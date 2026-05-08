Ahmet Alpan’ın “Pilot” romanı yayımlandı

Halil ERTUNÇ

Gazeteci-yazar Ahmet Alpan’ın yeni kitabı Pilot, okurla buluştu. Mahlas Yayın Grubu etiketiyle yayımlanan roman, yüzünü hayallerine dönmüş bir karakterin zaman içinde değişen dünyasını konu edindi.

Eserde, yükselme arzusu yalnızca mesleki ya da teknik bir hedef olarak değil; kontrol, özgürlük ve kimlik arayışının bir parçası olarak işlendi.

Roman ilerledikçe, başarı olarak görülen sürecin arka planında yaşanan kişisel dönüşüm ve içsel gerilim öne çıktı.

Kitapta iki farklı hayat çizgisi kesişti. Sınırlarını zorlamaya çalışan bir karakter ile geçmişte bıraktığı bir hayalin etkisinden çıkamayan başka bir karakter arasındaki ilişki, zamanla güç, yönlendirme ve bağımlılık temaları etrafında şekillendi.

GAZETECİLİKTEN EDEBİYATA UZANAN KARİYER

15 Haziran 1963’te Bursa’da doğan Ahmet Alpan, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim gördü.

Gazeteciliğe Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde başlayan Alpan, burada polis muhabirliği, istihbarat şefliği ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Londra’da gazetecilik üzerine çalışmalar yapan Alpan, Türkiye’ye döndükten sonra köşe yazıları ve televizyon programlarıyla çalışmalarını sürdürdü.

Flash TV, Kanal 48 ve İTV’de programlar yaptı. Alpan, gazetecilik çalışmalarının yanı sıra Dost Bombalar, Suriye 02:40 ve Amerika Birleşik Darbesi ve Fethullah adlı kitapları da kaleme aldı.

Yeni romanı Pilot ise yazarın politik analizlerinden farklı olarak psikolojik ve dramatik bir anlatı denemesi olarak okurla buluştu.