Dürzîlere yönelik saldırılara sessiz kalan Saray iktidarı, Suriye’yi Osmanlı’dan miras toprak gibi sahipleniyor. Bölgenin ‘müstemleke valisi’ ABD Büyükelçisi’nin ‘Osmanlı Millet Sistemi’ önerisiyle uyumlu bu yayılmacı politika, Amerikan emperyalizmi güdümünde Türkiye sermayesine bölgesel alan açmayı hedeflemektedir.

Ümmetçi ırkçı faşizmin Filistin politikası da eşine az rastlanır ikiyüzlülük örneğidir. Irkçı ümmetçi faşist iktidar Siyonist zulmü en ağır sözlerle kınarken, İsrail ile ticareti sürdürmekten geri durmuyor. Filistin’de yaşanan trajedi, İsrail bombalarıyla parçalanan çocuk bedenleri, İslamcı iktidar için iç politikada istismar ettiği edeceği sıradan mağduriyet olmaktan öte bir değer taşımıyor.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbecileri tarafından sol görüşlü olduğumuz için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılmış, işkence edilerek sorgulanıp yargılanmış, işsizliğe ve açlığa mahkûm edilmiş askerler olarak, patronları güldürmek için yapılmış darbeleri lanetlediğimiz gibi patronları rahat ettirmek, sermayelerini daha da büyütmek için gerçekleştirilmiş tek adam darbesini de lanetliyoruz!

Darbelerin temel hak ve özgürlüklere, emek barış ve demokrasi güçlerine verdiği zararın bilinciyle, her türlü askeri ve sivil darbeye, diktatörlüğe, savaşa karşı olduğumuzu, siyasal İslamcı faşizmin karanlığına teslim olmayacağımızı bildiriyoruz.

ADAM-Der olarak, kültürler ve halklar coğrafyası ülkemizin gerçekten demokratikleşmesi ve barışa kavuşması için, tüm emek barış ve demokrasi güçleri ile birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz.“