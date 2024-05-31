Ahmet Aras: Her damla suyun kıymetini bilelim

“Geleceğimizi koruyacağız” diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’de yeşil alan sulamasında kullanılan suyun yüzde 90’ının elde edildiği İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde incelemeler yaptı.

BirGün EGE

2013 yılında Muğla il merkezi Menteşe’de faaliyete alınan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, modern teknolojisi ile suların geri kazanılmasını sağlayarak elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılmasını sağlıyor. Dünyadaki hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliği temiz su miktarını ve kalitesini etkilerken bu tür tesislerin ne kadar önemli hale geldiği de ortaya çıkıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde kurduğu 17 bin 111 metreküp gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde filtrasyon ve dezenfeksiyon üniteleri ile atık suları yeniden değerlendiriyor.

Tesiste arıtılan 300 bin m3 su ile park ve bahçelerin yüzde 90’ı olan 900 bin metrekarelik alan sulanıyor. 1 milyon 200 bin metreküp sulama şebekesine verilirken, bin 100 adet 18 tonluk sulama tankeri ile sulama yapılıyor. Böylelikle park ve bahçeler arıtılmış su ile sulanıyor, içme suyu kullanımında tasarruf sağlanmış oluyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Menteşe ilçesinde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Aras, “Muğlamızın yeşilini, mavisini, havasını, suyunu korumak için şehrimize modern tesisler kazandırıyoruz. İl genelinde altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’ndeki arıtma tesisimiz de modern arıtma tesislerimizden biri. Bu tesis sayesinde ilçemizdeki yeşil alanların yüzde 90’ını arıtma suyundan elde edilen suyla suluyoruz. Bir damla suyumuzun kıymetini biliyoruz. İleri Biyolojik Arıtma tesislerimizde kaba filtre var. Bu kaba filtre klozetlere atılan bütün naylon veya kâğıtları ayrıştırıyor. Aslında bunları atmamış olsak çok büyük bir enerji kaybından ve israftan kurtulacağız. O yüzden ricamız tüm hemşerilerimizden, lütfen klozetlere, naylon veya yabancı madde kesinlikle atmayalım. Sistemimizin çalışmasını etkiliyor, arızaların sayısını artırıyor. Ekstra enerji kaybına ve arızaya sebep oluyor” dedi.

Menteşe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde en küçük bir kokunun olmadığını vurgulayan Aras “Arıtma tesisinin kalbindeyiz. Şu anda en küçük bir koku yok. Rahatsız edici hiçbir durum yok. Bazen vatandaşlarımız arıtma tesislerinin çevreyi rahatsız ettiğini düşünüyorlar. Ancak burada olduğu gibi son teknoloji ileri biyolojik arıtma tesisi yapılırsa kesinlikle çevreyi rahatsız eden bir durum yaşanmıyor. Bu tesisler sayesinde Muğlamızın yeşilini, mavisini, suyunu, geleceğini korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.