Afetlere karşı yerel dayanışma ağı

BirGün EGE

Afetlere hazırlıklı, bilinçli ve dayanışma temelli bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Mahalle Afet Gönüllüleri” projesini hayata geçiriyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, gönüllü vatandaşlara temel eğitimler verilecek. Böylece vatandaşların olası durumlara karşı hazırlıklı olması sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe belediyelerinin afet işleri müdürlükleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin kent konseylerine “Mahalle Afet Gönüllüleri” projesi hakkında bilgi verildi.