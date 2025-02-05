Adaylıkta 6’lı Masa gölgesi

CHP’de gündem Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, bunun zamanlamasının doğru olup olmadığı, adaylık sürecinin CHP’de iç tartışmalara yol açıp açmayacağı, bu sürecin sonunda aday adayı olarak ismi öne çıkan Mansur Yavaş’ın CHP’ye küsüp küsmeyeceği ve hatta CHP’ye seçimi kaybettirecek bir pozisyonu tercih edip etmeyeceği… Bu soruları çoğaltmak tüm bunlara olumlu ve olumsuz karşılıklar vermek mümkün.

Son yerel seçimlerde elde ettiği yüzde 38 oyla AKP’ye iktidarı kaybetme korkusunu yaşatan CHP’nin halktan aldığı “İktidar değişikliği” görevinin hakkını yeterince veremediği görüşü çoğunluğun üzerinde uzlaştığı bir değerlendirme. Normalleşme/yumuşama süreci, Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM Genel Kurulu’na girişinde ayakta karşılamaları, CHP’ye iktidarı değiştirmesi için görev veren milyonların isteklerini önceleyen bir politikayı ülke gündemine hakim kılmayı becerememeleri, Erdoğan’ın sınırlarını ve kurallarını belirlediği bir siyaset çerçevesine hapsoldukları da genel kabul görüyor. Oy kaybetseler de zaman zaman geriye düşseler de kamuoyu araştırmalarında çoğunlukla birinci parti konumlarını korumalarının siyasetteki becerikli tutumlarından çok, halkın iktidardan kurtulma kararlılığından kaynaklandığı da biliniyor.

2028’E GÜCÜ YETMEZ

Yerel seçimlerden sonra geçen ve CHP’nin iktidara gelmeye aday bir parti görünümünden uzak göründüğü dokuz ayın sonunda şimdi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortaya konulan iradeye uygun bir tutum benimsemeye çalışıyor CHP: İktidarı yerel seçime zorlamak ve bu söylemle de oylarını konsolide etmek ve artırmak. Resmi tarihi 2028 olan bir sonraki seçimin zamanından önce olacağı konusunda geniş bir kabul var. Bu, hem Türkiye siyasetinin geleneksel rotası hem Erdoğan’ın yeniden aday olma arzusunu başka türlü karşılama olanağı olmadığından hem de iktidarın yarattığı kriz dolayısıyla nefesinin 2028’e kadar yetemeyeceğinin şimdiden görülmesinden kaynaklanıyor.

CHP, son seçimde de ortaya çıkan iradeye uygun davranmak, siyasetin dümenine geçebilmek için erken seçimi zorlama arayışına hız verme kararı aldı. Bu konuda yapılan çağrılardan, mitinglerden istediği geri dönüşü alamayan CHP, daha ciddi görünmek için yeni bir strateji belirlemeye karar verdi, “Adayımızı belirleyelim ve herkes kararlılığımızı görsün…”

CHP üyelerinin katıldığı ve Ekrem İmamoğlu’nun oylandığı bir önseçimin sonucu konusunda kimsenin farklı bir görüş dillendirdiği yok. Herkes Mansur Yavaş’la da Özgür Özel’le de yarışsa İmamoğlu’nun adaylık yarışında ipi göğüsleyeceğine kesin gözüyle bakıyor.

Bu süreci hızlandıran en önemli nedenlerden biri de iktidarın İmamoğlu’nu siyaset yasağıyla yarış dışı bırakacak bir kararın alınmasını sağlaması ya da sürpriz bir erken seçim durumunda parti örgütünün enerjisinin adaylık tartışmaları ile zayıflatılması…

Bu görüşü destekleyenler CHP’nin seçimi kazanmaya en yakın olmasına karşın Erdoğan’a bir kez daha yenildiği son genel seçim sürecinde yaşananları hatırlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusunu Altılı Masa gündemine getirmekte gecikmesi üzerine dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın yaptığı uyarı akıllara geliyor: “89’uncu dakikada kaleye giren golden sonra maçı kazanamayız…”

Tarihi bilinemeyen erken seçim sürecinin arifesinde aday belirleme sürecinde yaşanması olası tartışmaları bertaraf edebilmek için gerekli zamanın şimdiden aday belirlenerek kazanılabileceği görüşünde CHP…

Bunda bir başka güçlü aday olarak öne çıkan Mansur Yavaş’ın “Kaybetmek ya da kaybettirmek için aday olmam” yaklaşımında olduğu da gerçek bir bilgi mi gönüllerden geçen dilek mi bilinmiyor ama CHP’de genel kabul olarak öne çıkıyor.

AKP’DE ESEN HAVA

“Erken seçimin adayı erken olur” söylemiyle süreci sahiplenen Genel Başkan Özgür Özel, önseçim yönergesi hazırlıklarının hızlandırılması talimatını verdi. Parti Meclisi’ni de 10 Şubat Pazartesi günü için toplantıya çağırdı. CHP’nin Mart ayının ikinci haftasından sonra gecikmeden ön seçim için sandığa gideceği beklentisi var. CHP’nin evdeki hesabı çarşıya uyacak mı bunu zaman gösterecek ancak AKP’de, CHP’nin şimdiden adaylık tartışmalarına girerek enerjisini tükettiği, bu gündemle meşgul olarak ülkenin gerçek gündemini önceleyemediği ve var olan halk muhalefetinin daha da güçlenmesine katkı sağlayamadığı tespitiyle memnuniyet havası estiğini de belirtelim…