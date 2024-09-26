Adana umut şehri

Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı ünlü oyuncu Menderes Samancılar, bu yıl 31’incisi yapılan festivalin açış konuşması için mikrofona gelirken programın sunucusu Volkan Severcan diğer yürütme kurulu üyelerini de sahneye davet etti:

-Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay, Mahmut Göğebakan.

Samancılar bu yıl festival teması olarak “Şiddete Hayır” belgisini neden seçtiklerini şöyle anlattı:

-Ülkemizde kadınların ve çocukların öldürülmeleri, onlara yönelik taciz ve tecavüzlerin had safhaya ulaşması, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin taarruz boyutlarına varması, bıçağın kemiğe dayanması noktasına getirdi. Komşularımızdaki savaşlar katliam boyutlarına vardı. Dünya seyrediyor. Biz sanatçılar olarak ‘Şiddete dur’ diyoruz!

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festivali Onursal Başkanı Zeydan Karalar 2024 yılı içinde hayatlarını kaybeden sinema sanatçılarının adlarını tek tek sayarak onlara karşı bir saygı duruşu yaptı. Sonra da bu yılın görev yapacak olan Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan, üyeler Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kaya, Ayris Alptekin, Müge Turan’ı tanıtıp onlara teşekkür etti ve alkışlattı.

Karalar, sinemanın bir dayanışma olduğunu söyledi:

-Deprem bölgesinde 100 bin kişi filmlerimizi izledi. Bu yıl da festivalimiz Adana ile sınırlı kalmıyor, Hatay Defne, Malatya Arguvan, Adıyaman, Osmaniye ve Adana ilçe merkezlerimizde fimlerimiz gösterilecek!

Festivalin “Yaşam Boyu Onur Ödülü” Polonyalı efsane yönetmen 86 yaşındaki Jerzy Skolimowski’ye Zeydan Başkan tarafından verildi. Usta yönetmen ödülünü alırken mizahını da konuşturdu:

-Bu ödül sanki yaşamı boyunca yapacağı her şeyi yapmış da artık yapacağı bir iş kalmamış hissiyatı oluşturmuyor değil… Ama ben bir sonraki ödül için çalışmaya devam edeceğim.

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Altın Koza aynı zamanda bir vefa festivali olduğunu da her yıl gösteriyor. Bu yıl Orhan Kemal Emek Ödülleri Güler Öktem, Muzaffer Hiçdurmaz ve Mazlum Kiper’e verildi. Emek Ödüllerini ünlü oyuncu Halil Ergün ile Orhan Kemal’in küçük oğlu Işık Öğütçü verdiler.

Açılış gecesi bir başka efsane Nilüfer konseriyle bitti.

Salı sabahından itibaren de yarışma filmleri ve özel gösterimlerle Adana sinemaları dolup taşmaya başladı. Adanalıların sinema sevgisinin çok eskilere dayanan bir geleneği var. İddialı filmler gala gösterimlerini Adana’da yaparlardı. Mesela Yılmaz Güney’in çok ödüllü filmi “Umut” ilk olarak Adana’da seyirciyle buluşmuştu. Yılmaz Güney ile yedi yıl çalışmış olan değerli prodüktör Abdurrahman Keskiner “Adanalılar böylesi etkinlikleri özlüyorlar” diye açıklıyor bu ilgiyi…

Sinema sektörünün de sıkıntılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Altın Koza, Yılmaz Güney’in izinden yürüyüşüne devam ederek sadece bölgeyi değil ülkeyi de aydınlatıyor:

-Adana Umut şehri!