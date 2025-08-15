Afet ve su kesintisine karşı jeneratör çözümü

BirGün EGE

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, olası afet durumlarına karşı su hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Kuruma kazandırılan 13 adet seyyar ve 21 adet sabit jeneratör ile Manisa genelinde kesintisiz su temini güvence altına alındı. Manisa merkez başta olmak üzere Turgutlu, Soma ve Gölmarmara ilçelerine kurulacak sabit jeneratörlerle, olası bir elektrik kesintisi durumunda bile su kesintisi yaşanmayacak. Sabit sistemlerin dışında devreye alınan mobil jeneratörler ise MASKİ’nin 17 ilçede her noktaya hızla ulaşarak, acil durumlara anında müdahale edebilmesini sağlayacak.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Murat Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu önderliğinde çok önemli bir yatırımda bulunduklarını söyledi.

Murat Yılmaz, “51 milyon liralık yatırımla 34 adet jeneratörümüzü kurum bünyesine katmış bulunmaktayız. Ülkemiz deprem gibi doğal afetlerin yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Olası afetler karşısında kesintisiz elektrik için jeneratörlerimizi içme suyu temininde kullanacağız. İlçelerimizde yaşanabilecek elektrik kesintilerinde içme suyu pompalarımızın aktif bir şekilde çalışması için jeneratör yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girecek olan sabit jeneratörler, SCADA sistemine bağlanarak, uzaktan takip edilebilecek. Çeki demirli ve römorklu olan mobil jeneratörler de çalışma alanına kolay bir şekilde taşınabilecek. İlçelerimizde yaşanacak bir kesintide mobil jeneratörler hızlı bir şekilde bölgeye giderek elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Yatırımla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızda elektrik kesintilerinden kaynaklanan su kesintilerine son vermek ve afetlerde kesintisiz hizmet sunmak için önemli bir adım attık. Bu jeneratörler, elektrik kesintisi yaşandığında otomatik olarak devreye girerek su pompalarının çalışmasını sağlayacak. Özellikle kırsal mahallelerde yeni açılan sondajların abonelik süreci tamamlanana kadar mahallelerimize kesintisiz su ulaştırılmasını sağlayacak. Bu ekipman, merkezden ilçelere kadar her noktada halkımızın hizmetinde olacak. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmenin yanı sıra, deprem, yangın gibi afet durumlarında da elektrik ihtiyacını karşılayarak önemli bir görev üstlenecek” dedi.