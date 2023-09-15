Agrobay’da işçi direnişi sürüyor

İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay’da çalışan 2’si mühendis 39 kişinin işten çıkarılmasına karşı başlatılan direniş devam ediyor. İşçiler, şirketten haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Berkay SAĞOL

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bayburt Grup’a bağlı olan ve İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren Agrobay Seracılık’ta sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin direnişi sürüyor. İşçilerin üye olduğu Tarım İşçileri Sendikası (Tarım Sen) 39 işçinin işten çıkarıldığını açıkladı. Bu arada işten atılan eşini ve direnişçileri gönüllü olarak direniş alanına taşıyan servis şoförü Hasan’ın aracına 20 bin lira para, 60 gün trafikten men cezası verildi. Öte yandan işçiler tarafından Agrobay’ı boykot için çağrı yapıldı.

Cezayla ilgili yapılan açıklamada, “Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. Biz buraya gerekirse yürüyerek geliriz. Bizi bu cezalarla korkutamazsınız. Biz Agrobay Seracılık’ın servislerinin hangi koşullarda çalıştığını biliyoruz. Bu araçların servis kaydı var mıdır? Can güvenliği riski nasıldır? Bunların hepsini gördük ve bir kere bile cezai işlem uygulanmadı. Ceza kesilen arabanın taşıma belgeleri eksiksiz. Bütün kamuoyuna bu cezayı birlikte ödeme çağrısı yapıyoruz. Bu ceza direnişe kesilen bir cezadır” denildi.

EYLEME DEVAM EDERİZ

Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, “Cuma günü gözaltına alındık sonrasında cumartesi akşam tekrar Agrobay Seracılık’ın önüne gittik. Çadırımız kurulu ve direnişimiz devam ediyor. Şu anda şirkete cuma gününe kadar süre verdik, eğer çözüm için adım atılmazsa eylemlerimize daha güçlü devam edeceğiz. Bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini bekliyoruz. Biz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek istiyoruz. Meseleyi çözümsüzlüğe itip, aylarca eylem yapmak isteğinde değiliz ama gerekirse bunu yaparız. 220 gün de olsa hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

6 yıldır Agrobay’da çalışan Ayten Yavuz da, “Biz yıllarca hafta tatillerinde, resmi tatillerde bile çalıştık. O zamanlarda bize fazla mesai ücreti vermeleri gerekirken neredeyse normal yevmiyemizi zor aldık. Biz şu anda kimseden ekstra bir şey istemiyoruz, yalnızca hakkımızı istiyoruz. Hepimiz gözaltına alındık ancak bizi isterlerse 5 kere daha gözaltına alsınlar yine çıkıp eylemimize devam edeceğiz. Bir tarım işçisine kelepçe vurulması hiç hoş bir şey değil. Biz devletin yanımızda olmasını isterdik. Belediye başkanları, kolluk güçleri herkes bize kayıtsız. Şu aşamada yalnızız ve mücadelemiz sürüyor” dedi.

İşten çıkarılan işçilerden Ayşe Çimen, “13 sene çalıştım, bu süre içerisinde 7 ay sigortam yapılmadı ve banka promosyonları dahil hiçbir hakkımı vermediler. Şimdi de tazminat vermeden işten çıkardılar. Biz hakkımızdan başka hiçbir şey istemiyoruz. Hakkımızı versinler yeter. İşten çıkarırken bile kod-46 olarak bildirmişler ve şu anda işsizlik maaşı alamıyoruz. Bizi yüz kızartıcı bir suçla suçlayamazlar. Bu adalet midir? Onlara hakkımı helal etmiyorum. Herkesi satın alabilirler ama bizim yüreğimizi alamayacaklar ve ben haklarımın hepsini onlardan alacağım” dedi.