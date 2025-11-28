Ağaç, heykele dönüşüyor

BirGün EGE

Atlantis’te sezon sonrası bakım çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yaz sergisini açan sanatçı Şevki Köse, ömrünü tamamlamış bir ağacı ahşap heykele dönüştürmeye başladı. İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde yer alan Atlantis’te yaz sezonunun kapanmasıyla birlikte kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları başladı.

Kullanıma ve doğa koşullarına bağlı yıpranmaların giderildiği bu süreç, bu yıl farklı ve anlamlı bir dokunuşa da sahne oluyor. Geçtiğimiz yaz Atlantis’te sergi açan sanatçı Şevki Köse, tesisin ömrünü tamamlamış bir ağacını ahşap heykele dönüştürmek için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen eser, hem Atlantis’e hem de Sığacık’a yeni bir estetik değer kazandıracak.