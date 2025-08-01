Ağustos’ta İzmir sanata doyacak

BirGün EGE

İzmirli yurttaşlar bu yıl ağustos ayında da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle yazın tadını çıkaracak. Bostanlı Seyir Terası’nda saat 20.00’de başlayacak Günbatımı Konserleri kapsamında 1 Ağustos’ta Enes Kunduracı solistliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası, 8 Ağustos’ta Zugzwang müzik grubu, 15 Ağustos’ta İnanç Menekşe solistliğinde “Raks-ı Politen: Şarkılarla Türk Müziğinin Dansı”, 22 Ağustos’ta “Raks-ı Politen: Şarkılarla Türk Müziğinin Dansı” konseri, 3 Ağustos’ta Seferihisar Sığacık Kaleiçi’nde, 16 Ağustos’ta ise saat 21.00’de Mordoğan Meydanı’nda olacak.

Çim Konserleri’nde ise Bahar Özbek 5 Ağustos, Fulya Atık 12 Ağustos, Grup Majör 19 Ağustos, Cenk Telkıvıran Orkestrası da 26 Ağustos saat 21.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahne alacak. Mahalle Şenlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve Pelin Kadıoğlu ile Çılgın Cemal Şov etkinlikleri, 5 Ağustos’ta Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda, 12 Ağustos’ta Ödemiş Kültürpark Zafer Mahallesi’nde, 19 Ağustos’ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda, 26 Ağustos’ta Aliağa Siteler Mahallesi Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda gerçekleşecek. Yeniden Sinematek Açıkhava gösterimleri de her pazartesi saat 21.00’de Tarihi Havagazı Fabrikasında seyircisiyle buluşacak. “Acı Gerçekler” 4 Ağustos, “Bir Salyangoz'un Anıları” 11 Ağustos, “Geçiş” 18 Ağustos, “Başka Bir Hayatta” ise 25 Ağustos’ta gösterilecek.

AÇIKHAVA FİLM GÜNLERİ

Gezici Açıkhava Film Günleri’nde “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmi ücretsiz gösterilecek. 5 Ağustos’ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı, 6 Ağustos’ta Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, 7 Ağustos’ta Selçuk Pazaryeri, 8 Ağustos’ta Dikili 75. Yıl Parkı, 14 Ağustos’ta Kiraz Cumhuriyet Meydanı, 15 Ağustos’ta Çiğli Kasaplar Meydanı, 20 Ağustos’ta da Karabağlar Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşecek gösterimler, saat 21.00'de başlayacak. 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali, 29-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

KÖY TİYATROLARI

Alaybey Mahallesi Yaz Konserleri kapsamında, 6 Ağustos’ta Şef Hüseyin Tolu yönetiminde Türk Sanat Müziği Korosu konseri saat 20.00’de Muammer Aksoy Parkı Tersane Kafe yanında gerçekleşecek. 1-10 Ağustos arasında düzenlenecek TeosFest kapsamında ise 5 Ağustos’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun “Zeytine Sadakat” oyunu sahnelenecek. Ayrıca Urla Dam sahnesinde, 10 Ağustos'ta iki güzel oyun sahnelenecek. Bu yıl ödül alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun “Pişti” oyunu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu’nun “Doğanın Gözyaşı” oyunu, 10 Ağustos'ta Urla Dam’da olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, “Tiyatro Her Yerde” sloganıyla 1, 2, 3 Ağustos’ta Karaburun köy ve plajlarında olacak.