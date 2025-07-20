Ahmet Kaya Söylüyor:
Ahmet Kaya denize karşı söylüyor:
Tüm gece dalgaların yorduğu lacivertten,
akşamdan kalma sözleriyle “o mahur beste”den,
gam köşküne yaslanmış evvel sesiyle
Ahmet Kaya hepimize karşı söylüyor
Ahmet Kaya yüzümüze bakıp söylüyor:
Asude zamanların uyuduğu denizlerin koynundan,
sığ sulara tuttuğu bir ayna ki taşradan,
bir bir sökün ediyor utanılmış ne varsa
Ahmet Kaya deryalara dalıp söylüyor
Ahmet Kaya meclisimize çalıp söylüyor:
Üzerimde kalmasın der gibi, rakının selamı,
de Alla’sen başka nasıl dağıtırsın efkârı,
şarkısı solarken kürdili isyankâr makamında
Ahmet Kaya makamınıza çatıp söylüyor
Ahmet Kaya masaları yıkıp söylüyor:
“Bir vapur geçer”ken “Boğaz’a doğru”,
bir bulut konuyor can kıyısına, kuzu,
mavi üzerine sürmeli bir düşün sularında
Ahmet Kaya canınızı sıkıp söylüyor
Ahmet Kaya iki gözüm iki çeşme söylüyor
Ahmet Kaya gelmişimize geçmişimize söylüyor
Ahmet Kaya gemileri yakıp söylüyor
Ahmet Kaya kaşlarını çatıp söylüyor
Ahmet Kaya yavşaklara çakıp söylüyor!