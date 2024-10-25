‘Ağır Sanayi’ fotoğraf sergisi Datça’da açıldı

BirGün EGE

Muğla’nın Datça ilçesinde, fotoğraf sanatçısı Ahmet Asatekin ve Ayfer Gençer aylar süren bir çalışma ile Datça Sanayi Sitesi’nde çektikleri fotoğrafları Liman Sergi Salonu’nda sergilediler. M. Özgür Mutlu’nun metinlerini yazdığı sergi, 13.00 - 21.00 saatleri arasında 27 Ekim’e kadar açık.

Serginin metninde ise şu ifadelere yer verildi:

“Datça Sanayi bir âlemdir. İnsanı içine çekip başını döndüren renk, ses ve insan cümbüşüdür. Küfürler, makaralar, ağıtlar, kahkahalar, gözyaşları, derine gömülen acılar, her daim canlı tutulmaya çalışılan umutlar birbirine karışır ve ruhunu oluşturur sanayinin. Ustasından çırağına, çaycısından kalfasına, oto tamircisinden demircisine, marangozundan lastikçisine herkes bu ruhun bir parçasıdır. Bazen acımasızdır sözler, bakışlar, serttir mizaçlar bazense olabildiğine sevecen, güleç. Birlikte aynı gemide olmanın verdiği hisle dayanışmacıdır. Bir köşede şiir okunur, bir köşesinde hayatlar roman gibi yazılır; bir dükkândan Pink Floyd, diğerinden Müslüm Gürses yükselir...”