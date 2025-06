Ahtapot siyaseti

Politik söyleme egemen olma mücadelesi o denli hızlı ki, “turp ile şalgam bitmeden”, “safra taşları”, onun ardından da ahtapot atışması geldi. RTE’nin “belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar” benzetmesine, Özel, Antalya mitinginde gösterdiği video ile “al sana ahtapot” yanıtını verdi.

RTE’nin aklına nereden geldi bilinmez ama Ahtapot, önemli. Rejimin yapısını ve nasıl olup da bunca ağır bir yoksulluk krizinde bile RTE’nin anketlerde hala%30-40 bandında oy alabilmesini de açıklıyor. Aynı zamanda 19 Mart sürecinin yürütücüsü yargının da, ne menem bir yargı olduğunu anlamayı sağlıyor. Dahası ahtapotu anlamak ona karşı yürütülecek politik stratejinin biçimlendirilmesi için de zorunlu.

Ahtapot benzetmesi çok uzun yıllardır, mafya tipi örgütleri tanımlamak için kullanılıyor. Doğadaki ahtapota haksızlık olsa da, anatomik ve işlevsel özellikleri mafya tipi yapılanmayı anlamak için çok yararlı. Merkezdeki bir gövde/beyinden çıkan çok sayıda vantuzlarla kaplı kol, hem eşgüdüm içinde hem de birbirlerinden bağımsız olarak hareket ediyorlar. Görece birbirlerinden özerk kolların tek bir amacı var, merkezi korumak ve beslemek. Kollar merkezden koparlarsa hemen ölüveriyorlar, hiç bir kol kendi başına yaşama gücüne sahip değil. Merkezdeki gövde/beyin ise, kollarından bir ya da birkaçını kaybetse bile hayatını sorunsuzca sürdürebiliyor, dahası yeni kollar çıkarabiliyor.

Mafya devleti kavramı ilk kez, sığındığı Britanya’da polonyum-210 ile zehirlenerek öldürülen, Putin karşıtı eski bir güvenlik uzmanı olan A. Litvinenko tarafından kullanılmış. Kavramı yaygınlaştırıp, kuramsallaştıran ise eski bir liberal siyasetçi olan Balint Magyar. Her ne kadar Magyar, mafya tipi devleti, Sovyetlerin yıkılması sonrası ortaya çıkan “post komünist” devletlerde gelişen rejimler için kullansa da, öyle ya da böyle demokrasi geleneği ve kurumları olan ülkelerdeki, sağcı ve dinci popülist iktidarların rejimleri nasıl değiştirebildiklerini anlamaya katkı sağlıyor.

Mafya tipi devlet, bir tür “aile” olarak inşa ediliyor. Merkezdeki “Aile Reisi”nin etrafında aileye kan bağıyla bağlı olanlar(evlatlar, kardeşler, yeğenler, dünürler), evlat edinme yoluyla aileye dahil olanlar, refakatçiler, kuklalar şeklinde genişleyen ailenin tüm üyeleri kamu kaynaklarından besleniyor. Bu beslenme biçimi büyük payın aile merkezine gittiği küçük payın ise aile üyesinde kaldığı bir gelir sistemi ile mümkün oluyor. Aileye dahil olmayanlardan çok azı gelirini koruyabilirken, aileye dahil olmayanların büyük çoğunluğu ise bir şekilde aile gelirine eklemlenerek teslim oluyorlar.

SERVET AKTARILIYOR

Aile Reisi’nden tıpkı ahtapotun kolları gibi uzanan aile üyeleri var. Öne çıkan iki ana kol var. Kamusal alanda politik pozisyonları ve görevleriyle (milletvekili, meclis başkanı, vali, belediye başkanı vb.) ön planda olanların ekonomik servetleri gizli; ekonomik servetleri görünür olanların ise aileyle olan politik bağları gizli. Bu yolla politik görev ve pozisyonlara getirilen aile üyelerinin servetleri gizli tutuluyor. Bu gizleme çoğunlukla kukla sahiplendirmeler yoluyla sağlanıyor. Hani Türkiye’deki şirketin çaycısının ticaret odası sicil kaydında şirket sahibi olarak görünmesi gibi. Ekonomik servetleri açık, politik bağları gizli olanlar ise Aile Reisi’nin iktidarını sürdürmesini sağlayan propoganda faaliyetlerinin finansmanını sağlıyorlar. Bu gruptakiler Reis aracılığıyla kamu kaynaklarını kullanarak geleneksel ve dijital medyayı ele geçiriyorlar ve 24 saat Reis propogandası yapıyorlar. Refakatçi üyeler politik yakınlıkları olmasa bile ailenin işlerinin taşeronluğundan besleniyor. Aile Reisi, aile üyelerini kamu kaynaklarıyla besliyor. Özelleştirmeler, büyük kamu ihaleleri maliyetinden çok daha büyük rakamlarla aile üyelerine verilerek, kamudan aileye sürekli servet aktarılıyor.

Mafya devleti, klasik parti devletinden farklı. Parti devletinde ekonomiden bürokrasiye ve yargıya kadar icra edenle icra edeni denetleyenler “parti üyesidir”. Mafya devletinde ise devletteki her tür göreve atama, Aile Reisi tarafından yapılır ve atanmışlar kendilerini partiye değil Aile Reisi’ne karşı sorumlu hissederler. Parti ve teşkilatlardan gelen taleplerin hiçbir önemi yoktur. Atanmışlar partiyi önemsemezler, sadece Aile Reisi’ne sadıktırlar. Aile Reisi, atadığı her görevliyi ya da zenginleştirdiği her şirket sahibini aynı şekilde yalnızca kendi kararıyla görevden alabilir ya da mali ve hukuki kollarını kullanarak, kendi eliyle zenginleştirdiğini kendi eliyle donuna kadar el koyarak fakirleştirebilir.

Mafya tipi devleti klasik devlet dışı mafyadan da farklı. Klasik mafya suç, cezalandırma ve infaz için fiziksel şiddet dışında bir güce sahip değil. Mafya tipi devlet de ise Aile Reisi’nin en son başvuracağı yöntem fiziksel şiddet. Çünkü tüm maliye, emniyet ve yargı sistemi onun emrinde. Düne kadar aile üyesi olan bir “kol” Reise yanlış yapmaya kalkarsa önce vergi incelemesi, ardından kredi ve ihalelerin kesilmesi, hak edişlerin ödenmemesi ile bir anda baldırıçıplak kalabilir. Tutuklanmadığına dua edecek hale gelebilir.

ÖNEMLİ DENEYİM

Mafya tip devlet örgütlenmesinde Aile Reisi, yasama, yürütme ve yargıyı kendi tekelinde tuttuğu için, istediği gibi yasa yaptırıyor, yeniden yaptırıyor, seçim sistemini değiştiriyor, bir daha değiştiriyor. Böylece, demokratik seçim adı altında her defasında Reis’in kazandığı bir rejim inşa edilmiş oluyor. Aile Reisi öylesine seçeneksizdir ki, ahtapotun kolları o denli uzun ve çeşitlidir ve suç, şantaj, rüşvet ve çıkar ağları o kadar yaygınlaşmıştır ki, seçmenler Aile Reisi’nin himmetinden ve rahmetinden olma kaygısı ve “halledilme” korkusuyla oy kullanıyorlar. Halledilme, şirkete el koyma da olabilir, sosyal yardımın kesilmesi, çocuğunun işsiz kalması da.

Mafya tipi devletlerde iktidarı değiştirmek için klasik demokratik seçim sistemlerindeki gibi muhalefet yapılması her defasında yenilgiye neden oluyor. Mafya tipi devlet de ancak Aile Reisi’nin pompaladığı “zenginlik ve büyüklük fantezisi” gerçeklik duvarına tosladığında halkın oy verme davranışı değişebiliyor. CHP’nin bugüne kadar ki muhalefet tarzının oylarını bir türlü yükseltememesi ve ancak halkın itmesiyle muhalefet tarzını değiştirince bir seçenek olabilmesini bu yolla da anlayabiliriz.

Sonrası? Türkiye, dünya siyaset tarihi için önemli bir deneyim olma yolunda.