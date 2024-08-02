Ahmet Aras’tan CEMR İmzası

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şiddete karşı tutum belgesini imzalamasının ardından, kadınların eşitliği konusunda önemli olan ‘‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’’na da imza attı.

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için eşitliği daha fazla hayata yansıtmak için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve katılımcılığı tüm aşamalarda önemseyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir belgeye daha imza attı.

Programda konuşan Kadın Koalisyonu Yerel Yönetimler Danışmanı Bahar Yalçın “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sürekli eşitliğini vurguladığını gördük. Bugün bu imzayı atması da bizim için büyük bir önem taşıyor. Kendisine bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın Koalisyonu Yerel Eşitlik Eylem Planı danışmanı İlknur Üstün ise “Bugün tarihi bir gün. Sayın Ahmet Aras bugün attığı imzayla bize ‘ben eşit bir Muğla yaratacağım’ diyor. Kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel konuşmasında “Kadınların ve çocukların her alanda görünür olması temelinde kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın liderliğinde Muğla’da kadın ve çocuk politikalarına dair büyük adımlar atıyoruz. Şiddete Karşı Tutum Belgesi’ni Türkiye’de imzalayan iki belediye var. Bunlardan biri Bodrum diğeri ise Muğla Büyükşehir Belediyesi. Tek imza atan başkan ise Başkanımız Sayın Ahmet Aras. Başkanımızın önderliğinde daha birçok işe imza atacağımıza inanıyor, bize verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Şiddete Karşı Tutum Belgesi’nin imzalanmasından sonra bugün atılan imzanın önemli olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras Bodrum Belediyesi döneminden bu yana kadınlar için birçok çalışma yaptı, birçok işe imza attı. Bugün bir yenisine daha şahit oluyoruz. Çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum.” dedi. Üç ayda büyük işler başardıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Üç ay sonra CEMR’i imzalayan belediye başkanı olarak karşınızda oturuyorum. CEMR’i iyi bilmek lazım, aslında şartlarını da hayata geçirmek kolay değil. İmzayı atarken büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizin farkındayız. Biz bugüne kadar ‘mış’ gibi olsun diye bir iş yapmadık. Başladığımız işin gereği neyse onu yerine getirmek için çalıştık. Uygulamalarımızda bunu görebilirsiniz. Misyonumuzun farkındayız, halkın önünde olan insanlar olarak, bizlerin omuzlarındaki yük çok büyük. Seçimi kazanmak bir başarı değil, önemli olan kazandıktan sonra somut olarak vatandaşlara kazandırabileceğiniz, sunabileceğiniz hizmetler önemli. Kadınların mücadelesi tarihsel bir mücadele. Kültür, din, anlayış, yönetim ve birçok konu karşısında kadınlar eşitlik için tarih boyunca mücadele etmiştir ve etmeye devam ediyor. Biz de kadınlara bu yolda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün önemli bir konuda adım atıyoruz. Atacağım bu imzayı ayrımcılığa, şiddete ve cinayete maruz kalan kadınların, burada olan olmayan tüm kadınların adına, anısına atıyorum” dedi.