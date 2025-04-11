Afetler için gönüllüler aranıyor

BirGün EGE

Muğla Menteşe Belediyesi, olası afetlerde görev alacak mahalle gönüllülerini arıyor. Mahalle Afet Gönüllüsü olmak isteyenler, 18 Nisan’a kadar başvurularını Menteşe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bizzat yapacaklar. Başvuru formu dolduran gönüllülerin eğitimleri ise 21 Nisan Pazartesi başlayacak.

Menteşe Belediye Başkanı, Şehir Plancısı Gonca Köksal, projeyi afete hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: ‘‘Amacımız, Menteşe’de her mahallede afetlere karşı bilinçli ve organize bir gönüllü yapısı oluşturmak. Güçlü bir Menteşe için hep birlikte çalışıyoruz.”