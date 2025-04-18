Ahmet Büke TAKSAV’da okurlarıyla buluşuyor

BirGün EGE

Yazar Ahmet Büke, son romanı Kırmızı Buğday üzerine 22 Nisan 2025 Salı günü saat 19.00’da İzmir’de bir söyleşi yapacak. Alsancak’taki Toplumsal Araştırmalar, Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) binasında düzenlenecek etkinlik, tüm kitapseverlere açık olacak.

2022’de Vedat Türkali Roman Ödülü’nü kazanan Deli İbram Divanı ile büyük ilgi gören Büke, yeni romanı Kırmızı Buğday’da da Ege’nin insanlarını, toprakla ve tarihle kurdukları derin bağlar üzerinden anlatıyor.

Arap Ali, Gani Dayı, Maya gibi karakterlerle örülen roman, bireysel kaderler üzerinden toplumsal bir hafızayı gündeme taşıyor. Söyleşide hem romanın arka planı hem de Büke’nin edebiyata bakışı ele alınacak.