Adli Tıp raporuna Emniyet engeli

İrfan Yılmaz 59 yaşında, Serebellar Ataksi hastası, tekerlekli sandalye ile yaşıyor. Yazıişleri Müdürü olduğu Halk Okulu’nda yayımlanan bir yazı nedeniyle, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 30 Ocak 2025 tarihli duruşmasında, “Terörle Mücadelede Görev Almış Kamu Görevlilerinin Hüviyetlerini Açıklamak veya Yayınlamak veya Bu Yolla Kişileri Hedef Göstermek” suçlamasından 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

Avukatı Doğa İncesu BirGün’e yaptığı açıklamada, “Tutuklandığı zaman önce Metris’e götürüldü ve kimse yardım etmediği için 3 gün tekerlekli sandalyeden kalkamadı, bu süreçte tuvalete gidememiş, yatağa yatamamış. Ardından Marmara (Silivri) 2 Nolu Cezaevine sevk edildi. Hastalığı sebebiyle infazının ertelenmesi için başvuru yaptık, şu anda yaşam ve sağlık hakkı tehdit altında” dedi.

Başvurunun ardından İrfan Yılmaz’ın ilk olarak sevk edildiği Marmara Ceza infaz Kurumu Devlet Hastanesi, Adli Tıp değerlendirmesinin uygun olduğu yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine Adli Tıp’a sevki gerçekleşti.

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu, üstte hafif, altta orta-ağır düzeyde tetraparezik olduğu tespit edilen 1967 doğumlu Yılmaz’ın “hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine” hükmetti.

Kurul, Yılmaz’ın durumunun, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir” şeklindeki 16/6. maddesi kapsamında değerlendirdiğini belirten bir rapor hazırladı.

Raporunda, infazının ertelenmesinin uygun olduğunu ancak kanunda belirtilen “toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturup oluşturmayacağı” değerlendirmesinin adli veya tıbbi bir konu olmadığını yazdı.

EMNİYET: ÇEVRESİNE SEMPATİ DUYUYOR

Hakimliğin görüş istediği Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ise yazısında, “İrfan Yılmaz’ın engelli olduğunun bilindiğini, ancak örgüt mensubu ve sempatizanlarına yakın olduğu ve kendisinin de sempati duyduğu gerekçesiyle toplum güvenliği açısından uygun olmadığını” yazdı: “Her ne kadar engelli durumundan dolayı kısıtlı ve yardıma muhtaç olmakla birlikte yaşamış olduğu bölge ve ikamet adresinde terör örgütü mensubu ve sempatizanı şahıslarla yakın olduğu, kendisinin de bu duruma sempati duyduğu bilinmektedir. Özellikle ikamet adresi ve yakın çevresinin daha önceden gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle, yakın olduğu şahıslar da göz önünde bulundurularak ‘toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturabileceği’ kanısına varılmış olup…”

İnfaz Hakimliği de bu yazının ardından infaz erteleme, yani süreli tahliye başvurusunu reddetti.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkında Kanun 16/6. Maddesi: Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.