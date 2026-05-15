Aidiyet, göç ve sınıf

Selen ÇAVUŞOVALI

Şule Akşun, bu söyleşide Kuzey Ege’nin mübadeleyle yoğrulmuş coğrafyasından yola çıkarak, sürgünlük duygusunun bugüne nasıl taşındığını, “ait olmak” fikrini nasıl yeniden düşündüğünü ve tarihsel anlatılara neden mesafeli durduğunu anlatıyor. Mitolojiden sınıf tartışmasına, bireysel hikâyelerden toplumsal kırılmalara uzanan bu söyleşi, romanın arka planını anlamak kadar, bugünün dünyasına da başka bir gözle bakmayı mümkün kılıyor.

Yeryüzü Sürgünlerinin çıkış noktası neydi? Bu hikâyeyi yazmaya sizi iten temel duygu ya da soru neydi?

Yaşadığım bölge (Kuzey Ege) mübadeleden en çok etkilenen bölgelerden biri. Nereye baksanız, kiminle konuşsanız bir sürgünlük bir göç öyküsü çıkıyor karşınıza. Mübadillerin yaşadıkları acıların, onlarla birlikte yok olacağı, unutulacağı beklenirken bu acıları hiç tatmamış üçüncü kuşak, yani torunlar arasında bir köklere dönüş, aslını arayış başladı. Elbette bu arayış da bir tesadüf değil. Neo liberal politikaların toplumu etnik temelli parçalamasının bir sonucu. Toplum etnik arayışla kendini bulup, diğerini ötekileştirerek ve sınıf kavramından hızla uzaklaşarak yaşamını sürdüredursun, sömürünün dozajı arttıkça artıyor fakat bu işleyiş gözleri kimlik perdesi ile kör olmuş insanlar tarafından asla görülemiyor. Aslına dönme, kökleri arayış yolculuğu bilimsel temellerden ziyade kişisel yargılara dayanan sözel tarihle yapılıyor. Evde duyulan hikâyelere biraz tarih biraz da kurgu eklendiğinde ortaya son derece trajik hikâyeler çıkıyor. Yaşananlar zaten son derece trajik bunu yadsıyamayız fakat olayların nedenleri, geliştikleri dönemin koşulları gözetilerek değerlendirilmediğinde, ortaya sadece sonuçların yol açtığı acıların anlatıldığı ağlak bir yazın çıkıyor ve sanki mübadeleden önce herşey güllük gülistanlıkmış, Rumlar ve Türkler bir elmanın yarısı gibiymişler de bir anda vuku bulan mübadele bu dirliği düzenliği yok etmiş gibi anlatıyorlar yaşananları. Benim yapmaya çalıştığım ise, mübadeleye gelinmeden hemen önceki dönemi bir sıradanlık içinde, sıradan insanların gözünden, abartıya kaçmadan anlatabilmek tabiri caizse yaşananları yerli yerine oturtmaya çalışmak.

Romanın merkezindeki “aidiyet” meselesini nasıl tanımlıyorsunuz? İnsan bir yere mi ait yoksa bir duyguya mı?

İnsan her zaman bir gruba ait olmak ister. Kendi gibi olanla bir arada olmak ister. Kendini güvende hissetmesi için gerekli bu. Güven duygusu olmadan yaşamak zor. Kendin gibi olanla bir arada olmak işleri kolaylaştırır. Fakat bu illaki dil ve din birlikteliğiyle mi olmalı? Aynı dili konuşmadığımız ve aynı dine mensup olmadığımız insanlardan oluşan bir gruba da ait hissedebiliriz kendimizi. Nitekim hissediyoruz da. Meseleye sınıfsal yaklaştığımızda ait olduğumuz yer kendiliğinden şekilleniyor. İnsan bir yere de bir duyguya da ait değil. Bir sınıfa ait.

Müslüman, Rum ve Yahudi topluluklarının bir arada yaşadığı yapı romanda önemli bir zemin oluşturuyor. Bu çok katmanlı toplumsal yapı sizin için ne ifade ediyor?

Kültürlerin birbirine karıştığı, herkesin inancına saygı gösterilen bir düzenin olmaması için hiçbir neden yok. Konuştuğumuz dile ya da inandığımız dine göre konumlanmıyoruz. Sistem insanları sömürürken, Müslüman, Yahudi ya da Hristiyan olarak ayırmıyor. Sömürü hepimiz için eşit oranda. Milliyetçilik insanları birbirine düşürmek için sistemin kullandığı en önemli aparatlardan biri. Kimi zaman dozunu artırır kimi zaman da düşürür. Ama hiçbir zaman tedavülden kaldırmaz. Kişi ancak durduğu yeri bilirse daha doğrusu bilinçlenirse bu tuzağa düşmez ve doğru yerde hizalanır.

Tarihsel ve politik arka planı doğrudan anlatmak yerine daha çok sezdiriyorsunuz. Bu anlatım tercihini neden benimsediniz?

Anlatımda sadelik ve doğallık tercihim. Büyük tarihsel olaylar ve dönüşümler yaşanırken sıradan insanların kaygılarını, korkularını ve yaşam mücadelelerini anlatmaya çalıştım. Tarih yanının ağır kaçması, daha doğrusu kuru bir tarih anlatımı istediğim bir şey değildi. Neticede tarih kitabı yazmıyordum. Sanırım istediğim gibi de olmuş.

Romanın açılışındaki mitolojik göndermeler (örneğin Orfeus ve Sapfo) anlatıya nasıl bir katman ekliyor? Mitoloji ile hikâye arasında nasıl bir bağ kurdunuz?

Roman Midilli adasında başlıyor. Midilli antik dönemin kadın şairi Sapho’nun memleketi. Antik Yunan kanonundaki dokuz lirik şairden biri Sappho ve diğeri Alcaeus. İkisi de Midilli’den. Ayrıca Midilli romanda da bahsettiğim Orpheus mitiyle de bilinir. Doğal olarak Midilli’nin konu edildiği bir romanda bu unsurlara yer vermek kaçınılmazdı.

Hasan karakteri üzerinden sınıfsal bir gerçeklik de hissediliyor. Bu karakteri kurarken özellikle neyi görünür kılmak istediniz?

Elbette Hasan’ın yaşadıkları sınıfsal. Büyük savaşlar, göçler, felaketler insanlık tarihinde hep yaşanmış. Ama zarar görenlere baktığınızda yoksullar olduğunu göreceksiniz. Bu bir tesadüf olamaz. Romanda gerçekten yaşamış Abdullah Efendi adında bir karakter var. Midillili o da. Daha Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce, Midilli’de cereyan eden olaylara bakarak artık orada yaşayamayacağını anlıyor. Adanın zenginlerinden. Eski adı Papazlık olan bugünkü Altınoluk’un papazı ile becayiş yapıyorlar. Abdullah Efendi Papaz’ın mallarını evini, Papaz da Abdullah Efendi’nin Midilli’deki evini ve arazilerini alıyor. Her ikisinin de hiçbir kaybı olmuyor. Hatta Abdullah Efendi Altınoluk’a geldikten sonra servetine servet katıyor. Abdullah Efendi Midilli’yi özlüyor elbette. Ama yeni yaşantısına da hızla alışıyor. Burada bir yere ait hissetmenin mal mülk ve para olunca daha kolay olduğunu görüyoruz. Hasan’a gelince babadan kalma küçücük bir ev dışında emeğinden başka hiçbir şeyi olmayan yoksul biri. O da Midilli’den göçer ama ne geride bir şey bırakır ne de göçtüğü yerde bir şeyi vardır ve hayat onun için hiç de kolay olmayacaktır.

Bugünün okuru bu romanda en çok neyle karşılaşacak? Bu hikâye günümüzle nasıl bir bağ kuruyor?

Bugünün okuru bu romanda göç ve sürgün kavramları ile karşılaşacak ki halihazırda yabancı olduğu kavramlar da değil. Memleketimizin kırsal kesimlerinden iş bulma ve daha iyi koşullarda yaşama arzusu ile büyük kentlere yapılan göçler, yine aynı sebeplerle yurt dışına yapılan göçler, Suriye’deki iç savaştan kaçanların ülkemize yaptıkları zorunlu göçler var. Hemen hemen hepimizin bir akrabası Almanya’da işçi oldu. Öyle bir haldir ki bu zorunlu da olsa gönüllü de olsa gerekçesi aynı; insanca bir yaşama kavuşmak.