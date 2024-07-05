Afetlere karşı deklarasyon çağrısı

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nın ilk oturumunda Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, afetlere karşı Efes Selçuk Belediye Meclisi tarafından ortak bir deklarasyon yayınlanması gerektiğini ifade etti.

Kriz belediyeciliğinden ziyade afet anında aksiyon alabilen ve halkı bir bütün olarak içine alabilen bir sivil inisiyatif anlayışının oluşması gerektiğine dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, “2023 itibariyle afet denilince hepimizin aklına ilk olarak deprem geliyordu. Ama şimdi yaşadığımız şey de bir doğal afet. Yarın bir gün bir su baskını, bir sel ile karşı karşıya olamayacağımızın garantisini hiç kimse veremez. Belediyemizin içerisinde, belediye meclisimizde bu konuda bir deklarasyon yayınlanmasını daha doğru buluyorum” dedi.

BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ

Afetlerle mücadele konusunda somut kararlar alınmasına dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, “Muhtarlarımızın, köylerimizden traktörlerin arkasına su tankerleri takarak gelen vatandaşlarımızı da işin içerisine dâhil etmemiz gerektiğini, bu anlamda aslında sivil inisiyatifin de yeni bir düzen ve nizam anlamında yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Önemli olan mevcut olan kriz anlamında değil ondan önce neler yapabileceğimizi tartışmak. Bu işlere somut çözümler oluşturmamızdan ve ortaklaşmamızdan daha önemli bir gündem maddesi düşünemiyorum. Bütün doğal afetlere karşı bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Olduğu zaman değil olmadan önce ne yapabileceğimizi düşünmek ve buna ilişkin önlemlerimizi almak zorundayız. İşte bu yüzden kalıcı, önleyici, gerek kamusal gerekse sivil inisiyatiflerin hepsinin ortaklaşabileceği ve birlikte çözüm üretebileceğimiz esasları ortaya koymak zorundayız” diye konuştu.