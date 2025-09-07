Adım adım madalyaya

12 Dev Adam EuroBasket 2025’te yoluna devam ediyor. Son 16’da İsveç’i 85-79 mağlup eden kırmızı-beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı.

Rakip, kâğıt üzerinde fazla iddialı olmayan ve pek fazla basketbol geleneği bulunmayan İsveç’ti. Ama salonun havası, maçın saati, oyunun iniş çıkışları, bir anda işlerin terse dönebileceğini hatırlattı bize. Bu yüzden galibiyetin kıymeti, sadece tur atlamaktan ibaret değildi, aynı zamanda bir karakter sınavının da altına imzamızı attık.

Maça başlarken kafalarda soru işaretleri yok değildi. Bir önceki turlarda alıştığımız o enerjik girişin uzağında başladık. İsveç’in temposuna ayak uyduramadık, özellikle savunmada grup aşamasındaki seviyenin yanına yaklaşamadık. İlk çeyrek boyunca rakip bize “kolay olmayacak” mesajını net biçimde verdi. Zaman zaman boş hücumlar, erken şut tercihleri derken işin rengi değişmeye başladı. İkinci periyotta İsveç’in hücum ritmi azalsa da devreye giderken kafalarda “acaba” sorusu büyümeye başlamıştı. Ama üçüncü çeyrekte grup maçlarındaki ritmimize geri döndük. Özellikle savunmada daha sert, hücumda daha sabırlı ve paylaşımı daha doğru yapan bir Türkiye izledik. O direnç, o küçük dokunuşlar maçın seyrini değiştirdi.

ALPEREN’İN LİDERLİĞİ

Üçüncü çeyrek belki de turnuvadaki en kritik virajlarımızdan biriydi. Rakibin direncini kırmak için sabır gerekiyordu ve o sabrı gösterdik. İsveç’in tüm planlarını bozan şey, bizim oyuna kattığımız sertlik ve süreklilik oldu. Son çeyrek ise bir sinir savaşıydı. Farkı açtıktan sonra korumak kolay değil hele ki EuroBasket gibi her topun değerli olduğu bir turnuvada. İsveç geri dönmek istedi ve skoru da eşitledi. Ama burada devreye Alperen Şengün ve Cedi Osman girdi. Özellikle son anlarda geri adım atmayan Alperen hem oyununu hem de liderlik özelliklerini ne kadar geliştirdiğini bir kez daha gösterdi.

Bu takım, zorluklara rağmen geri adım atmıyor. EuroBasket gibi uzun soluklu bir maratonda en önemli şey de bu, herkesin aynı anda nefes alıp vermesi, aynı hedefe gözünü dikmesi. İsveç karşısında bunu net biçimde gördük. Şimdi yolun bundan sonrasına bakıyoruz. Çeyrek finalde bizi bekleyen rakip kim olursa olsun, artık Devler’in gözlerinde o ışığı görmek mümkün. Turnuvanın başından beri çizilen tablo net: Türkiye sadece maç kazanmıyor, aynı zamanda oyununu da büyütüyor. İsveç karşısındaki dönüşüm bunun en somut örneğiydi.

GÜVEN VERİYOR

Belki ilk yarıdaki dağınıklık moral bozmuş olabilir, belki kısa bir panik havası da yaratmıştır. Ama asıl mesele, o panikten nasıl çıkıldığı. Bugün bunu gördük. Rakibi alt etmekten öte, kendi içindeki kaosu dizginlemeyi başaran bir Türkiye vardı sahada. Ve bu, çeyrek final yolunda en büyük kazancımız oldu. Maç sonu takıma karşı tek bir duygu hâkimdi: Güven. Artık herkes biliyor ki bu takım sadece mücadele etmiyor, aynı zamanda kendini her gün biraz daha ileri taşıyor. Çeyrek finale adımızı yazdırırken asıl yazılan şey aslında çok daha derin: 12 Dev Adam’ın yeniden inşa ettiği bir karakter hikâyesi.