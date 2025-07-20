Ahmet Kaya Söylüyor:

Ahmet Kaya denize karşı söylüyor:

Tüm gece dalgaların yorduğu lacivertten,

akşamdan kalma sözleriyle “o mahur beste”den,

gam köşküne yaslanmış evvel sesiyle

Ahmet Kaya hepimize karşı söylüyor

Ahmet Kaya yüzümüze bakıp söylüyor:

Asude zamanların uyuduğu denizlerin koynundan,

sığ sulara tuttuğu bir ayna ki taşradan,

bir bir sökün ediyor utanılmış ne varsa

Ahmet Kaya deryalara dalıp söylüyor





Ahmet Kaya meclisimize çalıp söylüyor:

Üzerimde kalmasın der gibi, rakının selamı,

de Alla’sen başka nasıl dağıtırsın efkârı,

şarkısı solarken kürdili isyankâr makamında

Ahmet Kaya makamınıza çatıp söylüyor





Ahmet Kaya masaları yıkıp söylüyor:

“Bir vapur geçer”ken “Boğaz’a doğru”,

bir bulut konuyor can kıyısına, kuzu,

mavi üzerine sürmeli bir düşün sularında

Ahmet Kaya canınızı sıkıp söylüyor





Ahmet Kaya iki gözüm iki çeşme söylüyor

Ahmet Kaya gelmişimize geçmişimize söylüyor

Ahmet Kaya gemileri yakıp söylüyor

Ahmet Kaya kaşlarını çatıp söylüyor

Ahmet Kaya yavşaklara çakıp söylüyor!